Vážný problém. Ondráček v Donbasu bude zneužit, varuje Cyril Svoboda

Co si myslíte o návštěvě komunistického poslance Zdeňka Ondráčka v tzv. Doněcké lidové republice a o okolnostech, za kterých tam byl přijat? I když sám tvrdí, že šlo o soukromou návštěvu, přijel v autě s vlajkou České republiky a při jeho příjezdu se hrála česká hymna.

Kdyby to poslanec Ondráček udělal herci Bolkovi Polívkovi jako valašskému králi, můžeme říci, že jde o něco úsměvného, co patří do nějaké operety. Ale tohle se stalo v zemi, kde otázka Doněcké lidové republiky je mimořádně vážný politický konflikt. A je to také mimořádně vážná otázka pro suverenitu země. To znamená, že proužívání české vlajky a vlajky neexistujícího státu, který neuznala ani Ruská federace, nemám jediné slovo pochopení. Ze všech zemí na celém světě ho uznala jen Jižní Osetie, nikdo jiný neuznal Doněckou lidovou republiku jako suverénní stát. A ti, kteří tam jsou u moci, budou návštěvu poslance českého parlamentu interpretovat jako postupné uznávání budoucí nezávislosti státu. To beru jako vážné dílo a jako dílo ohrožující suverenitu Ukrajiny. Proto to nebyla soukromá cesta, nikdy to nemohla být soukromá cesta.

Anketa Chcete, aby premiér Babiš odstoupil, jak žádali demonstranti na Václaváku? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 20904 lidí

Ministr zahraničních věcí návštěvu komunisty Ondráčka nazval ostudou České republiky. Označil byste to stejně?

Podle mne to není ostuda, je to provokace.

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poslanec Ondráček samozřejmě odmítá uznat jakoukoli chybu, ministru zahraničních věcí Tomáši Petříčkovi, členovi vlády, kterou KSČM drží u moci, vzkázal na sociálních sítích, ať se jde bodnout. Není to jeho první kontroverzní výrok, ani jeho první návštěva samozvané Doněcké lidové republiky, dokonce tam v minulosti vystupoval v místní televizi. Neměl by poslanec, který dělá podle ministra zahraničních věcí ostudu své vlasti a který jedná v rozporu s její politikou, rezignovat na svůj post? Vyzval byste ho k tomu, kdybyste byl ještě ministrem zahraničí?

Co by bylo, kdyby bylo, nevím. Já bych ho jako ministr vyzval, aby podal vysvětlení. A řekl bych veřejnosti, že je rozdílná situace, kdyby se to stalo někde na Valašsku, ale tady jde o vážný problém, protože Ukrajina je v těžké situaci a taková návštěva může být zneužita silami, které rozbíjejí její integritu. A to je skutečně vážné. Nevyzýval bych Ondráčka k rezignaci, protože on by samozřejmě nerezignoval, ale je důležité ukázat veřejnosti, že Česká republika respektuje suverenitu nějakého státu. To je stejné, jako kdyby někdo vážně vyhlašoval nezávislost někde v České republice, měl tady nějaké ozbrojené jednotky, dokonce silou vymáhal nezávislost České republiky a někdo ze zahraničí by přijel a potvrzoval ten trend. Také bychom to považovali za nepřijatelné.

I když Korejská lidově demokratická republika je na rozdíl od samozvané Doněcké lidové republiky suverénním státem, vládne tam tuhý nedemokratický komunistický režim. Teď se tam chystá odcestovat oficiální delegace českého parlamentu dokonce v čele s bývalým ministrem zahraničních věcí, poslancem ČSSD Lubomírem Zaorálkem. Je to země, s kterou bychom měli udržovat nějaké užší přátelské nebo obchodní vztahy, zvlášť když provádí jaderné pokusy, kvůli nimž čelí sankcím?

To je sice v jiném smyslu, ale z podobného soudku. Já nemám nic proti návštěvě Korejské lidově demokratické republiky, pokud je schválená organizačním výborem Poslanecké sněmovny parlamentu. Není tak důležité, jak to interpretuje česká delegace, ale velmi důležité je, jak to bude použito a interpretováno korejskou stranou. U těchto delegací mám vždycky obavu, že někdo z jejích členů řekne nebo udělá něco, co je druhou stranou použito jako legitimizace toho, co se v severní Korei děje. Například to mohou interpretovat tak, že jsme potvrdili velký pokrok v rozvoji jejch společnosti, v otázce lidských práv nebo něco podobného. Riziko je, že delegace je složená ze zástupců různých stran a může se stát, že prostě něco z toho, co někdo z nich prohlásí či udělá, je interpretováno jako propagandistická podpora režimu v severní Korei. To je riziko té návštěvy. To budou muset eliminovat, jinak takový problém může vzniknout. Ale jinak v návštěvě parlamentní delegace v zemi, se kterou máme diplomatické styky, nevidím takovou tragédii. Ale důležité je si udržet odstup.

Ale nedemokratické režimy většinou propagandisticky využívají návštěvy představitelů jedné z členských zemí Evropské unie k legitimizaci vlastní politiky. Nemáte pocit, že to zneužívají i vládní a politické síly Ruska a Číny v případě návštěv prezidenta Miloše Zemana?

Pokud se jedná o návštěvu prezidenta republiky, je to jeho postoj a dá se očekávat, co řekne a co se stane. Ale u těch parlamentních delegací je nevyzpytatelné, co se stane třeba při nějakém večírku. To riziko je velké. Proto bych byl velmi opatrný. Já osobně bych třeba pro takovou návštěvu KLDR nehlasoval. Ne proto, že bych si z principu nepřál, abychom měli styk s Korejskou lidově demokratickou republikou, ale pro tato velká rizika. Poslanci velmi často dělají takové chyby, které ta druhá strana využije.

Anketa Je dobře, že Babišova vláda přidává důchodcům a dětem? Ano, je to potřeba 93% Ne, jen nás tím zadlužuje 7% hlasovalo: 6538 lidí

Teď zažívá Česká republika vlnu protestů proti jmenování Marie Benešové ministryní spravedlnosti. Také se obáváte jako protestující, že změnou v čele resortu spravedlnosti může být ohrožena nezávislost justice?

Jako první musím říci, že je dobře, že v naší zemi je možné pořádat demonstrace, že lidé vyjadřují svůj názor i vůči ministryni spravedlnosti paní Benešové. To je velký výsledek a doklad toho, že jsme svobodná země, že se tady lidé mohou svobodně vyjadřovat. Pokud jde o Marii Benešovou, myslím, že se zatím dělá soud před vlastním rozhodnutím. Nemáme zatím jediný příklad, že by paní Benešová jako představitelka státní moci nějakým způsobem zasáhla do nějakého trestního stíhání nebo soudního řízení. Hejtmanku paní Vaňhovou zastupovala jako advokátka, takže chápu, že advokát vždycky jedná ve prospěch svého klienta. To, že podala nějaká trestní oznámení jako advokátka, není nic výjimečného, v České republice řada advokátů dává trestní oznámení v zájmu svého klienta. To může být součást taktiky, strategie advokáta, jak hájit svého klienta. Nevytýkal bych jí ani to, že psala nějaké analýzy, já bych paní ministryni kritizoval až tehdy, kdyby do trestního nebo soudního řízení zasáhla. Ten tlak je kvůli tomu, aby nezasáhla. Myslím, že demonstranti vyslovují soud nad paní Benešovou ještě dřív, než něco udělala. To se mi vůči ní zdá nefér. Já se zase mohudivit, proč v kauze pana Rittiga bylo rozhodnuto o osvobození obviněných. I když respektuji rozhodnutí soudu, že nikdo nespáchal trestný čin, zdá se mi velmi nepravděpodobné, že všechno prošlo čistě.

Někteří odpůrci protestů namítají, že v podstatě není co bránit, když naše nezávislá justice dokázala osvobodit Ivo Rittiga a zplodila např. olomouckého vrchního zástupce Ivo Ištvána, který je znám především stíháním Petra Nečase a jeho ženy Jany, ale prokázaným výsledkem jsou do dnešní doby jennezdaněné kabelky. Je tedy důvod takovou nezávislost bránit? Je potřeba zachovat čtyřstupňovou soustavu soudů a státních zastupitelství nebo ji změnit na třístupňovou, jak chce nová ministryně Benešová?

Já jsem fyzicky byl s bývalým ministrem spravedlnosti Jiřím Novákem u toho, kdy jsme psali ústavu a vytvořila se čtyřstupňová soustava, to znamená vrchní soudy a vrchní státní zastupitelství. Vím velmi dobře, kdy a jak se to stalo. Také vím bezpečně, kdo jako první přišel s návrhem na zrušení vrchních soudů a státních zastupitelství. Vehementním propagátorem toho, o čem mluví paní Benešová, byl Jiří Pospíšil. Já jsem tehdy kladl odpor v tom, že to znamená změnu ústavy. Nerozumím tomu, že někdo kritizuje paní Benešovou za to, co sám prosazoval. To se mi zdá zvláštní. Já obecně justici důvěřuji. Stát má také důvěřovat justici. To ovšemneznamená, že nenajdeme jednotlivá pochybení, žádný systém není dokonalý, od toho jsou odvolací a dovolací instance justice, aby pochybení napravily. Ale řešme to, co se stalo, neřešme to před tím, než se něco stane.

Psali jsme: Schwarzenberg pro PL: Komunisti? My si najdeme nové blbosti a šílenství. Vidíme je, už vylézají Havel. Vzpomínáte? Zdeněk Zbořil trochu jinak o ,,rakouské kauze”. A TOP 09 připomíná... Sněmovna by se měla distancovat od Ondráčkovy cesty na Donbas. Podpořil to i Faltýnek z ANO Pavel Novotný žádá pro poslance KSČM kulku. A držte hubu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Libuše Frantová