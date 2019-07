VIDEO V USA pustili na děti transvestitu. V rámci vzdělávání

O Americe se mluví jako o zemi netušených možností a toto video potvrzuje, že přízvisko sedí. V městské knihovně v New Yorku četl pohádky a zpíval s třemi až sedmiletými dětmi písničky transvestita. Video je dostupné na serveru YouTube a autoři ho označují za skvělý prostředek ke vzdělávání. „Proč myslíš, že se tak obléká? Já myslím, že je to proto, že rádi vypadají nádherně. Není to skvělé, že lidské bytosti mohou mít všechny tvary, velikosti a barvy?“ To jsou otázky, které mohou dle autorů rodiče pokládat dítěti.

Popis videa říká, že tzv. Drag Queen Story Hour (volně přeloženo Hodinka příběhů s transvestitou) spolupracuje s newyorskou veřejnou knihovnou již dva roky a pořádá „inkluzivní, pohlaví potvrzující programy s oblíbenými příběhy a novou LGBTQ literaturou pro naše nejmenší, se spoustou písniček a třpytek".

„Toto video je skvělý nástroj pro učení doma,“ tvrdí autoři. „Doporučujeme toto video pro děti od dvou do čtyř let. Tady je několik tipů:

Sledujte toto video s dítětem místo toho, aby na ně koukalo samotné. Dítě mnohem méně ztrácí pozornost, když někdo dospělý sleduje s ním a vysvětluje. Pokládejte mu otázky jako: Co má ta osoba na sobě? Jaké barvy vidíš? Co se s Malou lžičkou stane dál? Pokud se vaše dítě zeptá na to, proč dotyčný má na sobě kostým, můžete se o tom pobavit v jednoduchých pojmech jako: ‚Proč myslíš, že se tak obléká? Já myslím, že je to proto, že rádi vypadají nádherně. Není to skvělé, že lidské bytosti mohou mít všechny tvary, velikosti a barvy?‘ Nebo: ‚To, jak se oblékáme, může občas odrážet, kým se cítíme být. Co cítíš ty, když máš na sobě své oblíbené oblečení?‘ Autoři videa také doporučují, že video není třeba sledovat v celku, děti mohou ocenit jednotlivé části.

A na závěr autoři videa navrhují, aby se rodiče pochlubili, jak video k edukačním účelům použili. Komentáře u videa jsou ovšem zablokované.

