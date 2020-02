Velký řev: Orbán jede za Salvinim. A za dalšími... To jsou hosté! EU asi zakročí

Že Viktor Orbán nepatří v Evropské unii k nejoblíbenějším politikům, není žádným tajemstvím. Již dlouho se diskutuje o tom, zda jeho strana Fidesz má nebo nemá patřit do frakce evropských lidovců. Strana má momentálně pozastavené členství a dle Donalda Tuska to tak zůstane, dokud u Fideszu nedojde ke změně. A nyní Orbán udělal něco, co mu u EPP nepřidá: odletěl na konferenci do Říma, na které bude i lídr Ligy Matteo Salvini. Bude se jednat o nacionalismu.

V Římě se chystá setkání, ze kterého už některým lidem stoupá tlak. Jedná se o konferenci národního konzervatismu, na které se bude řešit vzestup nacionalismu v Evropě. Podle zpráv médií se zúčastní jednak bývalý italský ministr vnitra Matteo Salvini, ale i maďarský premiér Viktor Orbán. Mezi další ohlášené účastníky patří Marion Maréchalová, neteř francouzské poslankyně Marine Le Penové, či Hermann Tertsch, europoslanec ze španělského Voxu, který dle britského Guardianu tvrdí, že generál Franco nebyl fašista a zajistil Kataláncům dobré podmínky pro život. Zúčastní se také Giorgia Meloni, předsedkyně Fratelli d'Italia (Bratři Itálie), kterou dle Guardianu doprovází na politické akce vnučka Benita Mussoliniho. Guardian také nezapomenul zmínit výroky, které Orbán pronesl na adresu miliardáře George Sorose. Anketa Věříte Bezpečnostní informační službě (BIS) ? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 985 lidí

Za to, že se zúčastní a přednese svůj projev, už byl kritizován britský poslanec polského původu Daniel Kawczynski. Poslanec se brání: „Jistě, vykopávači výroků už se předvedli ve vyhrabávání prohlášení, která jdou proti liberálnímu pohledu na svět. Ale je to otázka zdravého rozumu mluvit s těmi, kdo jsou v čele zemí nebo je mohou vést v budoucnosti. Bylo by šílené tak neučinit.“

Orbán do Říma letěl oklikou přes Brusel. Jak píší Financial Times a EUobserver, ve frakci EPP má Orbánův Fidesz stále pozastavené členství. Členové frakce totiž nehodlají zapomenout na to, že proti Maďarsku bylo zahájeno řízení kvůli porušování principů EU, a ani na to, že Orbán v kampani útočil jak na miliardáře George Sorose, tak na bývalého předsedu evropské komise Jeana-Clauda Junckera, který také patří do EPP.

A zřejmě členství Fideszu pozastavené zůstane. Předseda frakce Donald Tusk (bývalý premiér Polska) totiž řekl: „Názor většiny naší politické rodiny je jasný, v Budapešti nedošlo k dostatečnému pokroku, nejsou žádné pozorovatelné změny, pokud jde o demokratické standardy, vládu práva a svobodu slova.“ Fotogalerie: - Orbán v Senátu

„Nic se nezměnilo. To znamená, že dokud budu předsedou EPP a dokud bude situace v Budapešti taková, jaká je, tak se žádný návrat Fideszu do EPP konat nebude,“ dodal. Prý nedojde k žádnému kompromisu hodnot EPP a změna musí přijít ze strany Fideszu. Evropští lidovci mají v europarlamentu (i s Fideszem) 177 europoslanců. Jedenáct z nich jsou členové Orbánovy strany.

Jak server EUobserver dodává, Orbán se po setkání s Ursulou von der Leyenovou a předsedou Evropské rady Charlesem Michelem vydal právě do Itálie na tuto konferenci. A pěstuje dobré vztahy s polskou stranou Právo a spravedlnost, která do EPP rozhodně nespadá, a Salviniho Ligou, nemluvě o rakouských Svobodných. Je tedy možné říci, že pokud by nakonec k vyloučení Fideszu došlo, Orbán má kam přejít. Zřejmě i to vedlo k rozhodnutí Fidesz z EPP nevyloučit, i když ostatní strany ve frakci čelí kritice na domácí půdě, že jsou s Orbánem v jedné frakci.

