Válka do posledního Ukrajince. Ti ale docházejí. Rozšíření bojů? Jatka! Bezpečnostní expert veřejně

Na téma „bude, jak ještě nebylo“ hovořil na páteční besedě v Brně dlouholetý odborník v oboru bezpečnostních strategií, lektor a spisovatel Stanislav Balík. Upozornil na zásadní roli anglosaského světa a na tezi „boje do posledního Ukrajince“. „33 let totálního brajglu? Brajglu, brajglu a ještě jednou brajglu!“

„Ofenzíva se moc nedaří. Technika, kterou Západ dodal, je úspěšně ničena. Musíme si uvědomit, že válka je tragédií pro Slovany,“ řekl napřímo Stanislav Balík. Podle něj jsou ztráty na ukrajinské frontě „strašlivé“ a doporučil zhlédnutí filmu Na západní frontě klid. „Přesně uvidíte jatka, která očekáváme, když se bude válka rozšiřovat. Způsob vedení války je opotřebovávací. To není blesková válka,“ podotkl.

Upozorňuje také na podstatnou roli anglosaského světa: „Umí! V intrikách jsou nejlepší.“

Anketa Je třeba, aby si bezpečnostní složky dávaly pozor na Rusy, kteří u nás žijí? Ano 15% Ne 85% hlasovalo: 16445 lidí

Válka je vyčerpávající. Pokud by se daly na současnost aplikovat historické postupy, mohli bychom očekávat ruskou ofenzivu koncem léta.

Čas věnoval i pozici České republiky, která se nachází „na konci potravinového řetězce“. „Petr Fiala je poslední ve frontě. Ale hlásí se, že na frontě chce být první. My budeme první. To je jasné. Česká armáda nemá nic, ale to není podstatné. Důležité je zúčastnit se a být vidět, že my jsme ti aktivní. V tomto kontextu je potřeba věci vidět,“ poznamenal Balík. Předpokládá, že letos dojde k „bodu zlomu“.

Kolonizování světa... a kam jsme to dopracovali?

Hovořil o způsobu „kolonizování“ světa, vrátil se zpátky k likvidaci Československa, k rozpadu Sovětského svazu nebo Jugoslávie atd. „To nejhorší, co svět kdy viděl, teď vládne v Česku a na Slovensku,“ zmínil. „Kam jsme to dopracovali? V podstatě do stavu Rakousko-Uherska. Máme vládu pracující pro cizí zájmy,“ dodal.

Upozornil na ne tak dávnou historii Čechů, kterým, jako národu, hrozilo vyhlazení.

„Připravují válku, a nikdo nic neumí?“

„Vláda umožní úplně všechno. Dáme, kolik chcete vojáků. Zmobilizujeme všechno. Pro koho je branná povinnost? Když se vede válka do posledního Ukrajince, proč by se nevedla do posledního Čecha? Do posledního Poláka, Slováka, Bulhara nebo Rumuna?“ pokládal řečnické otázky.

Vzpomenul na postoj prezidenta T. G. Masaryka. A ptal se dál: „Je to naše válka?“

Češi si nechávají líbit umlčování, a tak se od roku 2021 atmosféra mění a hysterie každý den graduje. „Pozor, dívám se na indické zpravodajství,“ naznačil.

„Byl jsem dlouho v armádě. Sleduji Řehku a informace už jsou takové, že je neunese? Informace, že se něco chystá? S tím stavem 33 let totálního brajglu? Brajglu, brajglu a ještě jednou brajglu! Teď mluvím jen o armádě, a ne o resortech, o kterých toho tolik nevím,“ popsal.

„Připravují válku, a nikdo nic neumí? Kecy, kecy!“ vzpomínal, jaké má zkušenosti z přednášek ve Varšavě.

„Péťa Fialů? Syntéza toho nejhoršího“

Název přednášky zněl: „Co nás čeká a nemine.“ „Češi a Slováci jsou v zoufalé situaci, protože se někdo rozhodl, že stát rozbije. Žádné referendum neproběhlo. Co stát potřebuje? Zase ideu. Žádnou ideu nemá. Jediná idea, která byla, byl neoliberalismus Václava Klause, kapitalismus bez přívlastků, prachy, ať se to rozjede. To už ani nechci komentovat. A teď Péťa Fialů? Syntéza toho nejhoršího, co tady kdy bylo. Neoliberalismus a neomarxismus v jednom,“ dodal Balík.

„Jen lžou, lžou a lžou do bezvědomí. Neumí nic jiného, než lhát,“ vzkázal.

Dekadence a eskalace konfliktů každý den

„Za koho máme umírat? Za Grean Deal, za 64 pohlaví? Šílenci, kteří žádný hodnotový svět nemají!“ zaznělo. Upozornil, že do skupiny BRICS se přidávají další státy. „Systém byl založený na dolaru, ale…“

„Válka každým dnem eskaluje. Každým dnem.“ A proč vlastně chybí historická paměť? „Nechci být špatným prorokem. Lidi si strašlivým způsobem koledujou…“ poznamenal. Hovořil o tom, kdo a proč se cítí být v globálním měřítku nadřazený. Problémem národa je podle něj absence bytostně vlastenecké elity. Nejsou na rozhodujících pozicích. Proč? „Není pro tyto lidi žádná podpora.“

Stanislav Balík vešel do povědomí veřejnosti jako odborník v oblasti bezpečnostních strategií, lektor i spisovatel. Společně s Vlastimilem Podrackým vydali například knihu Idea českého národního státu třetího tisíciletí.

Na podzim, při výročí vzniku Československa, by rádi do Brna pozvali prognostika, profesora Petera Staňka.

