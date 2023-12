Varování Izraeli. Ze Spojených států. Hrozí, že ztratí i ty, které má normálně na své straně

Pozor, pozor, ztrácíte mezinárodní podporu, varoval vládu židovského státu americký prezident Joe Biden. To, že říká pravdu, je patrné na postoji Kanady, Austrálie a Nového Zélandu vůči ozbrojeným silám Státu Izrael (IDF). Biden také varoval, že by se Izrael neměl stavět proti dvoustátnímu řešení sporů s Palestinci. Mezitím Izraelci začali pumpovat mořskou vodu do tunelů Hamásu, u kterých se předpokládá, že se v nich teoreticky mohou nacházet i rukojmí.

Spojené státy sice před pár desítkami hodin vetovaly rezoluci OSN, kterou navrhovaly Spojené arabské emiráty a ve které byl Izrael tlačen k uzavření dalšího příměří s teroristy z Hamásu Jenže teď americký prezident Joe Biden varoval vládu židovského státu, že musí změnit svůj přístup, protože ztrácí mezinárodní porozumění. Pokud budou izraelské bomby a granáty dopadat dál i na civilisty, bude to problém. Na slova stávajícího pána Bílého domu upozornila agentura Reuters.

Biden řekl, že Izrael má nyní podporu „většiny světa“ včetně USA a Evropské unie. „Ale začíná ztrácet tuto podporu nevybíravým bombardováním, ke kterému dochází,“ řekl na sbírce finančních prostředků na kampaň ve Washingtonu.

Další známkou toho, že Izrael skutečně pomalu ztrácí podporu, je podle agentury skutečnost, že příměří uzavřené ve jménu ochrany palestinských civilistů začaly zmiňovat i Kanada, Austrálie a Nový Zéland.

Tyto tři země také uvedly, že podporují právo Palestinců na sebeurčení, ale v budoucí správě Gazy nemůže mít Hamás žádnou roli. Biden také řekl, že Izrael nakonec „nemůže říci ne“ nezávislému palestinskému státu. Jenže to je něco, proti čemu se izraelští zastánci tvrdé linie staví.

Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari ujistil nejen Bidena, že armáda židovského státu dělá pro zajištění co největšího bezpečí palestinských civilistů maximum.

„Víme, jak operovat proti mocenským centrům Hamásu způsobem, který dělá vše pro to, abychom odlišili civilisty nezapojené do terorismu a teroristické cíle. IDF to dělá od začátku války,“ uvedl Hagari podle serveru listu Jerusalem Post.

Palestinské ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že v bojích s izraelskou armádou padlo více než 18 200 lidí a dalších 50 tisíc bylo zraněno. Izrael vtrhl do Pásma Gazy poté, co 7. října 2023 teroristé z hnutí Hamás nechali na území Izraele téct krev takřka proudem, když zavraždili na 1200 lidí a asi 240 dalších lidí unesli. Dosud se podařilo osvobodit 105 z nich.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví v Gaze Ashraf Al-Qidra řekl, že izraelské síly v úterý vpadly do nemocnice Kamal Adwan v severní Gaze a zadržely jejího ředitele, doktora Ahmeda Al-Kahlouta, spolu s veškerým zdravotnickým personálem včetně žen.

Izraelská strana se odmítla k tomuto tématu jakkoli vyjádřit.

Izraelské tanky ostřelují centrum města Chán Júnis na jihu Gazy.

Izraelská armáda uvedla, že za poslední den zasáhla několik stanovišť používaných k odpalování raket na její území, provedla nájezd na areál Hamásu, kde mezi jinými zbraněmi našla asi 250 raket a zasáhla továrnu na výrobu zbraní.

The Wall Street Journal uvedl, že izraelská armáda začala čerpat mořskou vodu do tunelového komplexu Hamásu, kde se předpokládá, že militantní skupina ukrývá rukojmí, bojovníky a munici a používá je k útokům na izraelské vojáky v pouličních bojích. Zaplavování tunelů prý může trvat celé týdny. Prý je přitom třeba mít na paměti, že výsledek celého procesu je nejistý. Zaprvé není jisté, jaký vliv na životní prostředí bude mít tato akce a za druhé není jisté, na jak dlouho tato akce vyřadí tunely z provozu. Zda to bude napořád či naopak jen na nepříliš dlouhou dobu.

Palestinská agentura OSN pro uprchlíky (UNRWA) uvedla, že Izrael uvalil na Gazu téměř totální obležení, které „se proměnilo v kolektivní trest více než 2 milionů lidí, z nichž polovinu tvoří děti“. Palestinský ministr zahraničí obvinil Izrael z používání hladovění jako válečné zbraně, což izraelský představitel odmítl jako „obscénní“.

