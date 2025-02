Veleba: Běžte je smést. Všichni. Ať může začít obnova

Politika špiček Evropské unie je jednoduchá – udržovat a šířit strach z Putina a války. Zvláště, i když mezi špičky nepatří a lídři unie ho mezi sebe už nezvou, tak v tom vyniká náš premiér Petr Fiala. À propos, že je špička, už ve své hlavě nosí on sám a přitakávači kolem něj, kteří ho v této iluzi utvrzují. Ale ti všichni, a premiér především, mají po prezidentských volbách ve Spojených státech, které vyhrál Donald Trump, nenadálý problém. Politika staronového prezidenta USA je totiž zcela opačná – jednat s Vladimirem Putinem s cílem zastavit válku a nastolit na Ukrajině mír s tím, že pomoc, kterou od Spojených států Ukrajina dostala, uhradí vzácnými surovinami. Konkrétně například lithiem v hodnotě miliard dolarů! Inu, dluhy se musejí platit a každý stát se musí starat především o své občany. Tak to bylo vždy a prezident Trump se k této zásadě jenom přihlásil a vrátil. A že to dělá velmi rychle, důsledně a nekompromisně, tak to je po jeho měsíčním úřadování v prezidentském křesle v Bílém domě jasné. Nic na tom nemění ani nedělní prohlášení Zelenského, že dar nepovažuje za dluh, který by se musel vracet.



Zbudou zemím EU oči pro pláč?



„Spojovací můstek“ Viktor Orbán…



Ale zpět k mezinárodním souvislostem, k Trumpovi. Jeho politika je nezvykle rychlá, razantní a nekompromisní, zaměřená především ve prospěch amerických občanů a zájmů Spojených států a Evropská unie jako by ho nezajímala. Je tu úplně nová politická realita a řekl bych, že unie tuto novou situaci nemůže zvládnout a že její vliv bude upadat a slábnout. Už nyní je totiž její začínající agonie, odstředivé tendence, reprezentované zejména maďarským premiérem Viktorem Orbánem, stále zřetelnější. Mám na mysli pozici Orbána u Vladimira Putina, který ho bere jako spojovací můstek se Západem při jednáních o ukončení války a poválečného uspořádání Ukrajiny, což bude nesmírně obtížné. Mír prý je možný, jenom pokud se Ukrajina vzdá oblastí, kde před válkou převažovalo rusky mluvící obyvatelstvo. Tak to vidí Putin, ale i Trump! Výhodou Orbána je osobní znalost s Putinem, kterého navštívil minulý týden v pátek, když tři dny před ním jednal se Zelenským. Má osobní znalost i s prezidentem Trumpem, který ho přijal v Bílém domě v květnu 2019. Sečteno a podtrženo, spojovací můstek může Viktor Orbán být, těžko bychom hledali vhodnější osobu. No a jemu názorově podobní jsou slovenský premiér Robert Fico a italská premiérka Giorgia Meloniová. Mění se zásadním způsobem po volbách politická situace v Německu, kde se kancléřem v neděli stal Friedrich Merz z vítězné CDU/CSU s volebním výsledkem 28,5 %. Ale pozor, na druhém místě se umístila AfD s 20,8 % a její předsedkyně Alice Weidelová prohlásila: „Je to historické vítězství.“ Určitě je, protože v minulých volbách v roce 2021 měli přesně polovinu – 10,4 procenta. Určitě je, neboť v programu mají referendum o odchodu z EU, zrušení eura a návrat k marce, reformu daní, vystěhování migrantů. Právě dosavadním neřešením migrantů, respektive jejich preferování, se zrodil obtížně řešitelný problém, který odstředivé tendence zemí, tedy tlak na vystoupení z EU jenom zesílí. Volební účast v Německu byla díky nim nevídaná – 82,5 procenta! Lze si jen přát, aby u nás to bylo podobné a myslím si, že bude, protože už to opravdu stačilo.



Prohlubující se rozpory mezi slábnoucí EU a Spojeným státy…



K tomu je třeba ještě připočíst prohlubující se rozpory mezi slábnoucí Evropskou unií a Spojenými státy, kde prezident Trump se snaží s Ruskem domluvit a volí k tomu v podstatě protikladný postup jako EU. Lapidárně shrnuto – Evropská unie neúčinné sankce, Spojené státy využití nové příležitosti pro oboustranně prospěšnou dohodu. Těžko říct, jak z toho ven a obávám se, že profesionální hospodářská politika začne až po ekonomickém výbuchu, který dnešní vládní neználky smete. Stane se tak v řádných nebo mimořádných parlamentních volbách, z nichž vzejde nová vláda s pravděpodobným premiérem Andrejem Babišem. Doporučuji k těm volbám jít, aby nový premiér a jeho nová vláda měli maximální mandát a začali věci řešit. Podobně, jako to dělá ve Spojených státech Donald Trump, podobně jak to v Německu začne dělat Friedrich Merz po sestavení vlády. À propos – po rychlém sestavení vlády, které je pro něho prioritou.



Jan Veleba



exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019

