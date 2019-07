Ve Chvaleticích pokračuje symbolická blokáda vjezdu do elektrárny

06.07.2019 20:42

Desítky ekologických aktivistů pokračují i dnes v symbolické blokádě vjezdu do chvaletické elektrárny na Pardubicku. Jsou proti prodloužení jejího provozu. Demonstraci zahájili v pátek pochodem z Řečan nad Labem, odpoledne obsadili dva vjezdy do elektrárny. Na místě budou nejspíš do nedělního rána nebo dopoledne, potom protest patrně skončí. ČTK to dnes řekl Radek Kubala z hnutí Limity jsme my. Protest nijak nenarušil chod elektrárny, pracovníci mohou přicházet a odcházet. Na místě je od pátku i policie, zatím nemusela zasahovat.