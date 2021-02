Vám nic. Sorry. U Landy naštvali velkou skupinu Čechů. Velkou

V rámci setkání představitelů Blanického manifestu a vlády, které se odehrálo, zatímco Andrej Babiš uvažuje o lockdownu a požaduje znovuzavedení nouzového stavu, promluvil i profesor Beran. Kritizoval, že při posuzování opatření a epidemie vláda stále nepoužívá statistiku úmrtí. A že neklade důraz a nevysvětluje individuální opatření a nezavádí cílená, zato si libuje v plošných. Všechny vakcíny by podle něj měly jít lidem starším 60 let. Učitelům, s omluvou, žádná.

Beran jakožto profesionální epidemiolog trval na tom, že u covidu by se měla řešit úmrtí. A tedy i opatření a ukazatele by měly být koncipovány tak, aby se zabránilo úmrtím a aby se zabývaly úmrtími. V tomto ohledu kritizoval zaujetí reprodukčním číslem R, které by se údajně nemělo používat pro každodenní vývoj epidemie. Covid-19 by se podle něho měl hodnotit podle úmrtnosti, smrtnosti, hospitalizační kapacity a hospitalizačního čísla. Anketa Kdo je pro vás nejdůvěryhodnější? Babiš 62% Hamáček 1% Blatný 3% Ani jeden z nich 34% hlasovalo: 4760 lidí

Vysvětlil, že úmrtnost je počet zemřelých na 100 tisíc obyvatel, zatímco smrtnost je počet zemřelých z těch, kdo byli infikováni. A Česko je na tom sice velmi špatně v tom prvním, ale naopak velice dobře v tom druhém.

„My musíme klást důraz na ta individuální protiepidemická opatření. Je nutné lidem vysvětlovat, proč mají mít 4R. Proč by měli klást důraz na samoléčbu a jak by ta samoléčba měla vypadat. A také aby se nechali v budoucnu i očkovat,“ řekl Beran, ale doplnil, že potřeba jsou i opatření cílená, např. testování v domovech důchodců, ale také odlehčení nemocnicím tím, že praktičtí lékaři budou některé úkony vykonávat v domovech důchodců. A teprve pak jsou na řadě plošná opatření jako uzavírání škol. Kritizoval, že po zavedení protiepidemického systému zemřelo více lidí než před jeho zavedením.

„V tuto chvíli já bych se přimlouval za to, abychom se omluvili všem pedagogům a neočkovali je. Abychom vzali všechny vakcíny, které jsou pro pedagogy a od 1. 3. je dali pro všechny osoby starší 60 let, abychom zastavili ten tlak na ta nemocniční lůžka. Ukazuje se, že pokud se proočkovala část 80letých, tak počet nemocných a zemřelých dramaticky klesl,“ dotkl se profesor Beran školství. Argumentoval, že švédské děti byly ve škole v roce 2020 dvakrát tak dlouho, ale švédská úmrtnost je menší. Z toho podle něho vyplývá, že to nejsou děti, které by ohrožovaly pedagogy, ale pedagogové naopak přenášejí onemocnění na děti.

„Poslední věc. Objevují se slova několika odborníků. Která jsou následována 25letými novináři, kteří nevědí vůbec nic o imunizaci a nevědí vůbec nic o očkování. Co bych chtěl zdůraznit: Všechny vakcíny, které tady máme na českém trhu, jsou srovnatelné z hlediska prevence úmrtí a prevence hospitalizací. A lidé by si neměli vybírat, měli by vědět, že je všechny ochrání před smrtí, a proto by se měli nechat očkovat co nejdřív. A neměli by očkování odmítat. To vidím jako nejdůležitější, co bych měl na závěr říct,“ pravil.

K desateru poznamenal, že jde podle důležitosti. Tedy že nejdůležitější je cílenost opatření, pak návrhy, jaká opatření udělat a teprve na konci jsou návrhy, co by se mohlo uvolňovat. Dodal, že desatero vzniklo v lednu. „Já chápu, že v tuto chvíli se nic uvolňovat nebude. Ale může se z desatera vzít alespoň to, co jsem tady říkal, to znamená sledování parametrů smrti a sledování, jak jsou efektivní protiepidemická opatření. A v každém případě, zastavit očkování pedagogů a začít očkovat tam, kde je to potřeba. Jinak nám bude umírat 150 lidí denně, každých 10 minut jeden člověk.“ Reagoval tak na slova ministra Blatného, který tvrdí, že vakcína od AstryZenecy je šetřena pro vakcinaci učitelů.

