VIDEO Topolánek nadšeně chválil Vystrčila, sympatickou tvář. A udělali si z něj legraci

Mirek Topolánek promluvil o Vystrčilově cestě na Tchaj-wan. Poznamenal, že jako podnikateli mu není příliš po chuti polarizace společnosti, kde jste buď největší přítel Číny, nebo její největší odpůrce. A totéž platí o Rusku.

Ale Miloš Vystrčil podle Topolánka tuto cestu dlužil svému zesnulému předchůdci na postu předsedy Senátu Jaroslavu Kuberovi. „Miloš Vystrčil roste s funkcí,“ poznamenal Topolánek s tím, že na Vystrčilově cestě nevidí nic divného.

Sám prý byl na Tchaj-wanu dvakrát. Ale nikdy v časech, kdy zastával vládní funkce.

Osobně je přesvědčen, že Čína bude dělat všechno pro to, aby Tchaj-wan jednoho dne ovládla. Proto jí nejsou jakékoli zahraniční návštěvy na tomto ostrově po chuti. Dění v Česku prý Čínu zajímá jen proto, že nás bere jako nástupní místo do EU, případně jako člena NATO, kterého mohou rozkolísat, a tím oslabit Alianci.

Tohle všechno bychom podle Topolánka měli mít na paměti a měli bychom myslet na to, jaké principy jsme se rozhodli hájit po roce 1989. „My jsme země, která by se měla starat o to, jak jsou dodržována lidská práva ve světě,“ pravil Topolánek s tím, že pokud uznáváme princip jedné Číny, nezbývá nám než doporučit komunistům z Pekingu, aby svůj politický systém přiblížili tomu demokratickému tchajwanskému.

„Já musím říct ještě k tomu Miloši Vystrčilovi, že jsem na něj docela pyšný. On má sice charisma zhruba jako Petr Fiala, ale jsem na něho pyšnej, řekl to správně. Nikde se nepotvrdilo, že když budete podlézat Číně, tak že se vám podaří snáz vstoupit na ten trh. Ten vstup je tam nesmírně náročný, zaplacený krví,“ pravil Topolánek.

Na Twitteru prý četl, že volič z Vysočiny by si přál, aby se ODS více podobala Vystrčilovi. „Pro mě je Miloš Vystrčil jednou z tváří ODS, která je nesmírně sympatická,“ zdůraznil. Za zásadní považuje, že si Vystrčil dokáže stát za tím, co je správné, aniž by současně ve funkci předsedy Senátu předváděl velká gesta.

„Já jsem pro všechny tak trochu mimoň,“ doplnil ještě na svůj vlastní účet.

Do Číny nemíří mnoho českých výrobků, takže si do budoucna můžeme spíš jen polepšit. Topolánek neočekává, že se naše vztahy nějak zhorší. „On to tam Miloš (Zeman) zase vybrečí,“ poznamenal k tomu Topolánek.

Vystoupení v DVTV to mohlo skončit, jenže z Topolánka si někdo vystřelil.

Když někdo rapuje, hraje si se slovíčky a rytmy, za sebe skládá věty, do kterých vkládá slovní hříčky. Po slovech v DVTV o Vystrčilovi a ODS má i Mirek Topolánek jednu takovou skladbu na kontě. I když nikoli vlastním přičiněním. Kdosi si z Topolánka tropil žerty.

„Miloš Vystrčil je pro mě dnes jednou z tváří ODS a zvládá ji bez nějakých velkých gest. A to je strašně cenné, a to může znamenat i pro to dnešní vedení ODS, že ty podmínky tam budou ještě o něco těžší, než jsou už těžké dnes,“ zareagoval si na sestříhaném videu Topolánek. Rapoval celou minutu Topolánek.

