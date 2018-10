Vážný problém pro Babiše: Karla Šlechtová promluvila a odhalila zákulisí

„Překvapil mě,“ poznamenala hned na úvod rozhovoru na adresu Andreje Babiše. „Tím, že mi během jednoho krásného rána při snídani, kdy chroustal své zelené jablko, sdělil: ‚Já už vás nebudu nominovat do další vlády.‘ Andrej Babiš mě samozřejmě zklamal svým přístupem, protože se domnívám, že když už někdo hovoří s ministrem, že už nebude nominován do další vlády, tak se domnívám, že by to chtělo trošku aspoň nějaké důstojnosti, a ne při snídani během čtyř minut mi to oznámit,“ podotkla Šlechtová. Tento Babišův způsob se jí jevil jako trapný.

Později prý Babiš Šlechtové řekl, že si ji ve vládě nepřáli komunisté a předseda ČSSD Jan Hamáček, ale sama tomuto výkladu příliš nevěří. Vidí to tak, že ministry nominuje premiér, premiérem je Andrej Babiš, a ten ji zkrátka nenominoval.

Dnes je jen řadovou poslankyní a vnímá to jako začátek svého poslaneckého života. Já mám takovou pověst, že zastavuju nekalé praktiky, zastavuju dotace, pokud jsou rozdávány účelově, a myslím si, že jsem tím naštvala hodně lidí a hodně společností, a to nejen na obraně, ale ještě na MMR,“ pokračovala v popisu. Mohla tím vadit i některým lidem v hnutí ANO.

V Babišově uskupení prý existuje několik názorových proudů, ale když Andrej Babiš zavelí, tak se prý většina členů a příznivců zařadí v jednom šiku za šéfa. „Pokud Andrej Babiš zavelí, tak se hnutí ANO podvolí. Tedy, já jsem se nikdy nepodvolila, ale mnoho členů i nečlenů se podvolí a slepě přebírá názory Andreje Babiše,“ pálila Šlechová ostrými slovními náboji.

Nechtěla se příliš vyjadřovat k možnosti, že mohla být premiérkou místo Andreje Babiše. V médiích se tato úvaha objevovala, ale dnes prý nemá smysl se k ní vracet. „Jsem poslankyně, premiérem je pan Babiš a i já jsem hlasovala pro jeho vládu,“ podotkla pouze. Tím je prý pro ni celá věc uzavřena.

Ještě jako ministryně obrany prý nechala prověřit některé armádní zakázky, čímž je zbrzdila. Odmítá však tvrzení, že je zastavila. „Nezastavila jsem vůbec nic,“ zdůraznila. Tím mohla řadu lidí rozzlobit. „Budu upřímná, válka je nejdražší byznys v celém světě. Nic není dražšího než válka, protože výroba zbraní a výroba techniky je opravdu velmi drahá, takže těch zájmových skupin je u toho hodně,“ zaznělo z úst exministryně. Sama sebe vidí jako jediného ministra obrany, resp. ministryni, která se nebojí popisovat tyto věci otevřeně. Tím prý šlápla na kuří oko především zbrojařům. „Jeden člověk mi sdělil, že tímto přístupem snižuji životní úroveň určitých osob a firem. Já si neumím představit, co to je, protože já jsem zvyklá pracovat a vydělám to, co vydělám, a pokud se peníze vydělávají jiným způsobem, tak to už opravdu nevím,“ kroutila hlavou poslankyně.

Prý usilovala o to, aby resort dával zakázky všem zbrojařským uskupením. U zakázek, u kterých armáda přesně ví, jaké vybavení potřebuje, není podle dámy třeba zadávat výběrová řízení, ale lze přidělit zakázku napřímo.

Šlechtová nepochybuje o tom, že někteří lidé z velkých zbrojařských firem mají vliv na politiky, byť si prý netroufá říct přímo, že zbrojaři mohou svrhnout ministra. „To nevím,“ řekla.

To, jakou kampaň proti ní rozjely Lidové noviny, když měla být vyhozena z vlády, tak to samo o sobě svědčí o mnohém. „Stačí se podívat, kdy začala moje mediální likvidace ze strany Lidových novin. Šéfredaktor musí schvalovat všechny ty titulky, kde já jsem byla tři nebo i čtyři týdny. A musí to samozřejmě být i se souhlasem majitele těchto novin,“ padlo z úst Šlechtové.

Lidové noviny v roce 2013 koupil stávající premiér Andrej Babiš a dnes jsou dočasně odloženy v jeho svěřenském fondu. Deník informoval o tom, že Šlechtová ještě jako šéfka Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve velkém využívala VIP salonky na Letišti Václava Havla. Do médií se dostala i fotografie psa Šlechtové sedící na památníku na Vítkově, za což si dáma také vyslechla kritiku.

„Třicet článků za zhruba dva a půl měsíce na titulních stránkách Lidových novin. Pak to samozřejmě všichni přebírali. Nějaký VIP salonky, to byly úplný kraviny. Ten věnec, to jsem udělala chybu, ale aby z toho udělali, že jsem byla se psem na přehlídce, ten věnec tam byl týden starý, já tam byla sama a psa nosím, takže to bylo trapný, co z toho všichni udělali,“ rozčilovala se Šlechtová.

Nakonec prozradila, že některým vojákům se po ní jako po ministryni stýská. „Po tom mém odchodu z Ministerstva obrany mi píše spousta vojáků, spousta lidí, že by bylo bývalo lepší, kdybych tam zůstala, že to vlastně bylo super. (...) Já jsem jim pustila boty, pustila jsem jim přilby, pustila jsem jim maskáče a o to těm vojákům samozřejmě jde,“ poznamenala.

Může se prý také stát, že bude za Česko pracovat ve strukturách NATO. Právě proto, že je stále v kontaktu s vojáky.

autor: mp