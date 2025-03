Varování Fialovi před Řehkou a paragány. Kolik důstojníků stačí na puč?

Štefec ve svém komentáři na sociálních sítích připomíná stále nedošetřenou aféru nákupu dronů Nemesis Skupinou D, jejímž čestným předsedou je právě i náčelník generálního štábu Karel Řehka. Mezi klíčové lidi spolku patří i koordinátor strategické komunikace vlády Otakar Foltýn, herec Ondřej Vetchý a bratři Mikuláš a Martin Kroupové.

„Před několika týdny se takzvaně proflákl trestný čin nelegálního vývozu materiálu dvojího použití, spáchaný příslušníky AČR pod podivně získaným diplomatickým krytím. Vojáci 601. skupiny speciálních sil, vybavení diplomatickými pasy, propašovali v rozporu (nejen) se zákonem o vývozu vojenského materiálu na Ukrajinu drony, na které organizoval sbírku obskurní spolek Skupina D,“ připomíná Štefec.

Kvůli podezřením na porušení zákona se věcí zabývá vojenská policie a prošetření žádá i ministryně obrany Jana Černochová (ODS), která se už několikrát dostala do ostrého sporu s náčelníkem generálního štábu Řehkou.

Vojenskou policii konkrétně zajímá, jak mohly být drony soukromého spolku testovány ve vojenských prostorech, problematický je také dovoz dronů na Ukrajinu pomocí diplomatických pasů, které měly být Ministerstvem zahraničí vydávány bez řádného zdůvodnění a v podstatě bianko. Spolek D jakékoliv pochybení odmítá, a herec Ondřej Vetchý podal v souvislosti s negativními informacemi o spolku dokonce trestní oznámení, k němuž žádal i výslech ministryně obrany.

Štefec se pozastavuje zejména nad tím, že čestným předsedou Skupiny D je Karel Řehka. „Podstatné je, že jako ‚čestný předseda‘ uvedeného spolku figuruje aktivistický Řehka. Jeho slova, že vývoz dronů na Ukrajinu byl v pořádku a zákon nikdo neporušil, jsou urážkou právního řádu ČR a jednoznačně měla být posledním veřejným vyjádřením v jeho velmi zvláštní kariéře. Stejně jako rozkaz propašovat drony za hranice měl být tím posledním ve vojenské kariéře nadřízeného vojáků, kteří ho provedli. Že se tak nestalo, je důkazem katastrofálního stavu Ministerstva obrany ČR a totální nekompetentnosti jeho šéfové Jany Černochové,“ má jasno Štefec.

V této souvislosti připomíná události z roku 1967, kdy došlo k vojenskému převratu v Řecku, přičemž na převrat stačili tři armádní velitelé a pár tisíc oddaných vojáků. „Dovolím si v této souvislosti malou odbočku. Za pár dnů, 21. dubna 1967, uplyne 58 let ode dne, kdy v Řecku pod vedením tří ‚černých plukovníků‘ došlo ke státnímu převratu, sesazení legitimně zvolené vlády a nastolení polofašistické plukovnické chunty. Během tří hodin, téměř bez výstřelu, s pouhými 3 000 stoupenci a 150 tanky, obsadili elitní vojáci klíčové instituce, zajali politické činitele a vyhlásili výjimečný stav. Během jediného měsíce takzvaně zmizelo více než 8 000 členů opozice a příznivců demokratické vlády prezidenta Georgia Papandrea,“ popisuje Štefec.

S ohledem na nedávné dění kolem náčelníka generálního štábu se proto Štefec ptá, zda mají vládní špičky v čele s premiérem opravdu pod kontrolou Armádu ČR. „Pane premiére, paní ministryně obrany, paní předsedkyně Sněmovny, pane předsedo Senátu ČR, jste si jisti, že máte českou armádu, sice mrňavou, nesecvičenou a mizerně vybavenou, ale s velitelským sborem trénovaným k bezvýhradnému plnění všech požadavků velení Severoatlantické aliance a (počínaje její hlavou) viditelně kašlajícím na požadavek apolitické profesionality, skutečně pod kontrolou? A skutečně nám nehrozí její zneužití i jinak než jen k nedůstojnému pašování dronů, které by daleko lépe využila ona sama?“ ptá se Štefec.

Česká armáda je sice podfinancovaná a ve špatném stavu, ale i tak by mohla snadno učinit státní převrat, jako se to stalo v Řecku. „Vím, že AČR dnes disponuje pouhými čtrnácti provozuschopnými tanky a necelými pěti tisíci muži, o nichž by se dalo říci, že jsou schopni po několikaměsíčním výcviku nasazení v reálné bojové operaci. Ale i to je síla, s níž je třeba počítat. Mysleme na to,“ varuje Štefec.

