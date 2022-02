Válek smeten, zákon smeten. Senát šel proti vládě. A zlé tušení

Fialův kabinet dnes ve velkém rozvolnil a do toho přišla velká čára přes rozpočet – přesto, že má vládní koalice v horní komoře pohodlnou většinu, odmítli senátoři novelu pandemického zákona. Ministr zdravotnictví si zoufá, že bude muset žádat o nouzový stav. Vládní předlohu ostře kritizuje opozice, nyní se vrací do dolní komory, kde bude rozhodnuto o její budoucnosti. Zákon vzbuzuje velké vášně mezi novináři, politiky i na internetu. Nahlédněte.

Senát dnes zamítl spornou novelu pandemického zákona, která zejména rozšiřuje možnosti vydávání protikoronavirových opatření a prodlužuje rovněž účinnost zákona z konce února na konec listopadu. Senátoři poukazovali na možnou protiústavnost některých ustanovení a kritizovali zrychlené schvalování ve stavu legislativní nouze.

Horní komora, kde má vláda pohodlnou většinu, tak de facto odmítnutím novely pandemického zákona pálila do vlastních řad, což pro některé působí až tragikomicky. „Oni si fakt vystačí sami...,“ naráží ve svém facebookovém komentáři novinář z Mladé fronty Dnes Petr Kolář, že část vládních senátorů jde proti vlastním ve vládní koalici.

Senátoři především poukazovali na možnost protiústavnosti některých ustanovení a kritizovali její zrychlené schvalování ve stavu legislativní nouze. Velmi ostře proti ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi (TOP 09) vystoupil šéf horní komory Miloš Vystrčil (ODS). Vytočil jej svým nevhodným chováním, když během projednávání novely pandemického zákona v horní komoře údajně hrál po svém projevu karty na mobilu.

Jeho slova na svém twitteru sdílela moderátorka ČT Světlana Witowská.

„Já sám toho mám plný zuby, pane ministře, to prostě není možný, takhle se chovat ke Sněmovně a k Senátu. Je to nepřijatelný způsob pro jakýkoliv legislativní proces. Pokud návrh podpoříme, tak takhle naposledy,“ zveřejnila Witowská Vystrčilovu citaci. Tuto kuriózní situaci velmi negativně komentovali i další senátoři, podle nich ministr znevážil svým přístupem Senát.

Předseda Senátu @Vystrcil_Milos k pandemickému zákonu ostře: "Já sám toho mám plný zuby, pane ministře, to prostě není možný takhle se chovat ke Sněmovně a k Senátu. Je to nepřijatelný způsob pro jakýkoliv legislativní proces. Pokud návrh podpoříme, tak takhle naposledy." — Světlana Witowská (@SvetlanaWit) February 10, 2022

Rozhodnutí naštvaných senátorů dát novele pandemického zákona stopku kvitoval prostřednictvím svého tweetu expert na oblast zdravotnictví Ondřej Dostál: „Panda sestřelena a padá zpět k poslancům. Dobrá práce, senátoři, i když to bylo o hlas, čistota právního řádu za to stojí,“ napsal a dodal: „Sněmovna může veto Senátu přehlasovat, ale uvidíme, zda to bude poslancům stát za to,“ dodal s tím, že mnohem lepší krok by byl upravit krizový zákon a zákon o ochraně veřejného zdraví o soudní přezkum Nejvyššího správního soudu, který se podle něj osvědčil.

Panda sestřelena a padá zpět k poslancům. Dobrá práce, senátoři, i když to bylo o hlas, čistota právního řádu za to stojí. Sněmovna může veto Senátu přehlasovat, ale uvidíme, zda to bude poslancům stát za to. Lepší krok: upravit KriZ a ZOVZ o soudní přezkum NSS,který se osvědčil. — Ondřej Dostál (@dostalondrej) February 10, 2022

Situace tak spěje k tomu, že šéf resortu zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) tak zřejmě bude muset přijít 1. března na vládu se žádostí o vyhlášení nouzového stavu, jak během svého senátního projevu avizoval.

A vládní poslankyně Barbora Urbanová (STAN) upozorňuje, že vládu kvůli nevoli senátorů čekají značné potíže. „K událostem dnešního dne: a vy jste si mysleli, že 9. října skončila sranda, co. Máme na čem pracovat, jen co je pravda,“ uvedla.

K událostem dnešního dne: a vy jste si mysleli, že 9. října skončila sranda, co. Máme na čem pracovat, jen co je pravda. — Barbora Urbanová (@BaraUrbanova) February 10, 2022

Spornou vládní předlohu, která by rovněž uzákonila nařizování karantény nebo izolace krátkou textovou zprávou, nyní znovu posoudí Sněmovna. Poslanci by o ní mohli hlasovat příští týden.

Spolu s tím se objevují úvahy, že by podobný osud jako v Senátu mohl vládní předlohu však potkat i v Poslanecké sněmovně.

„Senát podle očekávání zamítl pandemický zákon. Jsem zvědav, jestli ho vláda v Poslanecké sněmovně znovu prosadí. Nedivil bych se, kdyby se to nestalo,“ přemítal ve svém tweetu novinář a moderátor Čestmír Strakatý.

Senát podle očekávání zamítl pandemický zákon.



Jsem zvědav, jestli ho vláda v Poslanecké sněmovně znovu prosadí. Nedivil bych se, kdyby se to nestalo. — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) February 10, 2022

Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan však nepřestává věřit, že se ve Sněmovně najde většina, která zákon nakonec přijme. „Protože normu, která nám pomůže pandemie a podobné krizové situace lépe zvládat, opravdu potřebujeme, věřím, že v Poslanecké sněmovně se najde většina, která zákon nakonec přijme,“ stojí v jeho tweetu.

2/2 Protože normu, která nám pomůže pandemie a podobné krizové situace lépe zvládat, opravdu potřebujeme, věřím, že v Poslanecké sněmovně se najde většina, která zákon nakonec přijme. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) February 10, 2022

Pandemický zákon považuje za „potřebný“. „Je mi líto, že se nám o tomtéž nepodařilo přesvědčit také Senát,“ uvedl. To, že zákon neschválil, jej sice mrzí, ale respektuje to. „I to patří ke skutečné demokracii, kde vláda není ‚automatem na moc‘,“ dodal smířlivě.

1/2 Pandemický zákon považuji za potřebný. Je mi líto, že se nám o tomtéž nepodařilo přesvědčit také Senát. To, že zákon neschválil, mě mrzí, ale respektuji to: i to patří ke skutečné demokracii, kde vláda není "automatem na moc". — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) February 10, 2022

Vzepření senátorů, kteří ve výsledku nahráli na smeč hnutí SPD, jež minulý týden bojovala proti novele pandemického zákona a obstruovala její projednání, znepokojeně glosuje také exministr financí a někdejší předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Vládní strany minulý týden vedly dva dny a dvě noci ve Sněmovně ‚bitvu‘ o pandemický zákon. Zvítězily. Dnes díky podpoře vládních senátorů slaví T. Okamura,“ konstatuje a opírá se do předsedů těch stran, jejichž senátoři je nepodpořili: „Měli by poctivě říct, jakou politickou silou doopravdy disponují,“ naznačil, že by mělo přijít vyvození jisté politické odpovědnosti.

Vládní strany minulý týden vedly dva dny a dvě noci ve sněmovně “ bitvu” o pandemický zákon. Zvítězily. Dnes díky podpoře vládních senátorů slaví T. Okamura. Předsedové těch stran, jejichž senátoři je nepodpořili, by měli poctivě říct, jakou politickou silou doopravdy disponují. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) February 10, 2022

Pandemický zákon je prokletím vládní koalice, které si na sebe ušila ještě v opozici, když se bránila nouzovému stavu, vyslovil svůj názor také šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt. Zákon podle něj není dobře napsaný a stal se záminkou pro protesty.

Zároveň ale prý není tak strašný, aby se nedal „dočasně skousnout“. „Politik musí vždycky vážit všechna pro a proti. Koaliční senátoři zesměšnili vládu, zkomplikovali přijímání opatření proti covidu a posílili dosud spíše marginální antisystémové síly. Možná s nimi měli ministři více jednat,“ uvedl.

To, jak se ale horní komora k této vládní předloze nakonec postavila, odsoudil: „Nicméně nemám pro postoj senátorů velké pochopení,“ dodal Cikrt kriticky.

Normu, která rozdělila i senátory vládních stran, nakonec horní komora zamítla hlasy 32 z 61 přítomných senátorů, proti zamítnutí jich bylo 22. Návrh na schválení neprošel o jediný hlas. Hlasování předcházela více než šestihodinová debata.

Sněmovna má nyní čas senátní veto vládní většinou poslanců přehlasovat, tak aby vyšla ve sbírce do konce února. Prezident Miloš Zeman už ohlásil, že zákon podepíše. Minulé projednávání provázely obstrukce poslanců opozičního hnutí SPD. Pokud nebude norma ke konci února připravena, hrozí podle Válka, že přestane fungovat pomoc armády při zvládání epidemie či takzvaná chytrá karanténa. Koalice se teď bude radit o dalším postupu.

