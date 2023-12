VIDEO Umlčovaný seminář ke covidu. Igor Chaun naléhavě žádá o pomoc

reklama

Igor Chaun ve svém videu zpočátku hovoří o svobodě slova, která je dnes stále více potlačována. „Chci mluvit o cenzuře a chtěl bych vám naprosto v klidu a ve vážnosti říci, že se často setkávám na sociálních sítích s názory některých z vás, na co si vlastně stěžujeme? Vždyť cenzura není, a kdyby byla, tak by neexistovalo tohle video, a že máme být spokojení s tím, co je. Jenomže problém je jiný, my když chceme dát nějaký status na Facebook, chceme dát video na YouTube, tak už dopředu přemýšlíme, co tam můžeme říci a co už je moc, abychom nedostali ban, abychom nepřišli o ten kanál a tu sumu už vytvořené práce,“ upozorňuje Chaun, že lidé už musejí sami sebe cenzurovat, aby vůbec mohli veřejně vystupovat.

„A tohle je nesmírně varující, upozorňujeme na to, protože máme strach o tuhle společnost. A my potřebujeme pomoc i od vás, od občanů, kteří zatím žijí v myšlenkové spokojenosti a myslí si, že je všechno v pořádku. Není. My dnes nesmíme například zveřejňovat videa, kde upozorňujeme na falešná čísla v době covidové, kdy se mezi nemocné počítali bezpříznakoví lidé. A když jsou taková videa mazána, tak se dostáváme na hranici nové autoritářské společnosti. A ta zatím pohodlná většina to musí pochopit,“ burcuje Chaun.

Fotogalerie: - Seminář o covidu

Chaun to ilustruje na videu ze semináře, který probíhal v Poslanecké sněmovně a jmenoval se Covidové ticho. Tam se měly řešit všechny podivné manipulace v covidové době, kdy byly jakékoliv informace nesouhlasící s oficiální propagandou označovány za dezinformace. Video z tohoto semináře se prý jeho autorům nedařilo umístit na internet, protože ihned dostávali ban a video bylo mazáno.

„Jak je toto možné? Tak jako dnes nemůžeme mluvit o covidových podvodech, nebudeme možná moci v budoucnu mluvit o pohlavích nebo cvrčcích rozemletých v housce. A o tuto svobodu slova se bojuje už teď,“ varuje Chaun.

„Možná se to k vám ani nedostalo, protože o tom raději nikdo nereferoval, ale 20. listopadu proběhla zmíněná konference Covidové ticho v Poslanecké sněmovně, kde konání akce umožnila SPD, když byl tento původně plánovaný seminář zrušen v Senátu. Na akci vystupovali experti z řad lékařů, právníků, senátorka Jana Zwyrtek Hamplová, doktor Čížek, epidemiolog Jiří Beran, pan Ondřej Dostál a mnoho dalších. A oni se ptali, proč je takové covidové ticho, když už nyní víme, že velká část těch proklamací o koronaviru a vakcinaci byla zavádějící nebo zcela lživá a mnozí to tvrdili už tehdy,“ vysvětluje Chaun.

Tato konference byla v médiích téměř promlčena, maximálně se psalo o schůzi antivaxerů na půdě Sněmovny. „No a jelikož to bylo v mainstreamu a ve veřejnoprávních médiích takto promlčeno, zůstává to na tzv. alternativních médiích. Takže ty informace se musejí hledat, nedostane se to ke všem. A proto je potřeba to šířit dále,“ říká k semináři, kde bylo na 250 lidí včetně řady odborníků, přičemž hlavní média tuto akci zcela ignorovala.

„Svoboda je dar, který si ale musíme neustále vybojovávat, my jsme sice stále ještě formálně ve svobodné společnosti, ale jsou cenzurované a zakazované oponentní názory a my směřujeme do nové totality. Svoboda roztaje jako sníh na jaře, to snad chcete?“ ptá se nakonec Igor Chaun a vyzývá lidi, aby začali přemýšlet.

