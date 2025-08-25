Sterzik (Stačilo!): Pokročilá paranoia

Jak se jmenuje nepřítel, o kterém všichni mluví, ale nikdo ho nikdy neviděl? Paranoia! Máme tady ruskou hybridní válku, máme tady strany, které nás zaručeně zavedou na východ, ale nikdo není schopen říct, jak konkrétně se to děje. Naše schopnosti jsou ovšem neuvěřitelné. Stačí nás jednou slyšet a už jste oblouzeni a nestojí za to, se pro vás vracet, jak řekl plukovník Foltýn z Edelstadtu. Proto je zapotřebí, aby vás Seznam na toto nebezpečí upozornil předem a nabídl vám ikonku „zpět do bezpečí“, abyste měli alespoň šanci se zachránit.
Hybridní válka se nám smrskla do zfetovaného Kolumbijce, který zapálil autobus, ale rozhodně se neprojevila na čáslavském letišti, kde Čuk a Gek mohli hladce překonat plot, dostat k nadzvukovému letectvu, zničit ho a ještě si zajezdit rallye mezi hangáry, aniž by si toho ostraha všimla. Pak jsou tu ještě tajemní miliardáři (mrk mrk), kteří určitě platí Vidláka, ale nikdo žádné peníze nevystopoval. Jen je divné, že ten chlap neodpovídá stereotypům zadluženého a bezzubého hlupáka a to určitě znamená, že za tím něco je. Není přece možné, aby to dokázal jen svou pracovitostí, pílí, fištrónem a trochou štěstí.
Jsme ve strašném nebezpečí, říkají naši vládní papaláši, ale není to sakra nikde vidět. Po ulicích běhá jen Fialajugend, skutečným problémem je migrační pakt, emisní povolenky pro domácnosti, šílené zbrojení bez konce a chuť poslat naše vojáky tam na Donbas, aby tam „střežili mír,“ který ale nikdo v EU nechce a berou ho jen jako přestávku v boji až do konečného řešení ruské otázky. Skutečný problém je v zákazu spalovacích motorů, v deindustrializaci, v nejdražších energiích na světě, nejdražší vodě na světě a v nejdražších potravinách v porovnání se všemi sousedy. Skutečný problém je v nedostupném bydlení.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
U všech těchto problémů jsme nikdo z opozice vládě neasistovali. Všechny tyto katastrofy způsobil Fiala osobně svými vlastními rozhodnutími. Stejně tak jsme nikdo neasistovali u mrtvých z Dozimetru či kampeličky, nemáme nic společného s praním špinavých bitcoinů a už vůbec nemůžeme za to, že si Petr Pavel nemůže podat ruku s „odpornou lidskou bytostí,“ ačkoliv je to asi jediný americký prezident, který má k naší zemi citovou vazbu a ví, kde se v Evropě nacházíme.
Přesto to podle volebních bilbórdů vypadá, že za všechno může hnutí STAČILO! To hnutí, které ani není ve sněmovně, které udělalo kampaň za mizerných třicet milionů a které nemá jediného skutečně bohatého sponzora. Vládní Coca-cola hlásí, že za mizernou chuť jejich nápoje může konkurenční Pepsi. A proto si ji dává do své reklamy a všude před ní varuje. Nevychvaluje svůj vlastní produkt, už jen haní konkurenci. Ano, to s lidmi dělá paranoia. Přestáváte mluvit o tom, jak jste dobří, ale mluvíte už jen o tom, jak jsou ti druzí špatní.
Když jel Mistr Jan Hus do Kostnice, jel stejnou cestou o den dříve katolický prelát, který všechny varoval, ať utěsní okna i dveře, protože brzy pojede kolem sám Antikrist. Dosáhl samozřejmě přesného opaku.
Máme necelých šest týdnů do voleb a já mohu v klidu konstatovat, že tyto volby budou o nás. Buď pro Stačilo! nebo proti němu, ale o nás. Když se Stačilo! dostane do sněmovny, je konec s touto vládou. Když se Stačilo! nedostane, bude Fiala pokračovat. To prosím neříkám já, to o nás říká Jindvuich Šídvuo, říká to o nás Milion Chlívek, říká to o nás protahovač exponenciál Petr Ludwig a přetřásá se to na všech redakčních poradách majnstrýmových médií. Korespondenční volba jim jaksi nepomohla, ba dokonce si to i zhoršili, protože předtím zahraniční hlasy šly do jednoho kraje, kde pomohly těm hodnotově správným. Letos je zahraničních hlasů jen o málo více, ale rozptýlí se do čtyř krajů… Fiala prostě neumí udělat dobře ani korespondenční prasárnu.
Ale jinak mají pravdu, libtardi… veškerá palba liberálních hnojometů je zaměřena na nás. Pokud se nedostaneme, vše zůstane při starém. Pokud se dostaneme, skončí všichni liberální papaláši na smetišti dějin. Skončí pokusy o zavedení eura, skončí pokusy o zrušení práva veta, skončí to všechno, co na nás Fiala chystá pro příští čtyři roky. Pokud se dostaneme, nenastane to, co Fiala svých bruselským páníčkům už dopředu slíbil.
Dovolím si parafrázovat Churchilla – ještě nikdy u nás ve volbách nezáviselo tak hodně na tak malé skupině lidí.
Takhle nějak to vypadalo před Zemanovými prezidentskými volbami. Ani jedna nebyla o jeho soupeři. Byly jen a jedině o Zemanovi. A já se nezlobím, že teď budeme v Zemanově roli my. Bude to vyhrocené, bude to špinavé, hnojomety pojedou naplno, ale také pojede naplno ta paranoia. Paranoia, že se jim něco vymyká z rukou, paranoia, že je tu nějaká síla, kterou jsou sice schopni pojmenovat těmi nejhoršími slovy, ale jejíž podstata jim uniká.
Už teď vládní strany naplňují svůj reklamní čas námi. Už teď dávají na své reklamní plochy naše tváře. Už teď varují všechny, aby si utěsnili okna před strašlivou hrozbou hnutí Stačilo! Povede se jim to přesně stejně jako se to povedlo církvi s Husem, povede se jim to stejně jako se to povedlo majnstrýmu se Zemanem… ne, povede se jim to mnohem víc, protože jejich paranoia je obrovská a strach o koryta jim úplně zaslepil rozum.
