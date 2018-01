Václav Klaus po volbách: Je to výhra nezmanipulovaných lidí a důvod k optimismu. Obávám se ale, že příznivci Drahoše se s tím nesmíří

„Vyhráli lidé, kterým o tuto zemi jde, vyhrál selský rozum, druhá věc je, že vyhrál Miloš Zeman,“ řekl hned v úvodu rozhovoru pro server Novinky.cz. Dále také dodal, že je dobře, že se lidé nenechali zmanipulovat neuvěřitelnými mediálními ataky, což vidí jako obrovskou naději do budoucna.

Zemanovo vítězství je podle exprezidenta zcela zřetelným výsledkem. „Jeho vítězství nebylo těsné, ten rozdíl je v naší zemi obrovská spousta lidí,“ řekl a dodal, že nikdo nezačne hrát hru, že nevyhrála demokracie a že by se mělo hlasovat znova.

Václav Klaus má prý hrůzu především z toho, jak se nyní zachovají ti, pro které skončilo toto klání neúspěchem. „Jestli to nepřijmou, tak to bude strašně špatné, více než o sestavování vlády jde o to, zda poražení výsledek vůbec přijmou,“ obává se. Je prý také přesvědčen o tom, že kdyby výsledky dopadly opačně, tak by to Zeman a jeho lidé jistě přijali.

Před médii vystupovali někdejší rivalové Klaus a Zeman jako velmi dobří přátelé a současný prezident se nezdráhal oslovovat bývalého prezidenta „milý kamaráde“. „Těšil jsem se, že se tě zeptám, kolika hlasy jsem ti přispěl,“ reagoval Klaus na právě kolemjdoucího Zemana. Na to Zeman odvětil, že v následujících dnech za ním budou chodit jeho známí připomínat mu, kolik procent voličů mu přinesla jejich podpora. U každého z nich to bude určitě pět procent. „Milý Václave, ve tvém konkrétním případě, zcela výjimečně, na rozdíl od těch jiných, ti, kamaráde, těch pět procent uznávám,“ řekl s úsměvem.

VIDEO ZDE.

Poté mu Klaus před kamerami zopakoval, že tohle je vítězství nezmanipulovaných a rozumných lidí a velký důvod k optimismu v naší zemi. „No, pražská kavárna plná sebeutvrzujících se lidí, kteří v životě nic nedokázali, pokud nebude chtít pět dalších let fňukat, že neprošel její kandidát, bude muset zavřít ústa,“ dodal prezident směrem ke svým neutichajícím kritikům. „Jsem známý překladem anglických výrazů, takže výraz ‚shut up‘ je natolik přeložitelný zdvořile i méně zdvořile, že je na každém, pro jaký překlad se rozhodne,“ uzavřel Zeman a pozval Klause na skleničku.

autor: nab