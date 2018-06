VIDEO Trumpova ministryně večeřela. Vtrhli k ní a řvali na ni. USA ve varu kvůli odebírání dětí migrantům

Americká televize CNN, která velice často vysílá pořady, ve kterých je Trump kritizován, vedla rozhovory s vedoucími představiteli úřadů. Jedním z nich byl Thomas Homan, ředitel ICE, agentury pro imigraci a celní kontrolu. Na otázku, zda je postup úřadů, kdy jsou děti těch, kdo překročí nelegálně hranici, od nich separovány po průběh řízení, odpověděl jednoduše: „Je to zákon.“

Když byl tázán na nelidskost této praktiky a zda cítí vinu, řekl, že vinu by měli cítit rodiče těchto dětí, když je převádějí přes hranice nelegálně. „Naše práce je zajistit, aby byl zákon dodržován. Nemůžeme si dovolit vybírat, co budeme dělat, a co ne. Každý policista vidí někdy smutné věci, ale musí dělat svou práci,“ bránil své podřízené Homan.

I ministryně pro vnitřní bezpečnost Spojených států amerických bránila literu zákona na tiskové konferenci. Kirstjen Nielsenová novinářům a ochráncům lidských práv vzkázala: „Naše ministerstvo už nehodlá tolerovat útoky na něj mířené za to, že dodržuje zákony, které schválil Kongres. Nebudeme se omlouvat. Nebudeme se omlouvat za to, co my a policie děláme, za něco, co američtí občané očekávají, že budeme dělat.“

Odveta na sebe nenechala dlouho čekat, skupina spojená s hnutím ANTIFA vtrhla do mexické restaurace, kde Nielsenová večeřela, a chtěla po ní, aby zrušila kontroverzní praktiku. „Když odebíráte děti, nebudete jíst v klidu,“ křičeli. Později přešli na skandování: „Hanba, hanba.“

Trumpa bránil i jeho poradce Steve Cortes. Podle něj se imigranti, kteří překračují hranice, dopouštějí invaze. Zastánci se najdou i v sociálních médiích. Joel B. Pollak, politický komentátor, na Twitter napsal: „Média nám říkají, že Trump drží děti v klecích. Zařízení, které jsem navštívil, je klasická ubytovna se školou, klinikou i venkovním vyžitím. Děti dostanou nové oblečení a berou je do muzeí a do zoo.“

Americká novinářka Katie Pavlich uvádí situaci do jiného kontextu. Ptá se, jaký rozdíl je mezi zatčením nelegálních imigrantů a normálním zatčením, když v obou případech jsou děti odděleny od rodičů. A Bill Mitchell, republikánský člen sněmovny reprezentantů, píše: „Problém na hranicích se svaluje na všechny, jen ne na ty, kteří za něj můžou. Na ilegální migranty.“

I Trumpovi stoupenci mezi obyčejnými lidmi se zdají být jeho krokům nakloněni. Musí si nést následky svého jednání, myslí si Sonya Coppová, matka dvou dětí. Carl Bier, 84letý důchodce, se bojí, že se přes hranice dostanou do země „špatní lidé“, a také on si myslí, že lidé musí nést zodpovědnost za svá rozhodnutí. A Jessica Lycosová sice nechce, aby se děti od rodičů oddělovaly, ale má za to, že je to občas nutné v případech, kdy jsou pochybnosti, zda děti opravdu patří jejich domnělým rodičům.

