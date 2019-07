VIDEO Tomasz Peszynski: Vyhrál Macron, ten je náš! Putine, Trumpe, Orbáne, Babiši...

„Liberálně demokratické Evropě od Dublinu po Doněck zdar,“ začal svůj komentář Peszynski. „Dnes bych se chtěl zmínit o vybírání nejvyšších představitelů Evropské unie. V této souvislosti se vyrojilo mnoho úvah a komentářů o tom, kdo tuto šachovou partii prohrál. Píše se o tom, že ji prohrála Visegrádská čtyřka, což je pravda, píše se o tom, že ji prohrála taky třeba Merkelová, píše se o tom, že ji prohrál parlament, protože nebyli prosazeni, nebo nebyli bráni do úvahy takzvaní Spitzenkandidáti, kteří vzešli z politických skupin, které jsme volili ve volbách do Evropského parlamentu,“ hovořil Peszynski.

„Ale vůbec se nepíše o tom, kdo tuto šachovou partii vyhrál. No, vyhrál ji zcela jednoznačně francouzský prezident Emmanuel Macron, který si tvrdě prosadil, samozřejmě, že v rámci nějakých kompromisních možností ty nejlepší lidi, které mohl podle sebe prosadit. O tom, jestli to jsou lidé ideální, můžeme pochybovat, ale určitě to jsou lidé vhodní,“ dodal.

„Jsou vhodní pro reformu Evropské unie směrem k jejímu posílení, k její demokratizaci a jejímu přiblížení k občanům. Co to pro nás znamená? No znamená to, že nastalo to, co jsme vždycky chtěli. Máme tady konečně tvrdého až bezohledného politika, který si jde za svým. A tím jeho je silná Evropa. A to je velká změna po mnoha letech, kdy tady byli tvrdí, bezohlední, nekompromisní jenom ti, kteří demokracii a Evropu ničili. Ať to bylo zvnějšku jako je Putin, čínský prezident, Donald Trump a nebo naši vnitřní evropokazisvěti jako je Orbán a český Babiš a podobně,“ řekl Peszynski, jenž měl na sobě placku s nápisem Evropa je náš domov.

„Proti těmto špatným zlým osobnostem stáli velmi nevýrazní proevropští politici, jednu z mála výjimek tvoří Angela Merkelová, která je ale velmi opatrná. My jsme vždycky chtěli, nebo doufali jsme, že přijde nějaká silná osobnost na straně Evropy a liberální demokracie, a tak ji máme,“ poznamenal.

„Nemusíme být s Macronem ve všem spokojeni, slepě ho následovat a za všechno ho chválit. Nemusí se nám ani líbit způsob, jakým si prosadil svou. Ale dobré na něm je, že ví, co chce a že máme šanci na nové změny, na nové diskuze,“ dodal. „Osobně budu raději polemizovat s Macronem, který je demokrat, liberál, Evropan naslouchající veřejnosti, než abych polemizoval s Putinem, Orbánem, Babišem, Zemanem, Si Ťin-pchingem. Každý se snaží hlas, který se jim nelíbí, marginalizovat, nebo v tom horším případě zlikvidovat. Nyní již vím, že jsme na dobré cestě,“ uzavřel Peszynski.

