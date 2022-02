Válkovi nevěří. „Hrají s námi hru.“ Lipavský vyzván českými hasiči, lékaři a vojáky. I kvůli Kanadě

reklama

„Nesouhlasíme s postupem starosty města Ottawa J. Watsona a velitele ottawské policie P. Sloly, kteří se snaží nedemokratickými postupy znepříjemňovat pokojný protest občanů vlastní země proti covidovým restrikcím. Z očkování proti viru covid-19 se celosvětově utvořilo ortodoxní náboženství vyznávající jen očkování jako jedinou cestu, imperativ ke svobodě. Toto se neslučuje s demokratickým smýšlením nejen občanů Kanady, ale ani České republiky, kde jejich počínání a výhrůžky armádou, policejními restrikcemi, blokací bankovních účtů a protiprávním nakládáním s dary pro protestující jsou v rozporu s lidskými právy a svobodami. Toto jednání bedlivě sledujeme a jsme tímto chováním velmi znepokojeni, je odsouzeníhodné a neslučuje se s Chartou OSN a všeobecnou deklarací lidských práv," je uvedeno v otevřeném dopise.

„Nejsme na začátku pandemie, a tak je již veřejným tajemstvím, že očkování nedokáže zabránit jak samotnému šíření, tak i přenosu nákazy, onemocnění a ani těžkým průběhům. Bohužel vlády některých států tato vědecká fakta úmyslně přehlížejí a jako středověká inkvizice potírají jiné než schválené názory, potlačují svobody lidí, kteří se odmítají účastnit experimentální vakcinace. Je nanejvýše odsouzeníhodné, že i přes vědecké studie, které ukazují na nefunkčnost této vakcíny, je stále tato povinnost očkování nařizována a důsledně vymáhána,“ píše se v něm dále. Dopis dnes odejde elektronicky na české velvyslanectví v Ottawě, ale i k českému ministrovi zahraničí Janu Lipavskému (Piráti) a také na kanadské velvyslanectví v Čechách.

Sepsal ho a nechal přeložit hasič Lukáš Pata. Sám byl jedním z prvních signatářů deklarace složek integrovaného záchranného systému, která se staví proti povinnému očkování a omezování práv a svobod v rámci koronaviru. Jak řekl pro ParlamentníListy.cz, jedním z impulzů pro dopis do Kanady je právě projednávání pandemického zákona, s jehož zněním nesouhlasí. „Obsahuje pro nás dost neakceptovatelné části, které zavánějí totalitou. A tohle byl jeden z impulzů vzniku dopisu, protože v Kanadě je boj proti covidovým opatřením nejcitelnější a nejviditelnější. Kamioňáci z celé země se sjeli a v první chvíli se o tom vůbec nevědělo. Facebook mazal informace o konvojích, a kdo je sdílel, hrozila mu blokace. I já mám nyní podmínečných 90 dní,“ popsal Pata, velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů chemičky Czech Aerosol.

Politici neznají krizový zákon

Informace se nakonec mezi lidi dostaly a Pata se domnívá, že zatímco v Kanadě v boji za svobodu vytrvávají, v České republice situace utichla. „Nechali se ukonejšit, a to není dobře, protože si lidé zvyknou a pak už nechtějí tolik za svobodu bojovat,“ řekl. Podle něj se nelze na situaci dívat pouze tak, že v Čechách dochází k rozvolňování. „V tom vidím pouze zákulisní hru naší vlády, ukonejšit lidi. Sledoval jsem ministra zdravotnictví Válka (Vlastimil, TOP 09, pozn. red.), který řekne, že bude rozvolňovat a v březnu kromě respirátoru nebude nic, ale na druhou stranu začne vyhrožovat požádáním o nouzový stav, pokud nebude schválen pandemický zákon. Z mého pohledu je to jen hra, a protože pracuji s krizovým zákonem, vím, že naši představitelé neumějí krizový zákon používat. Ať už se jedná o hejtmany, kdy Kuba (Martin, jihočeský hejtman ODS, pozn. red.) hřímal, že potřebuje nouzový stav, jinak to nejde řešit, až po Andreje Babiše, který ho potřeboval. Neumějí s ním pracovat, očividně ho vůbec nečetli a nevědí, co v něm je,“ uvedl Lukáš Pata.

Domnívá se proto, že vládní politici pouze „povolili kohouty, aby je později mohli ještě více utáhnout“. „Nejdříve byla karanténa na pět dní, teď ji zrušili a je jen izolace… chtějí v tom udělat bordel, aby se virus šířil mezi lidmi a mohli to svést na neočkované. A ve chvíli, kdy schválí pandemický zákon, teprve uvidíme, co dokážou. Vypadá to, že rozvolňujeme, a je to dobře, ale jde jen o hru,“ shrnul. V otevřeném dopise má podporu i policejního nadpraporčíka z Ústí nad Labem Davida Pejřila, který inicioval deklaraci složek IZS kvůli vyhlášce o povinném očkování. Oba chtějí dát najevo podporu demonstrantům za oceánem.

Policista: Úkol není splněn, něco tady smrdí

„Vysvětlení je jednoduché, vzhledem k tomu, že naši občané jsou v podobné situaci jako my, rozhodli jsme se je podpořit gestem, aby věděli, že i v rámci České republiky – i když jsme pro některé z nich neznámá a skrytá země – a v Evropě jsou lidé, kteří válčí s tím samým problémem. Nejsem naivní a vím, že se dopis nedostane všude, kam je potřeba, ale snažili jsme se poukázat, že to zlo je i tady. Podpořit je a vlít jim trochu krev do žil. Je důležité vědět, že i jinde na světě se děje něco podobného a mají naši podporu, byť jen psychologickou. Dopis sepsal hlavně Lukáš, chtěli jsme ukázat nevoli, že s tímto dvouletým covid byznysem nesouhlasíme a snažíme se bojovat i u nás,“ sdělil redakci policista.

Také on varoval před ukonejšením Čechů, které mohlo nastat se zrušením zmíněné vyhlášky: „Spousta lidí si řekla, že úkol je splněn, už se mě to netýká, dám od toho ruce pryč. Ale jak vidíme, týden po zrušení vyhlášky přišel na řadu pandemický zákon, a tím se ukázalo to, před čím jsem varoval: Buďme obezřetní, něco tady smrdí… a bohužel došlo na moje slova. Pozitivní je ale zjištění, že když člověk pro věc něco málo udělá, změna nastane. Dá se s nepříznivým stavem bojovat, a byť spousta lidí říká, že nic nezmůže, není tomu tak. I to málo jako jít na demonstraci, psát senátorům a poslancům, ukázat, že máme snahu něco změnit, i to má něco do sebe. Vždy je potřeba vyjádřit svůj nesouhlas a ukázat, že oni jsou tu pro nás, a nikoliv my pro ně. Mají hájit zájmy českého lidu, a ne co vyhovuje jen jim samotným,“ dodal David Pejřil.

Celé znění otevřeného dopisu:

Freedom for Canada

Vážený pane velvyslanče!

Rádi bychom Vás informovali, že jako nezávislá, veřejně apolitická a nadstranická iniciativa občanů České republiky, skládající se ze členů složek IZS ČR (hasičů, policistů, záchranářů, lékařů, vojáků) a dále z právníků a studentů, nesouhlasíme s postupem starosty města Ottawa J. Watsona a velitele Ottawské policie P. Sloly, kteří se snaží nedemokratickými postupy znepříjemňovat pokojný protest občanů vlastní země, proti kovidovým restrikcím.

Toto se neslučuje s demokratickým smýšlením nejen občanů Kanady, ale ani České republiky, kde jejich počínání a výhružky armádou, policejními restrikcemi, blokací bankovních účtů a protiprávním nakládáním s dary pro protestující jsou v rozporu s lidskými právy a svobodami. Toto jednání bedlivě sledujeme a jsme tímto chováním velmi znepokojeni, je odsouzeníhodné a neslučuje se s Chartou OSN a všeobecnou deklarací lidských práv.

Z očkování proti viru Covid-19 se celosvětově utvořilo ortodoxní náboženství vyznávající jen očkování jako jedinou cestu, imperativ ke svobodě. Nejsme na začátku pandemie, a tak je již veřejným tajemstvím, že očkování nedokáže zabránit jak samotnému šíření, tak i přenosu nákazy, onemocnění a ani těžkým průběhům. Bohužel vlády některých států, tato vědecká fakta úmyslně přehlížejí a jak středověká inkvizice potírají jiné než schválené názory, potlačují svobody lidí, kteří se odmítají účastnit experimentální vakcinace. Je na nejvýše odsouzeníhodné, že i přes vědecké studie, které ukazují na nefunkčnost této vakcíny je stále tato povinnost očkování nařizována a důsledně vymáhána. Toto jsou naše důvody, proč vyjadřujeme plnou důvěru protestujícím lidem v Kanadě a obzvláště těm, kteří se zapojili do Konvoje svobody, který dorazil až do Ottawy. Je důležité, aby nebyla omezována lidská práva na úkor vakcinačního experimentu, který se pod pláštěm ochrany lidského zdraví,

rozlézá po planetě jako morová nákaza.

"Bratr mající oporu v bratru je jako opevněné město".

Signatáři otevřeného dopisu:

Ing. Lukáš Pata – Sbor dobrovolných hasičů, Bílina

PhDr. David Pejřil – Policie ČR, Ústí nad Labem



