VIDEO To jste ještě neviděli. Pat a Mat na lovu migrantů? Potkáte je ve vlaku

Dvojice mužů odstartovala „hodně zvláštní akci“, kterou chce provozovat ve vlacích směřujících z Německa do České republiky. Ve vlacích totiž chtějí hlídkovat a vytipovávat osoby, které připomínají nelegální uprchlíky. Na ty chtějí posléze upozorňovat příslušné orgány. První výjezd dvojice za hranice nicméně skončil neúspěchem. Žádné běžence totiž muži nespatřili. Povedlo se jim ale upozornit průvodčí na dva pravděpodobné černé pasažéry, oznámili ve videu.

Ve videu sledujeme muže, jak putují vlakem z Drážďan do Bad Schandau, které je blízko českých hranic a z kterého se posléze cestuje do České republiky. Jeden z mužů mluví, zatímco druhý výhružně mlčí, kšiltovku má staženu do obličeje a oči mu kryjí sluneční brýle.

„Jedeme se podívat, které osoby tam cestují. Protože Bad Schandau je blízko k hranicím a stačí jenom přeskočit a jste v Čechách. Budeme vytipovávat, kteří lidé by nemuseli být, jak se říká, čistí a v pohodě,“ vysvětluje muž, který se zhostil role řečníka.

Následně muži za zvuků tvrdé metalové hudby projdou celý vlak a zkoumají cestující. Klíč, podle kterého určují, kdo je podle nich závadová osoba či ilegální běženec, muži nezveřejnili.

Akce končí neúspěchem. „Takže jsme prošli celý vlak, neviděli jsme až úplně tolik lidí, kteří by byli nějakým způsobem podezřelí z toho, že cestují ilegálně,“ vysvětluje evidentně zklamaný muž.

„Proč jsme monitorovali vlak z Drážďan do Bad Schandau, který tam končí. Je to z toho titulu, že v Bad Schandau vlastně je přestup směr Česká republika. A my budem tyhlety záběry používat k vyhodnocení, jaký typy lidí se vlastně pohybují směrem dál na Českou republiku,“ dodal na vysvětlenou.

I tak ovšem dvojice slavila alespoň částečný úspěch. „Dnes jsme nezaznamenali žádné závadné osoby, které by podléhaly tomu, aby byly kontrolovány. Ale přesto se nám povedl jeden zásah, kdy jsme upozornili průvodčího ve vlaku do Bad Schandau na dvě podezřelé osoby, které po zjištění okolností byly vysazeny z vlaku,“ vysvětlil muž s tím, že ve svých aktivitách hodlají pokračovat.

Důvod, proč tak muži učinili, neuvádí. Podle názoru redakce se mohlo jednat například o tzv. černé pasažéry, tedy cestující bez platného jízdního dokladu, nebo osoby, které nějakým způsobem porušily přepravní řád, třeba tak, že byly pod vlivem alkoholu.

autor: jok