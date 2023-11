Velké poučení ze slovenských voleb. Samková je sledovala v zahraničí. A poslouchala okolí

reklama

„Musím říct, že mám velmi zvláštní vztah k jedné zemi - Maďarsko. Na maďarsko-slovenských hranicích, ale na maďarské straně jsem si koupila malinkatý venkovský domeček. Tam vždy jednou za čas jedu. A když byly volby na Slovensku, tak jsem zrovna byla ve svých maďarských državách. Jde o severovýchodní část Maďarska, kde je taková zvláštní skupina lidí, napůl Maďaři, napůl Slováci, nějací Češi, nějací Slovinci. Prostě mišmaš společnost, která nemá miliony, proto se odstěhovala do nejchudšího regionu Maďarska. A má ještě jednu společnou vlastnost, a to, že nesnáší, aby jim stát kecal do života. Mají ho plné zuby a chtějí si žít v těch malých vesničkách po svým," popisovala, v jaké situaci prožívala slovenské volby, advokátka Klára Samková. Podle jejích slov šlo o jeden z nejsilnějších volebních zážitků.

„Poslouchali jsme šílené kecy, které se valily ze slovenské televize, přepínali jsme kanály. Maďarští bratři nás informovali o tom, co říkají Maďaři, do toho šly nějaké zahraniční komentáře. Byl to zajímavý mezinárodně-lokální mišmaš. A najednou se ukázalo, že to bylo všechno úplně jinak," popsala Samková.

„Fico zvítězil, to jsme byli všichni rádi. Maďaři byli velmi smutní, protože se žádná ze tří maďarských stran nedostala do parlamentu. A já jsem říkala: To máte z toho, že jste se nesjednotili. Orbán do toho nezasahoval, ten čekal, jak to dopadne, vy jste se hádali, kdo je větší neindiánský náčelník a nemáte tam nikoho. Takže to je velké poučení i pro českou alternativní scénu, že pokud bude příliš mnoho náčelníků a málo indiánů, nelze očekávat kladný volební výsledek," poznamenala dále Samková.

Okomentovala také samotné volební výsledky. „Fico zvítězil, osobně se obávám, že zvítězil málo. Že by býval byl potřeboval ještě pět mandátů navíc, aby Progresivní Slovensko mělo o pět mandátů ‚namíň’. Nejsem si jistá, jestli ho Pellegrini nevyšplouchne. A ten tlak, aby se zvrátil výsledek voleb, je obrovský," zmínila.

„Dokud Ficova vláda neprojde parlamentem a nedostane důvěru, tak se vůbec nemá smysl k tomu dál vyjadřovat. Je to stejné jako: Dokud není rozsudek v právní moci + neuplynula lhůta k podání dovolání i ústavní stížnosti, nic není vyhráno. Neradujme se předčasně. Myslím si, že i pro nás je to velké ponaučení, že nic není dostatečně vyhrané, pokud to není úplně vyhrané. Média lžou, průzkumové agentury lžou, lidé neříkají pravdu ani v anonymních výzkumech, koho volí. A politické strany v podstatě naprosto na běžícím pásu zrazují své volební programy, jenom proto, aby se dostaly do vlády," řekla Samková a poukázala na KDH, které podle svých slov popřelo vše, co hlásilo. Zmiňovala to, že se KDH nyní přiklání i k existenci mnoha pohlaví.

