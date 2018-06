Vážné varování pro Donalda Trumpa. Jde o Čínu

Ekonom Petr Zahradník v pondělních Dvaceti minutách Radiožurnálu popsal, jak by mohla vypadat obchodní válka mezi USA, Čínou a Evropskou unií, pokud by se skutečně rozběhla. Jestliže na ni opravdu dojde, EU na sobě prý nesmí nechat štípat dříví a musí reagovat. Prý také nesmíme zapomínat na to, že Čína je největším věřitelem USA.

Zahradník má za to, že prozatím sledujeme jen náznaky obchodní války, protože dosavadní opatření USA a adekvátní reakce Evropské unie na tato opatření se prozatím dotýkají jen zlomku obchodní výměny mezi USA a EU. „V současné době to není věc, která by paralyzovala ekonomiky na obou stranách Atlantiku, ale je to velmi neblahý signál,“ varoval host. Velmi neblahý signál je to prý proto, že ukazuje konec třicet let trvající éry postupného uvolňování obchodních vztahů.

„Evropa na sobě nesmí nechat štípat dříví,“ varoval dále Zahradník. Ekonomické rozpory mezi oběma ekonomickými celky odstartoval 45. prezident USA Donald Trump už tím, že smetl pod stůl obchodní dohodu známou pod zkratkou TTIP. Ekonom má za to, že je načase „vytáhnout TTIP z mrazáku“, jak doslova řekl host a znovu o ní začít jednat.

Pokud se cla dotknou i automobilového průmyslu, pak americká cla zasáhnou i Českou republiku. O pracovní místa by prý u nás mohlo přijít několik tisíc lidí. Jistě by nám prospělo přeorientovat se i na jiné trhy, ale to nejde jen tak jednoduše. Možné tvrdé dopady bychom prý pocítili přibližně do šesti měsíců od zavedení cel.

Jenže Donald Trump vytáhl do boje také proti čínské ekonomice, ale tady by se mu to podle Zahradníka mohlo vymstít. „Spojené státy by si měly být vědomy toho, že Čína je jejich největší věřitel a jako věřitel se může začít chovat,“ varoval Zahradník.

Nemluvě prý o tom, že ekonomika Spojených států dnes stojí hlavně na službách. Případná renesance amerického průmyslu by mohla vyjít velmi draze. „Ta cena je podle mého názoru neúměrně vysoká,“ varoval Zahradník. Stejná renesance na evropské straně by prý byla snazší. Trumpovi by doporučil spíše návrat k již zmíněné dohodě TTIP. Další eskalací napětí si podle Zahradníka nepolepší ani jedna ze stran.

Psali jsme: Bývalý britský ministr zahraničí: Bohatí Evropané, styďte se! Uprchlíci vám sociální systémy nezničí, jsou to podnikaví lidé Extravagantní ekonom Sedláček z Moravcovy věže naložil Trumpovi: Je to strašné. Hádá se se spojenci a kamarádí s diktátory 28 let divokého kapitalismu. Jsme kolonií Německa a naše levná práce zvedá HDP u frau Merkel. Den, kdy přijde Revoluce, se blíží. Přední poslanec KSČM promluvil Kvóty na uprchlíky ještě nejsou definitivně mrtvé, upozornila v rádiu Jourová

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp