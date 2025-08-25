Rajchl oznámil, že Petr Fiala převzal jeho postoj k Ukrajině

Pane doktore, co říkáte na pokračování řešení ukrajinské války? Prezident Zelenskyj před týdnem v Bílém domě prý přednesl plán, že Ukrajina koupí z USA zbraně za skoro 100 miliard dolarů s tím, že to zaplatí Evropa.
Koluje vtip, že si Trump s Putinem rozporcují Ukrajinu, Evropa to celé zaplatí a zbydou na ni jen drobky. V politice se vždy hraje velká hra, kterou vyhrávají nejchytřejší hráči a bohužel Evropu v současné době reprezentují ti nejhloupější hráči. Zase se ukázalo, že Trump hraje šachy a ostatní hrají pouze dámu. Pro americké zbrojařské společnosti jde o ohromný kšeft a já být na místě Donalda Trumpa, budu postupovat naprosto stejně. Evropa je za hlupáka, který to jen zaplatí. A Česká republika? Jako vždycky bude v čele těch hlupáků. Naše servilita, která ničí naši zemi a peníze nás daňových poplatníků neustále směřují někam do zahraničí, ať jde o Ukrajinu, Brusel nebo další zájmy, které nezvyšují kvalitu života českých občanů. Tohle je další příklad a říkám za sebe ani náhodou, soudruzi. V žádném případě. Za naši kandidátku SPD, PRO, Trikolora a Svobodní nebudeme s tímto návrhem souhlasit. Pokud 3. a 4. října uspějeme u voleb, jasně jsem řekl, že na tohle nedáme ani korunu. Je naprosto absurdní si myslet, že se Ukrajina bude vyzbrojovat za evropské peníze,
Jak v tom kontextu vnímat návrh, že by v rámci poválečného uspořádání mohli na Ukrajině působit i čeští vojáci? Vždyť Rusové jasně říkají, že tam evropské armády nepřipustí a bez Rusů se mír těžko vyjedná.
Evropa nechce ukončit válku na Ukrajině. Evropa i Zelenskyj na válku vsadili veškerý svůj politický kapitál. V případě Volodymyra Zelenského znamená ukončení války nebo příměří uspořádání voleb, a tím jeho okamžitý konec. Dovedu si představit, že hlavním kandidátem na budoucího ukrajinského prezidenta je pan Zalužnyj. V momentě, kdy někdo otevře účetní knihy a zjistí, kam všechny zbraně a peníze putovaly, tak pokud pan Zelenskyj už tou dobou nebude někde v Tichomoří, skončí velmi rychle ve vězení. Celé to tam se svými kamarádíčky naprosto bezskrupulózně rozkrádal. Pro Zelenského jde o hru o každý další den. Mír nechce. Potoky krve, které ty více než tři roky tečou z občanů jeho vlastního národa, ho vůbec nezajímají. Zelenskyj je loutka, která hraje svou roli, jejíž účinkování pomalu končí a on se to snaží protáhnout do posledního možného okamžiku.
Evropa to samé. Jak tedy bude pan Fiala všem našim občanům vysvětlovat, že miliony za plyn a elektřinu navíc dávali zbytečně? Že se posílali miliardy na zbraně na Ukrajinu naprosto zbytečně? Tenhle mír mohl být uzavřen už před třemi lety. Naopak tehdy by to pro Ukrajinu bylo výhodnější, protože měla lepší pozici na bojišti. Podívejte se na podmínky dohody, která byla v dubnu 2022 dokonce už ukrajinskou a ruskou delegací v Turecku parafovaná, tak tehdejší podmínky pro Ukrajinu byly výrazně lepší než teď. Proč jsme tam celé ty roky posílali zbraně a miliardy, aby umírali další lidé? Podle nejnovějších zdrojů přišla Ukrajina o 1,7 milionu vojáků. A teď nám budou říkat, že to byla chyba a všechno to bylo zbytečné? To rozhodně nepřiznají. Lidé nejsou hloupí, aby jim uvěřili otočení kabátu a výroky, že hlavní je zastavit zabíjení. Tohle jsme tři a půl roku tvrdili my a oni nám říkali, že jsme chcimíři a proruští agenti. Najednou pan Fiala převzal naši pozici, protože mu došly nové notičky. Lidé skutečně nejsou hloupí, aby mu to uvěřili. Fialovy ekonomické výsledky v České republice jsou tristní, a to jediné, co láká voliče, je strach z Babiše, Okamury a Rajchla a na to, že dál musíme pomáhat Ukrajině. Slyšet na to může jen menší část populace, která je zastáncem primitivního rusofobismu a hlas Fialovi hodí bez ohledu na jeho výsledky. V momentě, kdy ukrajinská karta padne, nemá Fiala v ruce už vůbec nic.
Jak vnímáte vývoj v bitcoinové aféře, kdy Ministerstvo spravedlnosti vedené Evou Decroix mění postoj a hlásí se v celé věci jako poškozený, když ještě nedávno bylo vše v pořádku?
Veškerou časovou osu nám paní ministryně Decroix shrnula do své odpovědi panu Blažkovi, když napsala, že všechno bylo od začátku blbě. Tam tu časovou osu zároveň ukončil, protože to je zcela přesné. Všichni víme, že od počátku bylo zřejmé, že ty bitcoiny pocházejí z trestné činnosti. Ani na vteřinu jsme o tom nepochybovali a může se nám pan Blažek snažit namlouvat, že kdyby mu prý policie řekla, že to pochází z trestné činnosti, jednal by jinak. Kde by Jiřikovský vzal takový majetek? Všichni dobře věděli, odkud ty peníze jsou. Jen se vymlouvají.
JUDr. Jindřich Rajchl
Aktualizovaná tzv. časová osa nám ukázala, že 18. března Ministerstvo financí žádalo o poskytnutí informací a je tam napsáno, že žádá na základě pokynů ministra financí. Potvrzuje to, že Zbyněk Stanjura lhal, protože už 18. března o tom věděl a žádal si další informace. Ministr financí Stanjura sám řekl, že už koncem března věděl, že jsou ty bitcoiny problematické a že před nimi Blažka varoval a ten ho neposlechl. Pokud je to pravda, proč tedy až do 27. května probíhaly elektronické aukce těchto bitcoinů prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který přímo kompetenčně spadá pod Ministerstvo financí? Pokud Stanjura věděl, že ty bitcoiny jsou špinavé, stačil by jediný jeho pokyn a aukce by zastavil. Místo toho nechal dva měsíce bitcoiny dražit a dva dny po skončení poslední aukce ve sněmovně načetl pozměňovací návrh k tomu, aby byli lidé provádějící vysoké bitcoinové transakce osvobozeni od daní. Je tohle náhoda? Tomu nikdo nemůže uvěřit. Pakliže bude muset stát ty prodané bitcoiny vykoupit zpět, vznikne státu díky rostoucí ceně škoda kolem 200 milionů korun, která naprosto jednoznačně půjde za Zbyňkem Stanjurou. On sám měl ty aukce zastavit, protože Ministerstvo spravedlnosti už žádný vliv nemělo. Aukce probíhaly v rámci úřadu spadajícího pod ministra Stanjuru. Za škodu, která tím státu vznikne, by měl Zbyněk Stanjura nést trestně-právní i hmotně-právní odpovědnost.
Co říkáte na průzkum společnosti Sanep, který měřil i voličské preference v některých krajích? Vycházíte z toho dost slušně.
Mám z toho velkou radost. Průzkum, který zveřejnila internetová televize XTV, zpracovala agentura Sanep, která dělá průzkumy z mnohem většího vzorku než klasické agentury. Největší radost mám nikoli z celkové hodnoty, ale z toho, že se snižuje odstup za koalicí SPOLU a my bychom velmi rádi za naše uskupení SPD, PRO, Trikolora a Svobodní do voleb tento náskok dotáhli a SPOLU přeskočili a zaujali stříbrnou pozici. Doufám, že nás občané podpoří a společně porazíme koaliční SPOLU lumpen bandu a budeme moci České republice vrátit čest a důstojnost. Naše země má být v rukách českých občanů. Bitcoinová kauze je pouze špička ledovce, vláda tuto zemi rozkrádá celé čtyři roky a my to musíme 3. a 4. října zastavit.
