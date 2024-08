Varování. Toxické potraviny. Znalkyně trhu o „výhodných akcích“ řetězců

To, jak trh s potravinami v České republice funguje, popsala Kubinová jedním slovem jako „chaos“. „Převážnou většinu tu dnes mají obchodní řetězce a co se týká distribuce potravin od našich pěstitelů, zemědělců, chovatelů, kteří produkují, tak ti s tím mají značné problémy,“ uvedla. Za problematické považuje i to, že se k nám dováží stále více zboží z třetích zemí, které nemají clo. „To absolutně mění trh. Neustále,“ poukázala.

Její organizace 4lidi.cz chce mj. spojovat lokální producenty. Není třeba nejdříve vyřešit globální hráče, kteří obsadili trh s nízkými cenami, na které český zákazník slyší? „To už také dnes neplatí, protože když byly slevy nebo cenotvorba, tak se nám zdražovalo zboží v rámci měsíců v řádu o koruny, haléře. Ale dnes vidíme, že kdykoli přijdeme do obchodu, může být cena úplně jiná a jiná až tak, že se může pohybovat v řádu stovek procent nahoru a dolu. Podle toho, jak řetězce manipulují s cenotvorbou, protože to není reálným odrazem na trh, ten se takhle nemění, nekolísá tak rapidně,“ poukázala Kubinová v rozhovoru Svědomí národa.

Český zákazník podle jejích slov nenakupuje v žádných velkých slevách. „Pokud se podíváme do zahraničí na cenovou politiku a na cenovou politiku tady, tak to opravdu nepovažuji za žádné slevy. Nenakupujeme zboží zvýhodněně, právě že naopak,“ pokračovala Kubinová.

Promluvila také o toxicitě potravin. Průnik chemického průmyslu do potravinového průmyslu je standardem. „Naštěstí je zde mnoho lidí, kteří se tomu už věnují do hloubky, informují lidi. Do jídel je přidáváno mnoho emulgátorů, příměsí a chemických látek, které tam nemají co dělat. Potravinářský průmysl musíme chápat jako byznys, kde jde o to vytvořit co nejvíce potravin za co nejnižší cenu a s nejdelší trvanlivostí. Dnes vidíme, že pro zákazníka a spotřebitele to není přínosné. I známé značky, které jsme tu desítky let jedli, mění své složení,“ upozornila s tím, že lidé by se opravdu měli začít zajímat, co v potravinách je.

Často také dochází ke klamání a matení spotřebitele, ať už jde o nadměrné obaly, různé složení stejného výrobku v různých zemích apod. Zatímco objem zboží se stále zmenšuje, cena zůstává stejná nebo často i roste. „Myslím ale, že lidé už to pochopili a ví, že to není ani ekologické, když zbytečně převážíme vzduch. Je to manipulace, psychologická manipulace za účelem prodat za každou cenu a ještě na tom vydělat. Za poslední roky vnímáme, že se zmenšily obaly, zmenšily se gramáže u mnoha výrobků, ale cena zůstává stejná. Je to psychologické klamání spotřebitele. Navenek se řekne ,zlevnili jsme', výrobek je sice levnější, ale že je ho o třetinu méně… to si musíme sami porovnat. Je tu informační prostředí , které není fér, ale na druhou stranu to nutí zákazníka přemýšlet,“ uvedla.

„Je to tlak na změnu chování lidí ze strany řetězců. Nechtějí, abychom nakupovali podle toho, co potřebujeme nebo co chceme vařit, ale podle toho, co oni nám chtějí prodat,“ upozorňuje Dagmar Kubinová.

