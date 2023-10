Veliká změna. Rusové se zlepšili. Avdijivka: Zprávy a údiv

reklama

Válka na Ukrajině trvá již 596 dní. Ukrajinci pokračují v protiofenzivě, ale podle washingtonského Institutu pro studium války (ISW) se ukazuje, že se ruští agresoři dokážou poučit ze svých taktických chyb, případně odkoukat některé postupy od Ukrajinců. Dokládá to situace u obce Avdijivka, ležící severně od Doněcku, kde teď Rusové vyvíjejí na Ukrajince velký tlak za využití taktických úderů na slabší body ukrajinských sil.

„Probíhající lokální ruské útočné operace u Avdijivky pravděpodobně ukazují schopnost ruských sil učit se a uplatňovat taktické zkušenosti z bojiště na Ukrajině. Ruské síly zahájily lokalizované útoky směrem k Avdijivce po intenzivní dělostřelecké přípravě bojiště v časných ranních hodinách 10. října a geolokační záběry z 10. a 11. října potvrzují, že ruské jednotky postupovaly jihozápadně od Avdijivky u Sieverne a severozápadně od Avdijivky u Stepova a Krasnohorivky,“ uvedl institut pro studium války.

„Ukrajinský generální štáb oznámil, že uskupení až tří ruských praporů s podporou tanků a obrněných vozidel zintenzivnilo útočné operace u Avdijivky. Mluvčí ukrajinského generálního štábu Andrij Kovavlev upřesnil, že tyto prapory jsou součástí tří motostřeleckých brigád 8. kombinované armády Jižního vojenského okruhu,“ pokračoval institut.

Rusové prý efektivněji využívají jak protibaterijní systémy, s nimiž ničí ukrajinské dělostřelectvo na tomto úseku fronty a efektivně používají prostředky elektronického boje. Záběry podle ISW také ukazují, že Rusové už na prvním místě nevyužívají masy vojáků, ale bojová vozidla, která průlom vedou a pěchota následuje až za těmito vozidly.

Podle ruských proválečných blogerů Rusové na tomto úseku fronty také vylepšili koordinaci s jednotkami vzdušného průzkumu.

„Je však nepravděpodobné, že by se tyto adaptace a úspěchy na taktické úrovni promítly do širších operačních a strategických zisků ruských sil. Geolokační záběry ukazují, že ruské zisky v okolí Avdijivky se soustřeďují na jihozápad od Avdijivky a ruské síly nedokončily operační obklíčení osady a pravděpodobně se o to budou snažit, pokud je to jejich záměrem. Avdijivka je také notoricky dobře opevněnou a bráněnou ukrajinskou pevností, což pravděpodobně zkomplikuje schopnost ruských sil se k osadě těsně přiblížit nebo ji zcela obsadit. Ruské síly navíc již kontrolují úseky kritické dálnice N20 Doněck City–Kostyantynivka–Kramatorsk–Slovjansk a další trasy, které vedou v blízkosti Avdijivky, takže hypotetické dobytí Avdijivky neotevře nové trasy postupu do zbytku Doněcké oblasti. Jak již dříve vyhodnotila ISW, ruské síly pravděpodobně zamýšlejí útoky v oblasti Avdijivky s cílem fixovat ukrajinské síly a zabránit jim v přesunu do jiných oblastí fronty,“ rozváděl dál institut.

Mezitím Ukrajinci pokračují v útocích u Bachmutu a v západní části Záporožské oblasti u Robotyne. Agentura AFP, kterou citoval i server France24, že k ruským úspěchům dochází v okamžiku, kdy všichni vidí, že ukrajinská protiofenziva zahájená na začátku června 2023 není zdaleka tak úspěšná, jak si pravděpodobně západní partneři Ukrajiny přáli.

Server amerického listu The New York Times připomněl, že ukrajinští velitelé již od minulého měsíce upozorňovali, že Rusko shromažďuje na východě vojska pro obnovený pokus o prolomení ukrajinských linií. Tato oblast byla loni v zimě ohniskem ruské ofenzivy, která z velké části selhala.

„Naše Avdijivka je pod masivními útoky ruského dělostřelectva a letectva,“ uvedl v úterý Andrij Jermak, vedoucí kanceláře ukrajinského prezidenta, v příspěvku na komunikační službě Telegram, který obsahoval fotografii budovy proměněné v trosky.

Mykola Bielieskov, vojenský analytik ukrajinské vládní výzkumné skupiny Národního institutu strategických studií, v rozhovoru uvedl, že „rozsah nedávných útoků v Avdijivce je bezprecedentní“.

Avdijivka je průmyslové město, které mělo před válkou přibližně 31 000 obyvatel. Odhaduje se, že jich zde zůstalo 2000. „Už více než rok hrozí, že (Avdijivka) může být obsazena, ale nyní se situace prudce zhoršila,“ řekl Vitalij Barabaš, šéf městské správy.

„Pro Kyjev je (Avdijivka) symbolicky a strategicky důležitá, protože leží severně od Moskvou kontrolovaného Doněcku, který v roce 2014 obsadily separatistické síly. Avdijivka se od té doby stala symbolem ukrajinského odporu proti Moskvě, Kyjev se zde udržel navzdory neutuchajícím ruským útokům během téměř 20 měsíců trvající ofenzivy Kremlu,“ uvedla agentura.

Časopis Forbes k ruským snahám doplnil, že útočníci ztratili na 34 tanků při pokusu Avdijivku odříznout.

„Den po úterním zahájení ruského útoku jsou pole mezi ruskými a ukrajinskými pozicemi severně a jižně od Avdijivky poseta vraky ruských vozidel a mrtvými a zraněnými ruskými pěšáky. Nezávislí analytici, kteří sčítají bojové ztráty na Ukrajině, rychle odhadli rozsah debaklu, když se ruské pluky valily do ukrajinských dělostřeleckých a raketových zón. Analytik Andrew Perpetua jen za posledních 24 hodin ověřil asi 70 ztrát vozidel na ruské straně, ale jen asi 15 na straně ukrajinské. Mezi ruskými ztrátami je nejméně jeden ze čtyř hlavních typů tanků: T-62, T-72, T-80 a T-90. Chybí pouze 70 let starý typ T-54/55. Jeden ukrajinský zdroj tvrdí, že Rusové ztratili celkem 34 tanků,“ uvedl server časopisu Frobes.

„Zdá se, že Rusové soustředili pro svůj dvojí útok na Avdijivku asi půl tuctu motostřeleckých pluků a brigád. S několika tisíci pěšáky a stovkami tanků a bojových vozidel mezi sebou útočníci papírově převyšovali přibližně dvoubrigádní ukrajinskou posádku v Avdijivce. Rusové se také těšili významné letecké a dělostřelecké podpoře. Stíhací bombardéry ruského letectva Suchoj Su-35 údajně bombardovaly Avdijivku. Objevily se zprávy o úderech řízenou municí, pravděpodobně UPAB a KAB, které ukrajinské jednotky označily za nejděsivější ruské zbraně,“ popisoval dál situaci Forbes.

Ukrajinci jsou ale na ruský útok dobře připraveni. Podle časopisu mají dobře připravené zákopy a mají dobrý přehled o situaci díky jednotkám dronů.

Partneři Ukrajiny se v rámci NATO dohodli na poslání další pomoci Ukrajině. Ruku k dílu přiloží i Němci, kteří prý mimo jiné pošlou i deset tanků Leopard.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

