Vakcína proti „dezinformacím“. Tohle není svět Harryho Pottera, ale realita

„We don't need no thought kontrol“(„Nechceme žádné ovládání myšlenek“), zpíval ve slavné písni Another Brick In The Wall zakladatel Pink Floyd Roger Waters. Týž Waters, který dnes vystupuje velice aktivně proti válce na Ukrajině a západní tzv. liberální demokracii.

Polské město Krakov mu kvůli tomu nedávno zakázalo plánované koncerty. Přitom sám Waters se dopustil „provinění“ tím, že upozornil na pravé příčiny ukrajinského konfliktu a vyzval obě strany, aby válku ukončily a aby zasedly k jednacímu stolu. Tzv. liberálové se na Waterse vrhli jako na štvanou zvěř.

Waters mj. také podrobil kritice amerického prezidenta Bidena, jehož označil za toho, kdo konflikt podporuje a podněcuje. Je to zvláštní svět. Dávný kritik kapitalismu a levičák až za hrob Waters je terčem útoků za to, že vyslovil svůj názor na Bidena, rovněž majícího pověst celoživotního levičáka. Takže problém asi nebude v ideologii, ale v míře zdravého rozumu a ve vztahu k samotnému faktu války – na jedné straně humanitární odmítnutí, na druhé straně vynikající kšeft – jak nyní, v jejím průběhu, tak po jejím skončení při sanaci nedozírných válečných škod.

Waters prostě neřekl nic jiného, než že v té válce nejde o pravdu a lásku, nýbrž jen o prachy a o geopolitickou moc. Za taková slova už by podle chystaného českého zákona namířeného proti „ohrožení zájmu země“ mohl putovat na Bory. Proč? Protože neříkal pohodlné oficiální „pravdy“, ale motivovat lidi k přemýšlení vlastní hlavou.

Jde tu o tzv. „prebunking“ (předcházení „dezinformacím“), který stojí v jakési nadstavbě nad „debunkingem“ („odhalování“ a eliminace „dezinformací“). Kampaň odstartovaná „vědci“ z Cambridge a za technické podpory Googlu provozovaná v Česku (následně též v Polsku a na Slovensku) funguje na principu takzvaného psychologického očkování, které vedoucí výzkumu Jon Rozeenbeek vysvětluje takto: „Podáváme lidem protilátky tak, že jim ukážeme, jak dezinformace fungují. A oni se pak do budoucna proti nim stanou odolnější.“ Ředitelka výzkumné jednotky Google Jigsaw Beth Goldbergová dodává: „Je to, jako když dostanete vakcínu, vaše tělo dostane mikrodávku viru, který pak je schopné rozeznat. Stejně funguje i naše metoda. Lidi vystavíme malé dávce propagandy, která jim má pomoct s nastavením určitého senzoru, který je alespoň do určité míry dokáže chránit před dezinformátory.“

Projekt chce Čechům přiblížit techniky manipulátorů, se kterými se často setkávají na sociálních sítích, aniž by o tom věděli. V reklamních spotech na YouTube, Facebooku a Twitteru lidé vidí minutová videa, která interaktivně vysvětlují takzvanou metodu vyvolávání strachu a metodu obětního beránka – dva z nejčastějších způsobů, jak podle expertů dezinformátoři postupují. Užívá se příkladu tvorby veřejného mínění ve věci přesídlování Ukrajinců na české území a jejich případné budoucí trvalé setrvání zde, proti čemuž, jak přiznávají i výše uvedení, stojí podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění 75 procent Čechů.

Pohoršení nad tímto stavem vyjádřila i Camille Le Cozová, analytička z bruselského Institutu migrační politiky. „V Česku není cítit ta jednoznačná solidarita, kterou si podle mě oběti války zaslouží. Teď nemluvím o české vládě, ale o běžných lidech. U těch se to vždy zdá být něčím podmíněné. Budou tolerovat, že česká vláda uprchlíkům pomáhá, dokud to ale nebude na úkor jejich pohodlí.“

Otázka č. 1, která se nabízí, zní: A to je špatně? A pokud ano, pak proč?

Součástí kampaně je tedy spot, který vysvětluje metodu vyvolávání strachu. Google Jigsaw odhaluje prý snahu „dezinformátorů“ potlačovat fakta. „Je jednodušší ovlivnit lidi, kteří se něčeho bojí, a odvést pozornost od skutečných důvodů, proč tady uprchlíci jsou. A to je válka,“ vysvětluje v reklamě jeden z herců.

Otázka č. 2: Jak se lidé nemají bát, když jim jejich vláda mnohonásobně zvyšuje základní životní potřeby, sama sobě zvyšuje mzdy a stále dokola nepravdivě opakuje, že „jsme ve válce“, a tudíž musíme miliardy své i půjčené vrážet do zbraní posílaných na Ukrajinu. Ti lidé se bojí o existenci a vlastně i o život, ale nezpůsobují si to z nějaké perverzní samohany, nýbrž jim to způsobuje samotné vedení státu, které se chová popsaným způsobem. To se však říkat nesmí, to je „dezinformace“.

Že metoda psychologického očkování funguje, prokázala prý studie u asi 30 tisíc lidí, vědci ji ale testovali také v reálném prostředí na YouTube. Jedinci, kteří byli v rámci výzkumu vystaveni psychologickému očkování, byli údajně skutečně schopni dezinformace lépe rozpoznat. Do budoucna je podle expertů také méně pravděpodobné, že je budou dále šířit.

Otázka č. 3: Podle jakého klíče a z jakých zdrojů se vybírali respondenti na takové podivuhodné experimenty? Proč se neuvádí všechny podstatné sociologické parametry – věk, pohlaví, etnicita, demografické údaje, vzdělání atd.? A jaké byly skutečné laboratorní metody? Že by elektrošoky? Nic není nemožné. Jenomže se to nedovíme. Že by to bylo proto, že jde o „výzkum“ poněkud cinklý a de facto jen propagandisticky zaměřený? Na to odpověď neznáme, ale z kontextu si ji můžeme snadno vyčíst.

Pěknou pointu tomu dává sám Rozeenbeek: Aby byl boj s dezinformacemi efektivní, psychologické očkování by měla prý být jen jedna z cest. „Všechny způsoby mají ve výsledku něco do sebe. Kontrola faktů, mediální gramotnost a tak dále. Zároveň je třeba se dívat i na to, jak se dezinformace ‚vyrábějí‘ a jak se skrz algoritmy sociálních sítí dostávají k lidem, protože úplně nejlepší by samozřejmě bylo zabránit šíření dezinformací od zdroje,“ říká pro Aktuálně.cz Rozeenbeek.

A tu to máme. Kontrola faktů není nic jiného, než moderně nazvaná cenzurní praxe, v níž jsou mnohé organizace královsky placeny za to, aby provozovaly tzv. fact-checking, tedy ověřování toho, co je, a co není pravda. Jenomže co je to, ta „pravda“? Přece to, co si přeje stávající mocenská elita. Vše ostatní je lež a „dezinformace“. A zlatým hřebem je Rozeenbeekův požadavek „zabránit šíření dezinfomací od zdroje“. Tedy v překladu do češtiny – sestavit blacklisty skutečných či domnělých či hypotetických nepřátel jediné „pravdy“ a jejich odstavení od možnosti působit svými pochybnostmi či kontraargumenty na veřejnost. Což nelze v důsledku jinak, než fyzickou izolací, tj. kriminálem.

Závěrem jen malá glosa: Docela příhodně aktéři tohoto orwellovského experimentu využili analogie s očkováním. Vakcína „dezinformace“ prý ochrání vakcinovaného před přijímáním dalších „dezinformací“. Teď už chybí jen druhý krok. Vymyslet nějaké účinné lektvary, jako bylo v románech o Harry Potterovi „veritasérum“, přípravek, který donutil vyslýchaného vyzradit vše, co ví bez větší fyzické námahy vyslýchajících (jako třeba za nacismu nebo v 50. letech), a pak by mohlo nastoupit sérum Felicitas, lektvar, po němž jste pocítili stav naprosté blaženosti. To zase připomíná „somu“, drogu podávanou „šťastným“ občanům v Huxleyho románu Konec civilizace (v originále Brave New World). Takže: o čem že to zpívá Roger Waters? „We don't need no thought kontrol“. Otázkou ale je, zdali je nás dost, kdo to opravdu nechceme. Zda stále nepřevažuje pasivní, apatická většina, tak svůdný terč mocenské manipulace…

