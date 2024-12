Velké ambice v Argentině. Spojené s Muskem

Prezident Argentiny Javier Milei zakončil projevem konferenci "Setkání vůdců“ (Encuentro de los Líderes) pořádanou deníkem El Cronista, na níž se sešli přední manažeři a vedoucí představitelé významných společností. Debatovali o výzvách, jimž čelí v souvislosti s rozvojem Argentiny do roku 2025. Milei využil tuto příležitost k prezentaci své vize vedení, k obhajobě své vládní politiky a k představení ekonomických úspěchů.

Milei vyzdvihl dosažení rozpočtové rovnováhy poprvé po 123 letech a dosáhl i dramatické snížení inflace. „Když jsme v prosinci nastoupili do úřadu, činila velkoobchodní inflace 54 % měsíčně. Dnes je poslední údaj 1,2 %, což odpovídá meziroční míře 14 %,“ řekl. A že argentinská ekonomika od dubna roste tempem 10 % ročně, mzdy vzrostly z 300 na 1100 dolarů a chudoba klesla z 57 % na 46 %. Riziko země se snížilo z 3000 na 750 bodů, což podle Mileiho odráží stabilizaci financí a měnové situace.

Milei kritizoval tradiční vnímání vůdcovství, které označil za zastaralé a ovlivněné „vzdělávacím a kulturním establishmentem“. Místo toho představil koncept vůdce jako inspirátora, který pomáhá jednotlivcům postavit se na vlastní nohy. Zdůraznil, že dnešní doba potřebuje moderní přístup. Svůj volební úspěch vylíčil jako důkaz změny paradigmatu, kdy se prosadil bez podpory politického aparátu.

Podle argentinského prezidenta jeho vláda navíc neusiluje o to, aby se udržela u moci, ale aby naplnila to, co považuje za své poslání – tedy „dělat správné věci, které zemi dovedou k budoucnosti hodné života“. Hovořil též o vnitřnímu odporu těch, kteří jeho plán pro Argentinu považovali za nereálný a nerealizovatelný. „Když mi říkali, že něco nejde udělat, řekl jsem, že to nechci slyšet. Chtěl jsem, aby našli způsob, jak to udělat. A kdo nebyl ochoten, mohl odejít,“ řekl Milei. „Naším cílem je učinit Argentinu opět velkou, získat zpět místo, které měla na konci 19. století jako jedna z hlavních světových velmocí,“ dodal.

Prezident Argentiny také zdůraznil orientaci své vlády na Spojené státy a na Izrael, což podle něj reflektuje oddanost „západním hodnotám“. Slíbil, že Argentina již nebude zastávat vlažné postoje v zahraniční politice.

Prezident Milei uzavřel svůj projev výzvou, aby se lidé nebáli riskovat. Připomněl, že inovace a pokrok vyžadují odvahu, přičemž vyzdvihl miliardáře a podnikatele Elona Muska jako příklad odvážného lídra. „Poslouchejte Elona Muska, kdykoli můžete. Je to člověk z jiné ligy, skutečně impozantní. Jeho vize ukazuje, že chcete-li prorazit s novinkou, musíte plavat proti proudu,“ řekl Milei.

