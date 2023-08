Varování Bruselu: Čínská špionáž přes elektromobil

Evropské politiky v posledních letech na autech zajímá všechno, co souvisí s emisemi, podle některých expertů by se ale měli zaměřit také na elektroniku auta. Prostřednictvím řídicího modulu CIM v elektromobilech by totiž mohla Čína, která se stává světovým lídrem v elektromobilitě, provádět špionážní činnost.

Někteří britští politici se obávají možné špionáže ze strany Číny prostřednictvím řídicí jednotky elektromobilů. Součástí každé řídicí jednotky je totiž řídicí modul CIM, který ovládá senzory, kamery, audio, geolokační funkce, motor a mnoho dalšího. Tento modul je připojen k internetu a slouží jako brána pro vstup a výstup informací z vozu. Výrobci tyto informace využívají ke zlepšení konstrukce a výkonu vozu a jeho prostřednictvím vylepšují a aktualizují software vozu.

Server spectator.co.uk upozorňuje, že právě množství dat z modulů CIM by mohlo Číně v budoucnu umožňovat špionážní činnost, ať už jde o informace o poloze, nebo dokonce audio- a videozáznamy zevnitř vozu. Na začátku letošního roku se například objevily znepokojivé zprávy, že inženýři společnosti Tesla sdíleli záznamy z kamer v osobních vozech lidí, aniž o tom jejich majitelé věděli.

Čína by tak mohla vědět například nejen o poloze britského premiéra a jeho cestách při využití elektromobilu, ale mohla by se dostat i k citlivým informacím, kdyby například premiér nebo jiný vrcholný politik v autě vyřizoval své telefonáty.

Hrozbu přitom představují čínské elektromobily, kde je již nyní Čína světovým lídrem a do roku 2030 by měla získat až 60 % světového trhu s elektromobily. Stejný problém by ale mohl nastat u dalších značek jako Volvo nebo MG, kam Čína již nyní dodává svoji elektroniku.

Podle deníku The Telegraph navíc nejde jen o možnost shromažďovat data. Vozidla lze také vyřadit z provozu odesláním příkazu prostřednictvím CIM. Tak to například učinila společnost John Deere, která na dálku vypnula své zemědělské stroje na Ukrajině, které tak byly bezcenné pro postupující ruskou armádu. Teoreticky by Čína mohla totéž udělat se všemi vozidly s čínským CIM.

Riziko si uvědomuje i čínská vládní garnitura, která zakázala vjezd automobilů Tesla do vojenských a dalších vybraných oblastí. Patří sem místa, která navštěvuje nebo kde pobývá prezident Si Ťin-pching, například prázdninové město Pejdai-che, kde se konají letní výjezdní zasedání komunistické strany, a nedávno také Čcheng-tu, kde prezident zahajoval Světové univerzitní hry.

Čína samozřejmě jakoukoliv možnost vlastní špionáže prostřednictvím elektromobilů vylučuje, podobně jako v případě sociální sítě TikTok nebo mobilní společnosti Huawei, které jsou v Evropě označovány za bezpečnostní rizika. Tak jako vlády zakázaly Huawei podílet se na výstavbě 5G systémů, měly by podle některých politiků trvat na odstranění všech čínských CIM modulů z evropských elektromobilů.

