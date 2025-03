Vaše úspory do Green Dealu a zbrojení. Vyhrajete dvakrát, slibuje Leyenová

Anketa Má Andrej Babiš vaši důvěru? (Ptáme se od 25.3.2025) Má 83% Nemá 15% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11129 lidí představila strategii Unie úspor a investic, která má dle ní zlepšit finanční příležitosti pro občany a podniky v EU.



„Komise přijala novou strategii, jejímž cílem je nasměrovat úspory do produktivních investic. Jejím cílem je zvýšit účast občanů EU na kapitálových trzích díky širší nabídce investičních možností a lepší finanční gramotnosti, podpořit jejich bohatství a posílit ekonomiku EU,“ okomentovala strategii EK.



Důvod k tomuto kroku EK spatřuje v tom, že aktuálně přibližně 70 % úspor domácností v EU – v hodnotě 10 bilionů eur – leží na bankovních účtech. „Ty jsou bezpečné a snadno přístupné, ale obvykle vynášejí méně než investice na kapitálových trzích. Nová strategie pomůže občanům EU budovat jejich bohatství a lépe si spořit do budoucna. Díky Unii úspor a investic budou mít občané, kteří chtějí investovat, lepší příležitosti činit tak na kapitálových trzích. To znamená, že budou mít nenáročný, jednoduchý a levný přístup k široké škále investičních příležitostí,“ popisuje s tím, že investice umožní společnostem v EU růst a prosperovat.

V neposlední řadě Unie úspor a investic pak podle EK také posílí integraci a konkurenceschopnost bankovního sektoru EU, mimo jiné prohloubením bankovní unie

Úspory Evropanů půjdou na klima či na zbrojení

Co přesně tedy znamená plán, který již při samotném oznámení označil český expremiér Mirek Topolánek za „opravdu hloupý, bláznivý a nebezpečný nápad“? Evropská komise přijala strategii Unie úspor a investic coby nástroj, který vytvoří „finanční ekosystém“ ve prospěch investic do strategických cílů EU.

Anketa Chcete, aby čeští vojáci byli vysláni na Ukrajinu k hlídání příměří? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6900 lidí Kompasu konkurenceschopnosti, v němž zaznívá trojice skládající se z dekarbonizace, bezpečnosti a inovací. Právě tyto oblasti totiž podle Draghiho zprávy mají potřebovat do roku 2030 750 až 800 miliard eur ročně a zaznívá, že „silným motorem růstu“ pro Evropu, do nějž budou lidé investovat své úspory, je právě kupříkladu cesta k dosáhnutí klimatické neutrality do roku 2050.



Zlepšit to má i „blahobyt“ Evropanů. „EU disponuje talentovanou pracovní silou, inovativními společnostmi a velkou zásobou úspor domácností ve výši přibližně 10 bilionů EUR v bankovních vkladech. Bankovní vklady jsou bezpečné a snadno dostupné, ale obvykle vydělávají méně peněz než investice na kapitálových trzích. Unie úspor a investic může podpořit blahobyt našich občanů tím, že jim nabídne možnost volby a příležitost dosáhnout lepších výnosů tím, že své úspory uplatní na kapitálových trzích,“ zaznívá.



Nabízí se též tedy otázka, zdali si lidé například skrze investování do dekarbonizace EU nebudou moci spořit na důchod. Drobní střadatelé již podle komise totiž hrají ústřední roli ve financování hospodářství EU prostřednictvím bankovních vkladů, ale „měli by mít možnost, pokud si to přejí, držet více svých úspor v nástrojích kapitálového trhu s vyšším výnosem, a to i s ohledem na odchod do důchodu“.

„Evropané patří mezi nejlepší střadatele na světě, ale mnoho jejich úspor leží na vkladových účtech s nízkým výnosem. Evropa se zároveň potýká s problémy při uspokojování svých investičních potřeb. Díky Unii úspor a investic můžeme vytvořit příznivý cyklus ve prospěch občanů i podniků, který pomůže Evropanům získat lepší výnos z jejich těžce vydělaných úspor a zároveň přinese do ekonomiky značné investice. Existují překážky, které musíme překonat, aby se tak stalo, a tímto sdělením máme pro tuto zásadní práci návod,“ komentovala krok komisařka pro finanční služby a Unii úspor a investic Maria Luís Albuquerqueová.



A předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová pak uvedla, že má jít o jakési „dvojí vítězství“. „Domácnosti budou mít více a bezpečnějších příležitostí investovat na kapitálových trzích a zvýšit své bohatství. Zároveň budou mít podniky snazší přístup ke kapitálu, aby mohly v Evropě inovovat, růst a vytvářet dobrá pracovní místa,“ řekla.



„Referendum“ o cílech EU skrze úspory

Ekonom Vladimír Pikora pro ParlamentníListy.cz k bližší podobě plánů EU, jak za pomoci soukromých úspor dosáhnout cílů spojených s konkurenceschopností, bezpečností a digitální a ekologickou transformací, shrnul, že by se plán mohl přetavit v dluhopisy soustřeďující se na tyto cíle EU a lidé by následně měli možnost do nich investovat na penzi například skrze dlouhodobý investiční produkt (DIP) či by mohly vzniknout u stávajících provozovatelů nové dluhopisové fondy. „Teoreticky by takto peníze, které mají lidé na důchod, šlo nasměrovat, kam stát chce,“ uvedl, avšak dodal, že podoba celého plánu je zatím ještě nejednoznačná.



Zdali budou mít Evropané o něco takového zájem, bude dle ekonoma záviset především na tom, jak vysoké nabídnou tyto nástroje výnosy. Dodává však, že roli hrát bude i to, nakolik lidé budou chtít podporovat dané cíle EU a jaký bude postoj například k investování jejich peněz na zbraně. „V tu chvíli to vlastně bude diskuse o tom, kolik lidí podporuje pokračování buď to války, nebo nějakého ‚harašení zbraněmi‘. Bude to de facto takové referendum,“ uzavírá Pikora otázku možného zájmu Evropanů o poskytnutí svých úspor na některé z cílů EU.

