Václav Klaus ml. píše vládě: Vy hovada! Útočíte na chudý lidi

Čeští motoristé platí do státního rozpočtu desítky miliard ročně. Ať už na daních z benzínu či nafty, nebo z dálničních známek. Vedle toho odvádí do státního rozpočtu také ekologické poplatky, jejímž primárním smyslem bylo získat prostředky na co nejčistší likvidaci starých automobilů. Server Auto.cz k tomu ovšem poznamenává, že na likvidaci starýh vozů stát využil jen část vybraných prostředků. Část těchto peněz zamířila místo do automobilů třeba do zateplování paneláků.

A jakoby to samo o sobě nestačilo, stát se prý teď chystá notně navýšit poplatky za starší a méně ekologické vozy. Pokud vezmeme v potaz, že těmito staršími vozy jezdí především senioři, kteří nemají dost peněz na novější vůz, jedná se prakticky o likvidaci starších vozů.

„Zvažuje se totiž rozšíření dnešní silniční daně. Platili by ji všichni motoristé (dnes pouze podnikatelé) a odstupňovaná by byla podle emisní normy. Za pouhé vlastnictví vozidla bychom podle návrhu platili každoročně 16 000 Kč (Euro 0, do roku výroby 1993) až 4000 Kč (Euro 3, do roku 2005). Teprve novější vozidla by byla od daně osvobozena,“ píše server.

„Návrh neuvádí, za co by je stát mohl utratit. Není ale těžké dát si dohromady dvě a dvě: vláda chce v Bruselu vypadat moderně a ekologicky, což mimo jiné znamená dotovat elektromobily, nabíječky a další programy pro ekologičtější dopravu. A kde jinde na to vzít, když žádné další zdroje v rozpočtu nejsou?“ pokračuje server otázkou.

Měli bychom asi prý dát pozor ještě na jednu věc. Vláda by se sice mohla ohánět požadavky Evropské unie, jenže tak snadno se z toho prý kabinet nevyvlékne. Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSLÚ upozornil, že Evropská unie jen požaduje po členských zemích, aby se pokusili dosáhnout zlepšení stavu ovzduší, ale konkrétní cestu k tomuto cíli EU ponechává na členských státech. Zdá se tedy, že se zase jednou snažíme být bruselštější než Brusel.

Zatím ale není jasné, jak se vláda Andreje Basbiše (ANO) nakonec zachová. Poslanec Václav Klaus mladší se ovšem už teď zlobí.

„Vláda je fakt mimo. A další případ, jak tahle nová levice útočí na chudý lidi. Vždyť Favoritem rok výroby 1995 nejezdí nikdo, že chce. Třeba nějaký dědeček jezdí jednou za týden 10km na hřbitov. Tak ho zdaňte, vy hovada,“ rozohnil se občanský demokrat na sociální síti Facebook.

