Vaše místo není na Velehradě, ale na Čapáku. Na Šafrově fóru jsou zhnuseni ministryní Schillerovou

Komentátor Štěpán Malát se rozhodl pro Šafrovo Forum24 okomentovat návštěvu ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) na Velehradě, kde se rozhodla uctít odkaz věrozvěstů Cyrila a Metoděje. „Na Velehradě Schillerová nebyla a nikdy nebude mezi svými. Její místo je na Čapáku, kamarády má na pražské adrese Politických vězňů 9 a do roku 2023 bohužel také na Pražském hradě,“ strefuje se do ministryně Malát.

Alena Schillerová by se prý měla zamyslet nad tím, „jak moc silný duchovní zážitek způsobila ona a její soudruzi z vlády, když společně s komunisty opět okradli církve tím, že jim zdanili to, co už jim jednou ukradli“.

„Tohle jsou přesně ty chvíle, kdy ministři vlády Andreje Babiše ukazují, že mají jeho školu. Je jim úplně jedno, že je na Velehradě nikdo nechce a nikdo o jejich návštěvu nestojí. Jedou se tam nechat vyfotit, protože se tam schází hodně lidí. To ale nejsou voliči babišistů a ani nikdy nebudou,“ myslí si Malát.

A dodává: „Schillerová by se měla poptat, jak to vypadalo na Velehradě v roce 1985.“ Připomíná, že se tam tehdy sešlo až 250 tisíc lidí a akce se přerodila ve velkou protirežimní demonstraci. „Na zásah si tehdy netroufli esenbáci a politici dostali ‚nálož‘. Největší tehdejší ministr kultury Klusák, který do mikrofonů z tribuny prohlásil, že Cyril a Metoděj byli první komunisté. Na vypískání nemusel čekat moc dlouho,“ píše o akci Malát.

„Na Velehradě Schillerová nebyla a nikdy nebude mezi svými. Její místo je na Čapáku, kamarády má na pražské adrese Politických vězňů 9 a do roku 2023 bohužel také na Pražském hradě,“ shrnuje komentátor závěrem.

autor: rak