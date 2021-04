Václav Klaus usedl v Pražské kavárně a začalo to lítat: ČT? Její zpravodajství bych si nepustil! Havel? Říkají mi, ať se na něj vykašlu, ale on...

Exprezident Václav Klaus přijal pozvání do obnoveného diskusního pořadu s lehce ironickým názvem Pražská kavárna novináře Petra Žantovského. Otevřeli nadčasová témata, např. nezakotvenost v ideologiích. „Vidíme jen bazírování na jednotlivostech,“ zaznělo. Na přetřes přišlo i české školství; Klaus lamentoval, že studenti dnes neberou studium tak vážně. Společnost podle něj není „na prahu změn“, ale „my už jsme hodně hluboko“ v nich, možná už jsme překročili „bod zvratu“. Prototypem progresivistického uvažování dnešní doby byl a je podle něj Václav Havel. Stranou nezůstala ani epidemická situace a to, jak ji vnímá česká společnost.

Úvodem Žantovský připomněl Klausova slova, jež pronesl zhruba před osmi lety. A sice, že klíč k problému současné společnosti a politiky je její „deideologizace“. „Je zde mocenský mechanismus, který není opřen o jasné myšlenky. Mám dnes pocit, že dochází na vaše slova,“ uvedl novinář. Zmínil také Klausovy teze o globálním oteplování, které se podle Žantovského rovněž potvrdily. A dnes zaznívající teze o covidu. „Na vaše slova dochází až nepříjemně často,“ dal mu za pravdu.

Velký problém podle Klause dnes je, že chybí debata o dlouhodobých trendech. „Povrchnost veškerého uvažování dnešní doby bazíruje na tom, že nikoho nezajímají trendy. Hledají se jen konkrétní události. V chápání dlouhodobých trendů a tendencí je celá smysluplnost,“ upozornil.

„Nezakotvenost v pevném, silném názoru, ale povrchní bazírování na jednotlivostech, je míjení se s podstatou věci. Nezakotvenost v ideologiích je obrovský problém dnešní doby,“ poukázal Klaus na absenci širších konceptů myšlení.

Lidé si myslí, že stačí fakta... „Fakta? To je přece nesmysl, existuje jen teoretická základna, která vás k nějakým faktům směřuje a dává vám jejich intepretaci,“ konstatoval bývalý prezident republiky.

Na řadu přišlo i české školství. Žantovského zajímal Klausův názor, vzhledem k tomu, že Klaus vyučuje na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické – jak studenti chápou svá studia a jak o nich diskutují. „Z toho jsem trochu rozpačitý. Nemohu říct jednoznačný soud pozitivního typu. Nemyslím, že studenti berou studium tak vážně, jak jsme to brali my. Z přednášky jsme šli do hospody a diskutovali o tom,“ zmínil, že to se dnes už nenosí. Přijali jsme podle něj západní model a opustili jsme ten náš středoevropský systém od Jana Amose Komenského a Marie Terezie.



Petr Žantovský a Václav Klaus. (Screen: Youtube - pořad Pražská kavárna)

I přes turbulenci událostí nejsme podle Klause „na prahu“ společenských změn. „Na prahu změn nejsme – my už jsme hodně hluboko v těch změnách. Otázka je, nakolik jsme překročili bod zvratu, kdy už se spíše jedná o něco jiného,“ pravil exprezident.

V kontextu toho zmínil i koronakrizi – že on sám byl jedním z těch, kdo chodil na veřejnosti bez roušky a opakovaně porušoval pravidla zavedená vládou. „Leckdo mi má za zlé, když se mé jméno stalo takovým lídrem odboje proti dnešnímu covidismu. Možná jsou mnou trochu zklamáni. Já možná jsem trochu pesimistou. Můj život už se blíží k nějakému konci, já už se změny k lepšími nedožiju, a vás lituju,“ pokračoval Klaus, jenž v rámci covidové situace zvažuje návrat do politiky, pokud se nenajde nějaká nová politická strana, se kterou by souzněl.

Novinář Žantovský sdílel obavy z jistého kultu mládí: „Stará generace už překáží. Teď jdou mladí ke kormidlům... a je to velice nebezpečné, v 50. letech to mělo své dopady. Je to obligatorní metodika vzniku totality? Nebo proč to teď nastalo, když mladí v České republice celých 30 let nezažili problém, potřebují si ho vytvořit?“ obrátil se s otázkou na Klause.

Podle Klause byl prototypem uvažování dnešní doby Václav Havel. „Jsem kritizován svými přáteli za to, že to vždy svedu k hlavnímu viníkovi Václavu Havlovi. Říkají, ať se na to vykašlu, že vypadám zaujatě. Ale vždy se k němu dostaneme při jakékoliv vážné debatě. Byl prototypem dnešního progresivistického uvažováním dnešní doby, byl toho ztělesněním. Dívám se na něj jako na fenomén, který vyžaduje vážné studium a analýzu,“ upozornil, že posedlost Havlem z jeho strany je nesmysl.

„Vyčítá se nám také, že jsme dezinformátoři, chtějí nás veřejnosti prezentovat jako lidi nehodné účasti na veřejném životě,“ podotkl Žanstovský. Klaus tyto nálepky považuje pouze za usnadnění argumentace elitářů. „Oni nemusí analyzvat, co ten Klaus vlastně řekl. Je to prostě dezinformátor. Lidi by si to měli uvědomit a začít o tom více přemýšlet,“ podotkl.

To, jak lidi vnímají současnou úzávěru země, jej děsí. Zmínil čtenářskou anktetu, na kterou narazil na ParlamentníchListech.cz. Otázka byla, zda má být zavedený plný lockdown, nebo ne. „Odpověděli na ni desetitisíce lidí, jistá výpověď o společnosti to tedy je. Ve chvíli, kdy jsem četl výsledek ankety, tak 77 procent lidí, kteří v anketě odpovídali, uvedli, že ano. To je pro mě děsivé,“ uvedl někdejší prezident.

Společnost je příliš přesycena informacemi. „Zaleží, jaká je poptávka a nabídka. Jestli je moc informací v České televizi ke covidu a koronaviru... Její zprávy bych se neodvážil si pustit, neudělal jsem to za komunismu a neudělám to ani teď,“ dodal exprezident.

Závěrem položil Žantovský Klausovi otázku týkající se jeho návratu do vrcholné politiky. „V rozhovorech se mě poslední dobou na závěr ptají, zda budu kandidovat na prezidenta. Tím ale zabíjí celou tu debatu, protože titulek pak je, jestli budu kandidovat, nebo ne. Tím jste mě zklamal,“ odvětil exprezident novináři, který se s jeho neurčitou odpovědí smířil se slovy, že odpověď byla v podstatě jasná.

