Válka policajtů? Na Slovensku sebrali už i šéfa tajné služby

Na Slovensku v posledních týdnech houstne napětí. Naši východní sousedé půjdou 30. září k předčasným parlamentním volbám. Dojde k tomu několik měsíců poté, co se zhroutila koalice namířená proti expremiérovi Robertu Ficovi (Smer). Ta vznikla po řádných volbách v únoru 2020, v jejím čele stál nejprve Igor Matovič, jehož později ve funkci předsedy vlády nahradil Eduard Heger. I ten ale po rozpadu koalice skončil a Slovensko k předčasným volbám dovedla úřednická vláda.

V této situaci se slovenská policie velmi činí, Zadržela mimo jiné kandidáta nejsilnější opoziční strany Smer na post poslance Tibora Gašpara, bývalého policejního prezidenta. Toho obvinila z korupčního jednání, ale po méně než 48 hodinách byl z vazby propuštěn.

Šéf strany Smer Robert Fico na facebooku napsal, že stávající úřednická vláda se snaží opozici zničit.

„Zadržení kandidáta Smeru-SD na vysoké pozici na kandidátce do voleb do NRSR (Národní rady Slovenské republiky) Tibora Gašpara je jen projevem zoufalství a chrapounství NAKA (Národní kriminální agentury) a UŠP do posledního okamžiku sloužících politickému zadání zlikvidovat opozici. Neexistuje jiný důvod takového útoku proti nejsilnější opoziční politické straně 6 týdnů před volbami, než poškození Smeru-SD a pomsta T. Gašparovi,“ nebral si Fico servítky na facebooku, když kritizoval úřednickou vládu, kterou před časem jmenovala prezidentka Zuzana Čaputová.

„Tak drsný nedemokratický zásah do průběhu voleb by NAKA nemohla bez jejího (vládního) souhlasu a bez informování Ministerstva vnitra SR udělat. Hrozně to smrdí,“ napsal Fico.

Jenže zadržením policejního exprezidenta předvolební policejní akce zjevně nekončí. Národní kriminální agentura (NAKA) zadržela dokonce i šéfa slovenské tajné služby – Slovenské informační služby (SIS) Michla Aláče. Aláč je slovenský právník a vysokoškolský pedagog. Tajnou službu vedl od května 2021.

Server Aktuality.sk upozornil, že slovenská policie se v rámci akce Rozuzlení zajímá také o bývalého ředitele SIS Vladimíra Pčolinského a šéfa NBÚ (Národního bezpečnostního úřadu) Romana Konečného. Viní je ze zneužití pravomoci úřední osoby. Podle serveru Novýčas.sk se policie zajímá také o také bývalého příslušníka NAKA Jána Kaľavského a bývalého příslušníka SIS Martina Ciriaka.

Aláč se na policii dostavil sám po návratu ze služební cesty poté, co se podle serveru dozvěděl o svém obvinění z médií. Údajně byl zadržen z obavy, že by se mohl pokusit o útěk.

Obvinění se týká „zločinecké skupiny“, která měla ztížit nebo mařit vyšetřování korupčních a jiných trestných činů či navozovat dojem o manipulaci výpovědí svědků vyšetřovateli, ale také diskreditovat orgány činné v trestním řízení.

