Vánoční dárek. Bývalý europoslanec Polčák se dočkal od SeznamZpráv omluvy

Omluva Polčákovi byla zveřejněna poté, co Nejvyšší soud odmítl dovolání tohoto zpravodajského webu. Důvodem je text, který se týkal odměny za zastupování obcí zasažených výbuchem muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku a za prosazení zákona o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených výbuchem.

Seznam Zprávy ve své zveřejněné omluvě potvrdily, že ve svých článcích v této věci skutečně zveřejnily zkreslující informace: „Ve zpravodajství Seznam.cz vydávaném naším vydavatelstvím byly ve dnech 21. 3. 2022 až 25. 3. 2022 uveřejněny informace o tom, že JUDr. Stanislav Polčák, advokát, měl inkasovat za zastupování obcí z okolí tzv. vrbětického muničního skladu částku 47 000 Kč za jednu hodinu práce a měl žádat 7,75 mil. Kč jako celkovou odměnu za prosazení zákona č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice.

Tyto informace jsou pravdu zkreslující, neboť právní služba poskytovaná dotčeným obcím zahrnovala jednak postup a uplatnění nároků na náhradu škody a jiné újmy vzniklé v souvislosti s mimořádnou událostí v areálu muničních skladů, dále právní pomoc občanům pro uspokojení nároků na odškodnění podle zákona a případnou administraci veřejných zakázek v souvislosti s užitím vypláceného odškodnění. Za uveřejnění těchto pravdu zkreslujících informací se JUDr. Stanislavu Polčákovi omlouváme.“

Stanislav Polčák vítá, že Seznam Zprávy veřejně uznaly svá pochybení. „Ježíšek tento rok přišel o den dříve, než jsem čekal. Seznam Zprávy zveřejnily OMLUVU poté, co opakovaně u soudů prohrály svou lživou a manipulativní sérii článků k vrbětické kauze. Dárek je to sice trochu okoralý s množstvím nečekaných vad, ale první…“ vyjádřil se k omluvě Seznam Zpráv.

O omluvě rozhodl letos v lednu pravomocně Městský soud v Praze. Polčák následně podal na Seznam Zprávy exekuční návrh, kterým se chtěl omluvy domoci. Server ale proti rozsudku podal dovolání a zároveň požádal Nejvyšší soud o odklad vykonatelnosti rozhodnutí. Nejvyšší soud žádosti v březnu vyhověl.

„Nejvyšší soud rozhodoval o dílčí pasáži z celkem devíti článků a soudy již dříve potvrdily, že Seznam Zprávy o roli Stanislava Polčáka jako politika a advokáta při odškodnění obcí zasažených výbuchy muničního skladu ve Vrběticích informovaly korektně a v souladu se zákonem. Po doručení rozhodnutí se Seznam Zprávy seznámí s jeho obsahem i odůvodněním a budou ho v této dílčí části samozřejmě respektovat,“ uvedla koncem listopadu mluvčí společnosti Seznam.cz Aneta Kapuciánová.

Svým počínáním však Seznam Zprávy způsobily Polčákovi podle jeho slov velikou újmu a jak již dříve řekl ParlamentnímListům.cz, že zvažuje další kroky. „Újma, která mi tím vznikla byla hrozivá. Abych dále nepoškozoval hnutí STAN, tak jsem odstoupil i z funkce místopředsedy. Když si dnes člověk uvědomí, co vše se stalo na základě toho, že někdo dezinpretoval a nesmyslně manipulativními tvrzeními uváděl širokou veřejnost absolutně v omyl, tak i já budu muset ještě zvážit další postup. Nejraději bych to vše hodil za hlavu, ale myslím, že to musí mít určitý edukativní význam pro mediální scénu. Cítím, že to může mít přelomový význam pro postup klíčových mediálních domů v České republice,“ uvedl Stanislav Polčák.

Polčák zdůraznňoval, že Seznam Zprávám dával obsáhlá vyjádření, než celou kauzu svými články odstartovaly. „Neodmítal jsem s nimi komunikovat, naopak. To, co jsem jim poskytoval, bylo důležité, dělali jsme na tom s kolegy, aby Seznam Zprávy měly plné vyjádření ke všem otázkám, které nám daly. Čekali jsme, že z těchto informací budou vycházet, ale některá rozhodná fakta zcela pominuly, jely si pouze svou účelovou konstrukci. Na základě toho se pak rozjel celý mediální kolotoč, prakticky to nešlo už zastavit, i když i starostové těch obcí za mnou po celou dobu stáli a stojí za mnou i nadále, za což jim velmi děkuji,“ doplnil Stanislav Polčák.

