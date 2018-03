Velký zátah a domovní prohlídky. Policie se zaměřila na úklidové firmy

Podle zjištěných skutečností měla skupina obviněných založit a ovládat víceúrovňový řetězec nejméně devíti tuzemských právnických osob, které však nevykonávaly žádnou faktickou podnikatelskou činnost. Tyto osoby byly dosazeny na počátek organizovaného fakturačního řetězce a formálně deklarovaly neuskutečněná plnění typu úklidových služeb a práce v lesnictví či jiná blíže nespecifikovaná plnění.

Dalším článkem řetězce byly standardně fungující obchodní korporace, které na základě těchto daňových dokladů v příslušných zdaňovacích obdobích měly nezákonně uplatnit odpočet DPH. Uvedené fakturace též měly zahrnout do daňově uznatelných nákladů v rámci daně z příjmů právnických osob. Tím mělo dojít ke zkrácení příslušných daňových povinností, resp. vylákání výhody na DPH. Popsaným jednáním měla být způsobena škoda ve výši nejméně 75 milionů korun.

Pracovníci Finanční správy v dané věci oznámili a vydali zajišťovací příkazy v souhrnné hodnotě přesahující 15 milionů korun. Zajišťovací příkazy tedy přispěly k zajištění celkové majetkové hodnoty v podobě finančních prostředků na bankovních účtech a zástavních práv k nemovitým věcem ve výši téměř 13 milionů korun.

Jedno ze zadržených vozidel

K samotné realizaci případu s krycím názvem Bentley přistoupili detektivové Daňové Kobry v ranních mrazivých hodinách dne 27. února 2018 poté, co shromáždili dostatečné množství důkazů o podezřelých aktivitách všech osob. Následně provedli 25 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, při nichž zajistili značné množství důkazního materiálu.

Jako výnos z trestné činnosti byla zajištěna osobní motorová vozidla, peníze na účtech a v hotovosti, vše v souhrnné hodnotě nejméně 12 milionů korun. Čtyři organizátory vzal soudce do vazby. Trestní stíhání dalších 18 obviněných je vedeno na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným trest odnětí svobody od pěti do deseti let. Věc dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.

autor: Tomáš A. Nový