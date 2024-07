Velká Británie: Poslanec musel složit slib králi. Ale dal si výhradu, že chce republiku

Labouristický poslanec protestoval proti monarchii, když ve středu 10. července skládal přísahu v Dolní sněmovně.

Clive Lewis, který zastupuje Jižní Norwich, před složením slibu prohlásil: „Složil jsem tuto přísahu na protest a v naději, že jednoho dne se moji spoluobčané demokraticky rozhodnou žít v republice.“

„Do té doby slavnostně, upřímně a pravdivě prohlašuji a stvrzuji, že budu věrný a zachovám oddanost Jeho Veličenstvu králi Karlovi podle zákona,“ dodal Lewis.

Poslanec poté sdílel záběry ze svého protestu na sociálních sítích.

„Abyste mohli složit poslaneckou přísahu, musíte složit přísahu králi,“ napsal pan Lewis.

A k záběrům přidal ještě komentář. „Tohle jsem se rozhodl říct na protest.“

