Vakcíny? Odtržení Německa od EU. Do 10 let smrt Bruselu, padlo

Politik, který stál za brexitem, Nigel Farage, šokoval moderátory britského rádia, když pověděl, že to vypadá, jako by se Německo snažilo odtrhnout od Evropské unie. Jde o vakcíny. „Strana kancléřky Merkelové chce zůstat u moci, a pokud občané uvidí, že politici nejednají v národním zájmu, protože by například bránili tuto podivnou strukturu v Bruselu, pak budou v problémech, takže to vypadá, že se odtrhnou, ale není to jisté,“ myslí si. Pověděl i jací politici míří do Evropské komise. Jde prý o politické ztroskotance.

Hostem britského internetového rádia Talk Radio byl britský politik a čelní představitel euroskeptické kampaně Velké Británie za opuštění Evropské unie Nigel Farage. Kritikou na Brusel nešetřil. „To, co se ukázalo, je to, že tenhle centralizovaný byrokratický aparát a lidé jako von der Leyen a všichni ti, o kterých jste těžko někde slyšeli…“ povídal Farage, když ho přerušil moderátor a zeptal se ho na to, odkud předsedkyně Evropské komise pochází. Na to britský politik odpověděl, že patřila k nejhorším ministryním obrany, co kdy Německo mělo.

„To, co jsem viděl po dekády, je to, že Evropská komise, do které členské státy vysílají své reprezentanty, kteří nejsou voleni lidmi, tak velmi často je post evropského komisaře dobrý jako místo skrytí se před nějakým přešlapem, který udělali ve své domácí zemi. Myslím si, že je dlouhá tradice v tom posílat lidi, co nějak selhali ve své domácí politické dráze, dokončit ji v Evropské komisi. Tady je ale ten problém. Tito lidé činí velká rozhodnutí, kterými ovlivňují život stovek milionů lidí. Nemůžete je volit, nemůžete je vyhodit, nemůžete změnit rozhodnutí, která udělali,“ pověděl Farage.

Moderátor dále pověděl, že všichni jeho přátelé ve Francii chtějí opustit Evropskou unii, akorát čekají na nějakou politickou osobnost, jako je právě Nigel Farage. „Myslím si, že je to stejné všude. Jak jsem řekl, dle mě je to počátek konce, brexit a současná situace, dokončíme to během pěti nebo deseti let a vznikne evropská spolupráce založená na kooperaci, kde spolu obchodujeme, pracujeme a jsme přáteli a partnery. Nikdo se však nevzdává národní suverenity a nepředává jí bandě ztroskotanců v Bruselu, kteří činí příšerná rozhodnutí,“ myslí si Farage.

Následně se přešlo k některým členům Visegrádské čtyřky. Dle moderátora to bude Polsko a Maďarsko, kdo jako další opustí Evropskou unii. „Polsko a Maďarsko nedávno vetovaly unijní rozpočet, neustále jim Brusel domlouvá, že to či ono nesmějí dělat, představitelé Maďarska a Polska říkají: ‚Počkejte, není tohle to, co byl Sovětský svaz?‘ Jde poznat, že Maďaři se odprošťují od myšlenky, že Brusel může poskytnout vakcíny a Maďaři plánují koupi svých vlastních vakcín,“ dotkl se Farage unijního problému s koupí vakcín. Maďarsko plánuje koupi vakcín Sputnik V z Ruska.

Evropská unie je dle Farage tři měsíce s vakcinací za Velkou Británií a ta má dokonce mírný přebytek léčiva. „Teď jsou jasně zoufalí a i když nemáme rádi Evropskou komisi, tak máme rádi Evropany, takže bychom jim měli chtít pomoct a Irsko by mělo být zcela jasně první zemí, které pomůžeme. Měli bychom Evropské unii říct: ‚Podívejte, pohráváte si s našimi hranicemi, uvádíte hroznou byrokracii na odvětví jako export měkkýšů a podobně, chováte se hrozně například na severní hranici…‘ Tohle je jistě moment, kdy bychom měli podat Evropské unii pomocnou ruku, ale zároveň změnit některé podmínky smlouvy o brexitu, které nefungují příliš dobře,“ pověděl Farage.

Předsedkyně Evropské komise v minulých dnech uvažovala o spuštění ochranné doložky v severoirském protokolu, tedy protokolu, který zaručuje Severnímu Irsku volnou hranici s Irskem. Restrikce Evropské komise by tak zabránila přepravě vakcíny z Irska, jakožto členského státu Evropské unie, do Severního Irska, tedy do části Velké Británie. Důvodem měla být panika, jelikož si unijní státy uvědomují, že Izrael, USA či Velká Británie jsou daleko před nimi. „Myslím si, že to je ironie, když se snaží uvalit tvrdou hranici na Irsko, když se všech těch pět let snažili tomu zabránit,“ dodal britský euroskeptik.

„Proč se Němci rozhodli, že půjdou svojí cestou, seženou si své vakcíny a nebudou spoléhat na Evropskou unii?“ zněl další dotaz na Farage. „Toto je možné interpretovat tak, že víme, co udělalo Maďarsko, známe jejich objednávky. S Němci to tedy vypadá tak, jako že se Německo snaží odtrhnout od Evropské unie. Strana kancléřky Merkelové chce zůstat u moci, a pokud občané uvidí, že politici nejednají v národním zájmu, protože by například bránili tuto podivnou strukturu v Bruselu, pak budou v problémech, takže to vypadá, že se odtrhnou, ale není to jisté,“ šokoval Farage.

Moderátor navázal dotazem, pokud by Německo opustilo unijní projekt, tak zda by to pořád byla ta samá organizace, zda by Francie Německo nahradila. To Nigel Farage odsouhlasil. „Francie a Německo jsou srdcem evropského projektu od poloviny padesátých let. Jsou to ty země, které to řídily a pamatujte, z počátku to vypadalo na skvělou myšlenku, která zastaví německé tanky v překračování Rýna, jak k tomu pravidelně docházelo. Koncept, že lidé budou spolu spolupracovat, obchodovat, budou se přátelit, ne se zabíjet, to vše samozřejmě dává naprostý smysl, jde o to, co změnilo tuto myšlenku v noční můru,“ myslí si Farage.

Země, na kterou bychom se měli dívat, je prý Itálie, která za dvacet let nezažila ekonomický růst. „Jsou uvízlí v měně, kde dominuje Německo, která nesedí všem státům,“ myslí si bývalý europoslanec. „Myslím si, že v určitém okamžiku Itálie řekne, že euro zemi ničí a musí ho opustit,“ dodal.

Rozhovor s Nigelem Faragem začíná přibližně v čase 19.10.

Kritika na Evropskou komisi za zprostředkování nákupu vakcín míří ze všech stran. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová se snaží zamést pod koberec faux pas, ke kterému před pár dny v Evropské unii v důsledku nedostatku vakcín došlo. Farmaceutická společnost AstraZeneca nedávno oznámila, že chce proti původní dohodě výrazně snížit množství vakcíny, kterou dodá do konce března, a to z 80 milionů dávek na 39 milionů. Na to Evropská komise zareagovala v pátek 29. ledna, že pokud výrobce vakcíny proti koronaviru nedodrží původně ujednané smlouvy s Evropskou unií, tak jim budou moci členské státy dočasně omezit vývoz očkovacích látek, které se vyrábějí v podnicích na území sedmadvacítky. Jedna továrna se nachází například v Belgii, ačkoliv AstraZeneca je firma se sídlem ve Spojeném království.

Původním záměrem Evropské unie bylo skrz jednotnou centrální objednávku co nejvíce stlačit jednotkovou cenu a zabezpečit co nejvíce dávek vakcín proti koronaviru. Výsledek je však takový, že Izrael, Velká Británie či USA, tedy nečlenské státy Evropské unie, mají mnohem větší proočkovanost než právě Evropa. Vrcholným německým politikům došla s unijní strategií trpělivost. Dle německého ministra financí Olafa Scholze mohla Evropa zažádat o vakcíny dříve v loňském roce. „Situace je více než znepokojivá. Zodpovědnost leží na Bruselu,“ myslí si zase bavorský ministerský předseda Markus Söder. Kritika zaznívá i z řad koaliční SPD.

