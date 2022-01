Vada na kráse ČT. Železný je psychicky narušený fanatik, zaznělo od vlivného muže

reklama

„Od vzniku TV NOVA sleduju její večerní zprávy a zprávy ČT. Jakub Železný je jako fanatický kazatel Savonarola. Podle mě je psychicky narušený a odmítám vnímat svět skrze něj," píše Vadim Petrov ve svém facebookovém komentáři.

Za připomínku stojí, že Železný má na svém kontě celou řadu moderátorských výstřelků a je známý tím, že ne vždy vede rozhovor podle zásad objektivity.

V létě 2020 vzbudila poprask například kauza „Jakub Železný a bůhví proč Ludvík Svoboda“. Tehdy v Událostech, komentářích moderátor vyslovil jméno někdejšího prezidenta Československa zcela nečekaně a mimo téma, kterým byly mimořádné série nehod na železnici.

Železný se během diskuse obrátil na svého hosta vicepremiéra Karla Havlíčka, který ve vládě Andreje Babiše zastával jak funkci ministra průmyslu a obchodu, tak i dopravy, s otázkou, v níž zaznělo: „Nejsou právě tohle ty chvíle, kdy si člověk neumí moc dobře představit, jak pendlujete mezi nábřežím Na Františku a nábřežím, které se bůhví proč dodnes jmenuje po komunistickém prezidentu Ludvíku Svobodovi...“ Moderátorovo podotknutí bylo překvapivé v tom, že s projednávaným tématem nemělo vůbec nic společného.

Psali jsme: Co s tím? Kauza ,,Jakub Železný a bůhvíproč Ludvík Svoboda": Zodpovědní promluvili o ČT

Zpochybnění a zlehčení zásluh Ludvíka Svobody o Československo a také oprávněnosti pojmenování nábřeží jako připomenutí jeho památky nenechala v klidu nejen diváky veřejnoprávního média, bouři vyvolalo i na sociálních sítích i v Radě ČT. „Intelektuální exhibice moderátorů v rámci zpravodajství by se prostě neměla akceptovat,“ zdůraznil pro ParlamentníListy.cz tehdy místopředseda Rady ČT Daniel Váňa.

Další velkou kontroverzi Železný vyvolal tím, když před třemi lety během živého vysílání utnul poslance Parlamentu ČR Lubomíra Volného, který vyjádřil svůj ostře kritický postoj vůči prezidentu Václavu Havlovi. „Vy jste tento týden na internet umístil názor dehonestující našeho prezidenta Václava Havla. Prosím o vysvětlení, jak jste to myslel. Jednak i to spojení, ale i ta urážlivá slova,“ obrátil se v Událostech, komentářích na poslance Volného moderátor Železný.

„Co jste řekl vy, je urážka, protože já jsem žádné dehonestující vyjádření na adresu bývalého prezidenta neuvedl. Prostě jsem uvedl, že pan Havel je jeden z největších vlastizrádců v České republice s tím…“ vysvětloval Volný, ale nedostal příležitost. „Teď vás musím zastavit! Respektuji jakýkoli názor, ale urážky směrem k bývalému prezidentovi Václavu Havlovi nepřipustím! A myslete si o tom, co chcete,“ vypálil Železný.

Nebyl to rozhodně jediný střet, který s Lubomírem Volným měl. V září loňského roku jej moderátor Jakub Železný pozval do vysílání coby lídra Volného bloku pro sněmovní volby. Měl připravené otázky, na které odpovídají všichni lídři, ale s Lubomírem Volným rozhovor probíhal zcela mimo připravený rámec. Volný dal nekompromisně najevo, co si o otázkách z pera České televize myslí, a sice, že je to „covidová mafie“.

Psali jsme: Trauma Jakuba Železného. „Ublížil“ mu Volný a pak bylo ještě hůř

Volného nepustila do ČT „covidová mafie“. Železný s ním mluvil na dálku, a za tři minuty už běsnil a chtěl rozhovor ukončit

Železný pak kvůli nepoddajnému Volnému neudržel své emoce na uzdě, běsnil, vyhrožoval politikovi, že rozhovor ukončí a vyčítal mu, že plýtvá časem České televize.

Vadim Petrov se proto rozhodl vyměnit ČT za CNN Prima. „Agitátorský přístup Událostí ČT jsem vyměnil za zpravodajství rodinného typu. V kombinaci s TV NOVA, kterou přece jen formoval zápas s ČT, a tudíž si její zpravodajství v sobě nese genetický kód původních televizní novin, lze už takto popis světa strávit,“ sdělil, že přijatelnější je pro něj obsah komerční televize.

O České televize přestává mluvit jako o celku, protože se sama začíná štěpit: „Na jedné straně Události, které jsou ve znamení fanatiků, jako je Železný, potom skvělý ČTArt, smysluplná ČT2, ČT1 neznající důvod vlastní existence, výstavka a glorifikace doby reálného socialismu ČT3... a nastupující občas velmi kvalitní moderátorský dorost na ČT24, který vede různé relace přes den a snad jednoho dne obsadí i ty hlavní. Cesta Václava Moravce ke svým Fokusům je také správná cesta mimo výklad hlavních událostí.

Jakuba Železného snad dostane z obrazovky nějaká lékařská diagnóza. Do té doby Události ČT vypustím z informačních zdrojů. Proč by si měl člověk dávat práci s tím, proč to říkají takhle, proč tam zrovna tohle je a proč tam zrovna něco jiného chybí?“ uzavírá Vadim Petrov svůj komentář.

V diskusi, která se pod příspěvkem rozhořela, se objevovaly souhlasné komentáře.

„Na Železném jsou vidět neuspokojené ambice, jako rétor je vynikající, ale už mu nestačí novinařina, už chce vnucovat své vidění světa. Do politiky se bojí, ale rád by šéfoval ČT, to by pak začala ta pravá okupace,“ napsal Jiří Brož.

„Ve zprávách ČT už chybí pouze: ‚Na přátelskou a soudružskou návštěvu zavítal…‘ rýpl si Jiří Hynek do ČT, že si své hosty důkladně vybírá.

„On napomíná hosty ve studiu za jejich svobodný názor,“ všímá si u Železného i Simona Žirovnická.

I další pak podotkli, že mnohem kvalitnější jim začíná připadat zpravodajství komerčních televizí. A vyjádřili názor, že podobného ražení jako Železný, je i Václav Moravec.





