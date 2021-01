Velké výročí. A v ODS vyvolalo hádku: Poťouchlé foto

Ministr životního prostředí za Nečasovy vlády Pavel Drobil (ODS) si na svém facebookovém profilu připomněl včera jedno výročí – a to podání přihlášky do Evropské unie. Při té příležitostí sdílel i fotografii, na níž je mimo jiné exprezident a tehdejší předseda ODS Václav Klaus pod billboardem „ODS volí Evropskou unii“.

„Dnes je to na den 25 let, kdy český premiér a předseda ODS! podal jménem ČR přihlášku do EU (tehdy ES). Dobře to udělal, jakož i mnoho dalšího (liberalizace ekonomiky, konvertibilita měny, kuponová privatizace, masivní investice do ochrany životního prostředí, zavedení standardního politického liberálně-demokratického režimu soutěže standardních! politických stran atd., atd., atd. ...),“ poznamenal včera Drobil na svém facebookovém profilu.

„No, přihlášku bych mu ještě odpustil, ale podpis Lisabonu nikdy...“ zareagoval následně v diskusi jeden z debatérů. „Ano ano, udělal spoustu dobrého. Ještě jste zapomněl na r. 2003, kdy podepsal přístupovou smlouvu... Nikdo neudělal pro vstup ČR do EU víc než V.K. a ODS,“ poznamenal následně Drobil.

„V názoru na EU se neshodneme. No, možná se spíše neshodneme v tom, že já nevěřím, že se ten socialistický moloch dá reformovat k lepšímu...“ odvětil dále diskutující. A vtom se do diskuse zapojil Martin Schmarcz, bývalý mluvčí premiéra Mirka Topolánka.

„A co začít napřed reformovat stále postbolševické a zaostávající Česko? Mimochodem, jedním ze symbolů socialismu jsou JZD. A není to EU, kdo nás nutí pořád dotovat agrokombináty na úkor farmářů. Naopak, chce po nás, abychom s tím přestali a podpořili malé. Jenže my ne. My jsme dycinky chytřejší než Brusel...“ napsal Schmarcz.

„V Česku přece nejraději poučujeme druhé, zejména ty, kdo o naše rady (a jejich hlásné trouby) vůbec nestojí,“ odepsal mu Drobil.

A v diskusi nechyběla ani slova europoslance Jana Zahradila (ODS). „Jo jo, 25 let. EU před zavedením €, před Lisabonem, před fiskální a bankovní unií, postavená zejména na vnitřním trhu... to byl trochu jiný příběh, ale to Pavel Drobil dobře ví,“ napsal.

„Ale Honzo uznáš, že nešlo odolat. Ta fotka s Tvou odeesáckoeurounijní svatozáří nad hlavou je skoro tak nejvíc, jako by byla moje fotka, jak se v sejfu ČNB rochním s korunou,“ odvětil Drobil. „Jinak btw. ta fotka je z r. 2002, tedy z doby, kdy již byla EU, nikoliv ES, už to opravdu nebylo jen společenství jednotného vnitřního trhu a právě v tom roce bylo zavedeno €, které samozřejmě ani v tom roce nespadlo z nebe. Takže defilé osobností pod claimem nebyly žádné nevědoucí prvničky,“ dodal.

