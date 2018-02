VIDEO Tak víte, odkud jsou ty peníze? Witovská z ČT načapala vysokého politika, ten lapal po dechu

Místopředseda SPD Radim Fiala se dostal do úzkých v pořadu Interview ČT24, který moderuje Světlana Witowská. Ta se jej totiž zeptala na financování jedné z jeho firem. Na otázku došlo poté, co se Fiala sám rozhovořil o evropských dotacích.

„Ekonomický systém přerozdělování dotací a regulací si myslím, že je špatný, protože když to řeknu tak, aby tomu diváci rozuměli, když podnikal pan Baťa, tak ten chtěl za co nejlepší cenu udělat co nejlepší výrobek, aby ho lidé mohli nosit. Ale dnes nevítězí nabídka – poptávka, ale vítězí ten, kdo má nejlepší přístup k dotacím,“ hovořil Fiala o evropských dotacích.

Witowská se následně Fialy zeptala na to, zda měl někdy nějaké dotace z Evropské unie. „Ne,“ řekl Fiala. „Škola Art Econ, která s vašimi firmami souvisí, podle serveru Politické finance čerpala v minulých letech 35 milionů korun z evropských dotací,“ zareagovala Witowská.

„Tak to ani nevím,“ řekl Fiala. „To nevíte? Firma BS King je přes IF Holding jediným společníkem střední školy Art Econ v Prostějově, a to je firma, která patří vám,“ vypálila následně Witowská.

„Ano, ale oni čerpali dotace z krajského úřadu, jestli to byly potažmo...,“ říká Fiala. „To jsou evropské dotace, 35 milionů korun, tady píše portál,“ reaguje Witowská. „Paní redaktorko, ale přece jako teď vám říkám, že ten, kdo se dostane k evropským dotacím, má konkurenční výhodu, já bych byl rád, kdybychom je nemuseli čerpat, a kdyby to byly dotace z českého státního rozpočtu,“ řekl Fiala. „Tak víte, že je čerpáte, nebo ne?“ smála se již Witowská.

