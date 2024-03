Velká „čistka“ v polské diplomacii? Zahradil má jasno, proč teď Jourová mlčí

„Slyšíte to ticho?“ ptá se europoslanec Jan Zahradil (ODS) k tomu, jak se nikterak nezvedají ostré protestní hlasy z diplomatických kruhů ani z Bruselu, jež by reagovaly na plánované čistky v polské diplomacii, které hodlá odstartovat tamní premiér Donald Tusk. Kdyby podobné čistky spustil bývalý předseda polské vlády Mateusz Morawiecki, tak by už dle Zahradila česká eurokomisařka Věra Jourová (ANO) dávno sousední zemi hrozila zastavením evropských fondů.

Ministerstvo zahraničí v prohlášení dle polské televize TVN24 v první polovině března uvedlo, že doufá, že v této věci budou spolupracovat nejdůležitější aktéři v zemi. „Volby mají své důsledky,“ sdělil Sikorski. Naznačil, že pokud se polského prezidenta nepodaří přemluvit, aby kroky nového kabinetu podpořil, pak by mohla Tuskova vláda ty velvyslance stáhnout na konzultace do Varšavy a ambasády by místo nich vedli diplomaté na úrovni chargé d'affaires.

„Slyšíte to ticho? Kdyby takové čistky v médiích, justici a státní správě rozjela bývalá polská vláda, už by jí Věra Jourová (ANO) hrozila zastavením fondů, Jan Lipavský (Piráti) by vydal pohoršené prohlášení a Martin Dvořák (STAN) školil Polsko v ČT z evropských hodnot. Naši mistři dvojího metru,“ poznamená k tomu Zahradil.

Slyšíte to ticho?

Kdyby takové čistky v médiích, justici a státní správě rozjela bývalá polská vláda, už by jí @VeraJourova hrozila zastavením fondů, @JanLipavsky by vydal pohoršené prohlášení a @_MartinDvorak školil Polsko v ČT z evropských hodnot.

Naši mistři dvojího metru. pic.twitter.com/F4j6qCqMr0 — Jan Zahradil (@ZahradilJan) March 29, 2024

Právě česká eurokomisařka pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová kritizovala Polsko za působení minulé vlády premiéra Morawieckého z Práva a spravedlnosti poměrně často. A poté, co Evropská komise rozhodla o blokaci peněz z pandemického balíku obnovy pro Varšavu, byla to právě Jourová, kdo volal po co nejtvrdším postupu proti sousednímu státu, jelikož dle jejího názoru v něm „upadal právní stát“ a údajně se zvyšovalo též autoritářství.

„Před eurovolbami se to teď rozjíždí do vysokých obrátek. Ti ‚hodní‘ budou hlazeni po srsti. Ti ‚zlí‘ budou šiřiteli ruské propagandy,“ podotýká Zahradil.





Oponoval mu cestovatel Dan Přibáň: „Zahradil by po roce 89 halekal o tom, že nová vláda provádí čistky jako komunisti, když se komunistů dosazených režimem zbavuje,“ napsal trabantista.



„Až na to, že tady se po roce 89 nic takového nestalo. Fanatickým idiotům s dvoutaktním mozkem se samozřejmě vždycky čistky líbí. V 50. letech 20. století byste čistil od ‚nepřátel režimu‘, až by se z vás kouřilo,“ reagoval posléze na tato slova Přibáně europoslanec.

Až na to, že tady se po roce 89 nic takového nestalo. Fanatickým idiotům s dvoutaktním mozkem se samozřejmě vždycky čistky líbí. V 50.letech 20.století byste čistil od “nepřátel režimu”, až by se z vás kouřilo. — Jan Zahradil (@ZahradilJan) March 29, 2024

Ozval se též novinář Jan Moláček. „To není dvojí metr, pane europoslanče, to jenom vy záměrně zastíráte rozdíl mezi uzurpací institucí autokratickými politiky/stranami, které tím betonují moc ve svých rukou, a očistným procesem poté, co se je podaří od moci odstavit. Důvod, proč to děláte, je myslím každému jasný,“ uveřejnil pod Zahradilův příspěvek.

To není dvojí metr, pane europoslanče, to jenom vy záměrně zastíráte rozdíl mezi uzurpací institucí autokratickými politiky/stranami, které tím betonují moc ve svých rukou, a očistným procesem poté, co se je podaří od moci odstavit. Důvod, proč to děláte, je myslím každému jasný. — Jan Moláček ???????? (@janmolacek) March 29, 2024

