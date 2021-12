Vás, mladí, čeká boj o mír, ale i o zdraví. Plukovník Skácel vážně. Covid ukázal mnohé

reklama

Prapodivná doba, která nepřeje zdravému rozumu! „Je mi za ním smutno,“ předesílá plukovník ve výslužbě Pavel Skácel. „Doba přeje dravému malthusiánství spojenému s obrovskými kšefty,“ dodává. Podle Skácela se také ukazuje, že doba pohodlí a nadbytku je nevhodná k narození kvalitních osobností, které by byly schopny rozumně řídit, vládnout lidem a zároveň chránit planetu. „Chránit svět, který nám byl pouze svěřen do užívání. A ne k postupnému drancování a ničení. Dnešní ‚řiditelé‘ zeměkoule mi přijdou, že mají heslo: ‚Po nás potopa.‘ Naše ‚státořiditele‘ nevyjímaje,“ varuje. Anketa Musíte v posledních týdnech šetřit na jídle? Ano 61% Zatím ne, ale bojím se, že budu muset 24% Ne 15% hlasovalo: 3327 lidí

Jedna z posledních reakcí?

A proč se rozhodl říct opět veřejně svůj názor? „Už se opakuji a asi je toto moje z posledních reakcí na otázky dne. Hrozba války a použití zbraní. Je stále více zřejmá. Lidi si na ni už tak zvykli, že ani nereagují na pomatené výzvy k užití jaderných zbraní. V nepřeberných množstvích článků je použití síly běžný a dostupný prostředek urovnání sporů mezi státy. Jako by se jednalo o nějakou válku pouličních gangů. Bez ohledu na ničivost prostředků, co jsou k dispozici. Bez ohledu na odhodlání a síly těch, co jsou schopni je na svoji obranu užít,“ říká válečný veterán, který už nedokáže mlčky přihlížet.

„Přijde mi, že zcela zvrhlé obsahy některých filmů (nejznámější hollywoodská produkce) postupně připravily nynější generace na užití násilí a války, jako na něco zcela přijatelného. A propos, být dnes nacistou, fašistou není vůbec obtížné. Potřebné podrobné dokumentační materiály ke studiu, najde denně na obrazovce našich i zahraničních televizí. Hitler by se divil, jakou má dnes sledovanost a popularitu. Ptám se proč asi,“ uvedl Skácel.

Šťastná poválečná generace? Platilo před pár lety…

Plukovník ve výslužbě dlouhodobě pracoval v péči o válečné veterány. Je s nimi v konfliktu i v současné době. Při setkáních s nimi opakovaně dostával otázku na svůj rok narození. „Ty jsi se narodil po válce? Jsi ze šťastné generace. Na jakékoliv moje námitky byla stejná – jednovětná odpověď: Nezažili jste válku. Před pár lety měli pravdu. Ať je to jakkoliv skryté, to v čem dnes žijeme, válku připomíná. Tu biologickou. Není mi totiž dost jasné, jak se virus dostal i do amazonského pralesa. K pralesním indiánům. Tak svižně,“ komentuje.

Plukovník počítá dopady „na naši kotlinu.“ Naše třeskutá skutečnost připomíná postupné utahování šroubků. Nejprve roušky, pak omezování pohybu, zavírání škol, hospod, sportovních utkání a sportování vůbec, pak vakcinování. „Kšeft kšeftů. My tě naučíme poslouchat ‚milánku ovčane‘! Ať chceš, nebo nechceš. Zajímalo by mne, jestli je to výpotek z hlav našich politiků. Nebo jim někdo (třeba naše milovaná EU) dodává předtištěné noty a rozumy,“ ptá se Skácel. „Pan Luhový říká, že máme velmi nedovzdělané trenéry fotbalu. Výsledkem je hra národního týmu. A já mu věřím. Co by řekl o nedovzdělanosti našich nastupujících politiků? Jejich sebevědomí dotýká se hvězd. S Ruskem budeme mluvit z pozice síly. To je ‚silné téma‘ nebo ‚kafe‘,“ dodává.

Plukovník, kterého dřív veřejnost vnímala spíš jako obhájce Babišovy vlády, dnes názor přehodnotil. „Odstupující vláda, všechna čest většině toho, co se jí povedlo, se nyní řídí hesly převzatými ze socialismu: ‚Budeme šetřit, ať to stojí, co to stojí.‘ ‚Budeme bojovat za mír, i kdyby neměl zůstat kámen na kameni.‘ V centru její pozornosti je nyní zdraví národa. ‚Vakcíny na věčné časy a nikdy jinak.‘ Žádné kompromisy,“ vyčítá bývalému premiérovi a kabinetu a pálí ostrými dál: „V jednotě vlády a lidu je síla. Poučení se ze skutečnosti a zkušeností ve světě? Nikdy! Dání možnosti názoru vlastních odborníků (prof. Beran třeba)? To v žádném případě. Ke zdraví a ke štěstí vede jen jedna cesta – vakcinace. Když to nepůjde po dobrém, tak povinně po zlém,“ spílá.

Plukovník ve výslužbě Pavel Skácel. Foto: Daniela Černá

K tomu všemu krásnou živnou půdu vytvářejí média strachu. „Rozděl a panuj, o to tu běží. Rozdělená a atomizovaná společnost se bude lépe ovládat. A jak se ukazuje, funguje to už naplno. Nenávist proti jinému názoru a počínání (neočkovaní – očkovaní) není už jen ve společnosti, ale i v rodinách. Ve skupinách známých a kamarádů. Jedna moudrost praví: Strach ze smrti je horší, než smrt sama. A strachu je mezi námi plno. Ne však z války,“ podotýká Skácel. Anketa Chcete Víta Rakušana za prezidenta republiky? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 14035 lidí

Ne, Babišovi neleželo na srdci blaho národa

Popisuje, jak odstupující vláda dala té nastupující „danajský dar v podobě návrhů krasoducha Vojtěcha“ posvěcených dalšími. „Jména si dosaďte. Chlapci a děvčata nového kabinetu nebudou muset vymýšlet. Jen budou ukazovat jako v kampani Antibabiš. Zase na toho, co se tvářil, že mu na srdci leží jakési blaho (Havlovský neurčitek). Objevuje se však stále zřetelněji, že to nebylo blaho národa, ale nadnárodních společenstev, produkujících pohádkové zisky. Z výroby roušek. Z výroby vakcín, kterých prý bylo objednáno 23 milionů dávek. Už tehdy při objednání, se tedy počítalo s pochybnou účinností vakcíny proti mutujícímu viru?“ ptá se. A přidává další otázky: „Co bude dál, pane Vojtěchu?“

Skácel: „Je to moje zdraví a můj život“

Pavel Skácel patří do skupiny těch, co se rozhodli se svým zdravím a životem zacházet tak, jak uznají za vhodné. „Je to moje zdraví a můj život. Prožil jsem krásný život v národě, který mluví tím nejhezčím a nejjiskřivějším jazykem na světě. Je mi smutno, jak ho někteří pojmově i obsahově mrzačí,“ říká. „Většinu toho, co jsem měl udělat pro společnost – národ, kamarády a svoji rodinu, jsem již udělal. Ale, abych nebyl tak bigotní ( jako ti, co vše zatím prosazují a organizují), souhlasil bych s očkováním. Pouze v případě, že se doveze a bude možnost si vybrat mezi americkými ‚experimentálními šmakuládami‘ (mRNA) a francouzskou Valnevou (tradiční vakcína),“ dodává.



Pavel Skácel se zamýšlí nad tím, kde je svoboda, kterou si „vyzvonily“ statisíce klíčů na náměstích? „Kde je právo? Právo člověka rozhodovat o svém životě a zdraví dané ústavou. Co pohne s jednáním a uvažováním zaslepenců mocí? Demonstrace? Ve Vídni to nestačilo. Týden po odjezdu dobroděje Sorose mladšího, rakouská vláda stejně slabomyslně rozhodla o povinné vakcinaci všech. Chceme snad (věrni tradici) živou pochodeň na známém náměstí? Tehdy byla pro mocipány zbytečná,“ bilancuje.

Na konec přidává ještě vzkaz pro mladší: „Nám se povedlo a je mi docela jedno, co si kdo o tom pomyslí, uchovat mír na zemi. Měli jsme silnou armádu a jsem hrdý, že jsem byl jejím příslušníkem. Byl tím pádem bipolární svět. Vaším úkolem, milí a drazí potomci, přátelé i nenávistníci (co budou psát své jedovaté odpovědi a přilepovat mi značky), bude bipolární svět znovu utvořit a jen tak mír uchovat pro sebe. Ti co jste vyrostli v době popřevratové. Čeká vás boj. Budete muset bojovat za mír s válkuchtivci. Válčit pak o své zdraví a o zdraví nebo i svobodu svoji i svých dětí. Pamatujte však, že bez míru nebude budoucnosti, svobody, lásky a zdraví. Nemluvě o štěstí. A nebude ani toho blahobytu, na který si horních deset tisíc a někteří další tak rychle (jako na samozřejmost) zvykli.“



