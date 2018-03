VIDEO Ten černoch to zkazil, řekl fotbalový trenér Petržela. Od klubu to slízl, ale co píší jeho fanoušci, to raději čtěte sami

Na sociálních sítích je zase jednou živo. Rozruch způsobil trenér zlínských fotbalistů Vlastimil Petržela, když komentoval prohru s Plzní. Může za ni prý hráč, který udělal chybu při rozhodujícím gólu. Fotbalistu přitom trenér v roztržitosti nazval „ten černoch“. A jak se dalo čekat, popsání hráče jeho rasou okamžitě vyvolalo rozhořčení, distancoval se od něj i sám klub. Kdo však vzal trenéra v ochranu, to byli zlínští fanoušci.

V neděli po zápase Zlína s Plzní se Petržela postavil před kamery O2 TV a zhodnotil zápas. Se hrou svého týmu byl v podstatě spokojen. Hráči prý konečně hráli to, co by si představoval. Jenže pak dostal otázku, jak je spokojen s tím, že Zlín i přes určité zlepšení prohrál. A zda tomu šlo zabránit. V tu chvíli se Petržela nadechl a pravil: „Tam byla hrubá chyba toho černocha. Hrál prakticky první zápas ligovej. Zalezl si k tyči místo toho, aby zajistil toho beka, že jo. Nechal ho jít tak daleko s tím míčem. To byla naše hrubá chyba taktická,“ prohlásil trenér na adresu svého obránce Jonathana Kabasele Bijimineho.

Na oficiální tiskové konferenci svůj názor zopakoval, byť ho opsal jinými slovy. „Když to naučíte alespoň některý, který vám rozuměj, tak ten to ještě nepochopil, nebo nevím. Udělal ty chyby, jinak hrál dobře,“ uvedl Petržela.

Klub se za trenérova slova omluvil s tím, že to byl výrok velmi nešťastný, ale nikoli rasistický. „Je to nešťastné vyjádření, ale vše jsme si ihned poté vysvětlili. Bylo to jen nedorozumění, které nás mrzí, ale v žádném případě nemůže být řeč o rasismu,“ ubezpečil sportovní ředitel Zdeněk Grygera.

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ KLUBU.

V podobném duchu se vyjádřili i někteří fotbaloví fanoušci. „To je zase kauza... Tohle rozhodně žádný rasismus není, tím to pro mě hasne,“ napsal hned pod video na serveru YouTube jeden z fanoušků. „Nevidím na tom nic špatného, nijak ho neurazil, moc to hrotíte,“ přisadil si druhý.

Na diskusní stránce zlínských fotbalových fanoušků trenér našel převážně zastání. Jeden z diskutujících se ptal, jestli by takové rozčílení vyvolal například výrok „ten běloch“, zatímco jiný se ptal, jak tedy rasu fotbalisty korektně nazvat. Objevily se i různé mnohem drsnější možnosti, které trenér Petržela mohl použít, pokud by skutečně byl rasistou a homofobem. Korunu všemu ovšem nasadil jeden z diskutujících, který trenérovi doporučil do budoucna popisovat svého svěřence slovy: „

Proti Petrželovi se okamžitě vehementně postavili další hráči tmavé pleti působící v Česku. Hráč Joel Kayamba hrající v Opavě se vyznal, že má prý Čechy (a bělochy) rád, ale měli by přestat ve fotbale používat rasistické řeči. Své vyznání přízně ovšem poněkud znehodnotil anglickým vzkazem, ve kterém použil slovo, které by se dalo přeložit jako „zk***ysyn“. Později v novinách dodal, že Petržela pro něj kvůli svému rasismu není žádný trenér.

Za to si od fanoušků okamžitě vykoledoval dotazy, co má znamenat, že má rád „Čechy a bělochy“ a jestli to náhodou není úplně stejný rasismus.

