Václav Klaus st.: Skripal? Vím, o co ve skutečnosti jde, i Babišovi. Smutné, že ČSSD se vrací. Budou nás plundrovat Marksová a Valachová

Bývalý prezident Václav Klaus se domnívá, že jsme na prahu nové studené války. Uvedl to v dnešním rozhovoru pro MF Dnes vzhledem ke kauzám Nikulin a Skripal. On sám odsuzuje vydání ruského hackera i vyhoštění tří ruských diplomatů z Česka.

„Vidím to velmi ostře a jsem rád, že mám šanci to někde nahlas říct. To je přece navýsost politické téma a pokusy unikat k nějakým legislativním výkladům jsou naprostým omylem a zaváděním na scestí. V České republice bylo politicky rozhodnuto a podle mého názoru bylo rozhodnuto fatálně špatně. Zásadně s tím nemohu souhlasit,“ poznamenal ke kauze vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA.

Podle něj jde o vmísení se do vnitroamerického politického konfliktu na jednu stranu. „A ne na stranu dnešního amerického prezidenta. Je to postavení se na stranu druhou. Nevím, jestli to naši autoři této politiky takto mysleli. Také je to útok na našeho prezidenta, který dává přímo či nepřímo najevo, že to nebylo jeho rozhodnutí a že on by to řešil jinak,“ poznamenal velmi jasně Klaus pro MF Dnes.

Následně Klaus sdělil, že vyhoštění tří diplomatů z Česka považuje za trošku dětinské. „Jestliže Slovensko, Slovinsko, Rakousko nebo Maďarsko nic takového neudělaly, přál bych si spíše být občanem těchto zemí. Uspokojili jsme se tím, že slovo tři není až tak veliké. Podle seznamu, který mám k dispozici, jsme pátí na světě podle počtu milionů obyvatel na jednoho vyhoštěného diplomata,“ zkonstatoval Klaus. Z kauzy Sergeje Skripala se podle jeho slov udělalo politické drama, s čímž on nesouhlasí.



„Nechci se vůbec zaplétat do hypotéz, jak se to stalo nebo jak mohly mít britské jednotky okamžitě na ulici připravené konkrétní protilátky, jak mohly okamžitě vědět, jaký jed to učinil. To přece není možné. Ale to bych se zaplétal do něčeho, co mi není vlastní, a nechci se v tom nijak podrobněji vyznat. Mě zajímá, kdo z toho má prospěch. A je naprosto jasné, že prospěch z toho má někdo, kdo chce dramatickým způsobem zvýšit napětí ve světě. Někdo, kdo chce vyvolat novou studenou válku,“ sdělil Klaus s tím, že té akci prostě nevěří.

Když pak promluvil o výsledku voleb, bylo prý jasné, že bude obtížné sestavit novou vládu. „Někteří z nás, aspoň lidé mého ideového zaměření, byli rádi pouze za to, že zmizela sociálnědemokratická skupina Dienstbierů, Marksových, Valachových. Zdálo se, že jsou nenávratně v propadlišti dějin, a teď najednou s hrůzou vidíme, že se vracejí,“ poznamenal Klaus, že by se nedivil, kdyby se tu objevila starodávná koalice s KDU-ČSL.

„Je smutné, že ČSSD, která takto propadla, najednou dostane obrovskou moc. A proč ji dostane? Babišova strana je politicky, ideově velmi nevyhraněná, nejasná, nemá zřetelný program. Proto od začátku šlo jen o to, jakého bude mít partnera a na kterou stranu bude tímto partnerem tlačena. Teď to vypadá tak, že tato vláda nebude odolávat probruselským tlakům, nebude prosazovat naše národní zájmy. Bude naskakovat na myšlenky neomarxistické levice, protože této nevyjasněné politické straně ANO bude najednou diktovat část ČSSD, která se dostane k moci,“ řekl pro MF Dnes a zkritizoval ODS za to, že propásla šanci být s Babišem ve středopravé koalici. „Nechat naši zemi plundrovat Marksovou a Valachovou je přece dost špatné,“ dodal kriticky k politice občanských demokratů.

