Velký německý projekt, který opakovaně padl. Politik se drží za hlavu: Nepřipravení Češi

U dvou trhů, tedy ruského a čínského, se za poslední rok či dva objem německých vývozů nebo možnosti německého průmyslu a ekonomiky zmenšil.

„Neznamená to, že Německo, na rozdíl od nás, bude mít nějaké potíže do budoucna, protože investuje do moderních technologií budoucnosti. V Německu se staví továrny na čipy, jsou tam velké investice i pokud jde o tzv. gigafactory. Německo má do budoucna slušně našlápnuto. Problém v Německu stejně jako u nás jsou ceny energií, to je pravda. S tím se bude Německo a celá Evropa ještě nějakou dobu potýkat. Tady něco hrozí, a vidíme to např. u chemického průmyslu…“ podotkl.

„Máme tady firmu BASF, která je největší chemičkou na světě, že uvažuje právě o přesunutí části výroby do levnějších zemí, což jsou například Spojené státy. S tím se musí Německo popasovat. S tím se musíme popasovat i my jako ekonomika, která je na Německu silně závislá. Tisíce našich podniků jsou s německými provázány, což je dobré v časech konjunktury, pak horší, když se nedaří. Ale naše ekonomika bohužel nemá, na rozdíl od té německé, do budoucna našlápnuto. Nejsou vytvořeny podmínky k nějakému budoucímu růstu,“ upozornil.

Koncern Volkswagen a výroba čipů, která se nekoná

„Nejenže my to Německo nebo nejvyspělejší země nedoháníme, ale začínáme na ně ztrácet, což je tragický vývoj po třiceti letech, na rozdíl od těch minulých let. Nejenže nerosteme rychleji, ale rosteme pomaleji, a letošní rok jsme v recesi, budeme v recesi! Předpokládaný růst je velmi nízký. I pokud by byl nízký růst, pořád se nedostaneme na předcovidovou úroveň, a to jako jediná země v celé Evropské unii,“ dodal.

Věnoval se i reakcím, které jsme mohli zvenku na různých českých serverech sledovat. „Ať je situace jakákoli, nemalovat věci na růžovo. Netvrdit, že zóna je připravená, když zóna připravená nebyla a není. Dostáváme se do začarovaného kruhu. Vláda vzbudí určitá očekávání, ale pak dospějeme k výsledku, k jakému jsme dospěli, že žádná zóna u Plzně nebude, ale nejenže nebude gigafactory žádná, a letiště bude fungovat pro účely, pro které v posledních letech fungovalo,“ uvažoval.

„Na jednu stranu se tady něco maluje na růžovo, jak je všechno připraveno, ale realita je taková, že toho moc připraveno nebylo. To je jeden z těch důvodů, proč se Volkswagen nerozhodl pro gigafactory u nás již v době, kdy rozhodoval například o Španělsku. Nebyli jsme připraveni. Španělé připravení byli, takže gigafactory, kterou Volkswagen staví, se staví ve Španělsku, ne u nás,“ dodal.

Geografická poloha jednoznačná?

„Výrobny nejsou daleko a dávalo by to větší smysl, protože jsme nebyli připraveni, tak se rozhodli pro Španělsko. Nyní samozřejmě elektromobilita neprobíhá tak rychle, jak si automobilky představovaly. Takže mají jednu gigafactory v Evropě a jednu, kde jim kanadská vláda dala asi čtrnáct miliard dolarů investiční pobídku v Kanadě, pro výrobu na severoamerickém trhu. My bohužel, jak říkám, i svojí nepřipraveností jsme o zakázku přišli. Nedělám si iluze o tom, že za dva roky bude situace jiná,“ doplnil Rouček.

Český statistický úřad koneckonců zveřejnil odhad HDP za třetí čtvrtletí, který svědčí o tom, že se stav nejlépe nerýsuje. „Jak říkám, jsme v recesi, za letošní rok budeme i celkově v mínusu. Vyhlídky na příští rok? I kdyby byl jednoprocentní růst, tak se na předcovidovou úroveň nedostaneme. Natož že bychom Německo a Rakousko, ty nejvyspělejší země, začali dohánět,“ dodal. Pokračování tradice se nekoná. „Bohužel,“ povzdechl si.

Rouček: „Máme také bankovní daň…“

Dokonce i některé banky připustily ztráty. „Do vnitřního hospodaření, tam samozřejmě nevidím. Nejedná se o ztráty, jsou tu mnohamiliardové zisky u největších bank, a nevíme, zda výsledky uměle nesnižují, aby se vyhnuly placení daní,“ poznamenal.

„Vždy jsem byl, budu a zůstanu životní optimista, ale v nejbližší budoucnosti prostě nějakou rychlou pozitivní změnu u nás neočekávám. Ekonomicky, pokud se to příští rok podaří, růst bude kolem jednoho procenta, ale, jak jsme již řekli, tímto slabým růstem se nedostaneme na úroveň předcovidovou, abychom mohli růst rychleji, tím pádem, aby se lidem lépe žilo, zvyšovala se životní úroveň, byla lepší nálada ve společnosti, k tomu musíme udělat víc, a to zatím nevidím,“ komentoval.

„Bohužel i politika místo toho, aby řešila rychle a pružně… Ať je to tzv. konsolidační balíček, který se řeší v podstatě celý rok, situaci nekonsoliduje, ekonomický růst nenastartuje, naopak. Abych měl dobrou optimistickou zprávu? To zatím nevidím. Nekritizovat jen vládu, to je úkol vlastně pro všechny. My jsme na rozdíl od jiných zemí neskutečně přebyrokratizovaná země, když si vezmete jen stavební povolení, jsme na nějakém sto čtyřicátém místě ve světě. Ty Líně, to je jeden z příkladů. Nebo rozvoj těžby na Teplicku, to je další příklad. I potenciální investoři, kteří by sem šli nebo by sem chtěli jít postavit novou budovu, tak trvá neskutečně dlouho získat stavební povolení. Jdou někam jinam, kde to mají rychlejší, kde to je flexibilnější.

Musíme změnit u nás spoustu věcí, není to věc jen této vlády nebo jedné vlády. Brání nám trošku politika, protože neřeší, co by měla řešit. Je to okopávání jeden druhého – ale základní věci pro naši ekonomiku, pro naši zemi, se řeší jen velmi pomalu. A mezi tím nám vyspělý svět ujíždí,“ dodal Rouček.

