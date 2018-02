VÍME PRVNÍ Dlouholetý člen ČSSD nečekaně ztratil místo v dozorčí radě Pražských služeb. Důvodem mohl být článek na PL

Informaci ParlamentnímListům.cz potvrdil sám Jiří Bodenlos. Podle náměstkyně primátorky Evy Kislingerové (ANO) byla „změna v dozorčí radě přáním koaličního partnera“. Tím jsou pro hnutí ANO na pražském magistrátě právě sociální demokraté. Detaily byly projednány na koaličním jednání, kterého se Kislingerová prý neúčastnila. Podle radní Jany Plamínkové (STAN) jde o „vnitřní záležitost ČSSD“.

Důvod svého odvolání nezná ani sám Bodenlos. Informaci o tom, že se s ním v Pražských službách dále nepočítá, se prý dozvěděl náhodou. Bodenlos si prý není vědom ani žádné chyby, kterou by si propuštění z dozorčí rady vysloužil.

„Na poslední dozorčí radě jsem nehlasoval pro jednu personální záležitost týkající se představenstva. Šlo o člověka, který se měl stát členem představenstva, ale dostali jsme to na stůl včetně jeho životopisu,“ zaspekuloval pro ParlamentníListy.cz. „Nevím, jestli toto bude důvod, ale spíše si myslím, že to bude jiný důvod,“ dodal.

Zajímavé je, že Bodenlosovo odvolání přichází ani ne týden po tom, co se na sociální síti Facebook pustil do křížku s europoslancem ČSSD Miroslavem Pochem. Poche je často skloňován v souvislosti s pražskou ČSSD a podle některých spekulací by mohl mít v rámci této organizace velmi silný neformální vliv.

Právě tento vliv naznačovala i výměna názorů, která se na Bodenlosově veřejném profilu rozběhla a o níž informovaly i ParlamentníListy.cz zde. Ztratil tedy Bodenlos své místo v dozorčí radě městské firmy kvůli své veřejné kritice Pocheho, kterou v mediálním prostoru ozvučily ParlamentníListy.cz? Časová souslednost by v tomto případě hrála do karet nejrůznějším spekulacím.

autor: zad