Velmi trpěla. Někdo, prý Afričan, ji rozřezal na 20 kusů. Chybí její... No, čtěte sami více o činu, po kterém v Itálii následovala střelba do černochů

V italském městě Macerata je cítit napětí takřka jako před bouří. U řady lidí budí velké vášně to, co se v ulicích města děje. Ital v sobotu ve městě střílel do černochů. Chtěl se pravděpodobně pomstít za vraždu osmnáctileté Pamely Mastropietro. To, co se stalo této osmnáctileté dívce, která se podle všeho léčila z drogové závislosti, je opravdu děsivé.

Minulý týden bylo v italském městě Macerata nalezeno tělo Pamely Mastropietro. ČTK k tomu s odkazem na další zahraniční zdroje poznamenává, že z vraždy dívky je podezřelý devětadvacetiletý nigerijský migrant. Děsivé podrobnosti o vraždě přinesl server italského deníku Libero Quotidiano a další italská média.

Ihned na začátku vyšetřování byl zatčen 29letý Innocent Oseghale, migrant z Nigérie, drogový dealer se záznamem v trestním rejstříku a s propadlým povolením k pobytu (v Itálii od roku 2014). Oseghale, kterého zastupuje advokátka Monia Fabiani, se nachází ve věznici v Montacuto (Ancona). Nigerijec nevypovídá a mlčí. Po zatčení řekl, že je nevinný, že to byl někdo jiný – ten, kdo jí prodal heroin... Což se doposud nepotvrdilo, ani to, že by si dívka koupila právě heroin. Deník Messaggero uvedl, že Nigerijec na otázku „Jaký byl motiv pro takovou krutost?“ odpověděl tajuplně: „Nevím, Bůh to zařídí. Bůh ví, co má dělat.“

Doteď bylo prokázáno, že právě on byl tím posledním, s kým byla Pamela v úterý 30. ledna viděna živá, a to u jeho bydliště (v ulici Spalato 124). Dokazují to záznam z videokamer, z jeho telefonu a svědectví. Ve dvou kufrech, 31. ledna, v oblasti Pollenza bylo nalezeno dívčino rozřezané tělo. Na toto místo ho odvezl taxikář původem z Kamerunu. Je to klíčový svědek, který se přihlásil na policii ihned poté, co se dozvěděl zprávu o vraždě, a prohlásil, že o obsahu kufrů neměl tušení.

Nález v bytě Nigerijce

Na první pohled byt, kde migrant bydlel sám, vypadal spořádaně. To proto, jak se později zjistilo, že bylo použito dohromady 10 litrů chlorového bělidla (jako je Savo) na zastření stop. Oseghale zakoupil dva kanystry v prodejně s čisticími prostředky. Přesto se u něho doma našlo oblečení zmasakrované dívky, zašpiněné od krve… Za použití luminolu byly objeveny další hematické stopy a otisky prstů a bot. Policie našla a zabavila velké nože a sekáček, který byl pak identifikován jako předmět použitý při činu. Objevila se také účtenka z nedaleké lékárny, kde oběť předtím koupila stříkačku, a 70 gramů hašiše, co patří migrantovi.

Chybějí srdce, některé vnitřnosti a kus intimní části v podbřišku

Od prvních zjištění se ukázalo, že tělo dívky před rozsekáním bylo mučeno způsobem, který je téměř nepochopitelný. Z patologie, kde jsou zkoumány ostatky Pamely, se dozvídáme, že jsou na jejím těle řezné rány, stopy mrzačení, další zranění, otoky. Známky, které představují hypotézu mučení ještě před smrtí a možná dlouhé agónie.

S postupem času se objevují další hrůzné podrobnosti. Deník Messaggero informoval, že dívka byla rozsekaná na 20 kusů: hlava, končetiny, prsa a nejen to… Došlo také k odstranění intimní části podbřišku a vymytí, taktéž na zbytek celého těla byl nalit chlorový přípravek ze zmíněných dvou kanystrů. Chybějí srdce, některé vnitřnosti. Policie nepředpokládá, že by došlo k rituálům voodoo nebo kanibalismu, i když to tak vypadá. Přiklání se spíše k tomu, že Pamela by mohla být obětí sexuálního násilí. Příčina její smrti s ohledem na stav těla zůstává však stále neznámá. Na místě jater jsou evidentní dvě rány nožem, na kterých laboratoř pracuje, a také se čeká na toxikologické výsledky.

Z posledních zpráv o vyšetřování smrti Pamely Mastropietro se objevila nová šokující rekonstrukce. Podle vyšetřovatelů chtěl Innocent Oseghale, zatím jediný podezřelý z krutého zločinu, rozpustit tělo v kyselině. Jak je známo, Oseghale – možná s komplicem – šel po vraždě do obchodu, kde koupil chlorové bělidlo. Podle vyšetřovatelů chyba – chtěl koupit kyselinu, aby rozpustil tělo dívky. Ale plán se nezdařil, takže jej musel změnit a tělo rozsekat, aby se dalo skrýt ve dvou kufrech.

Jenže to je jen polovina příběhu. Ve druhé části tohoto příběhu hraje hlavní roli osmadvacetiletý Ital Luca Traini, který je podezřelý z toho, že dívku plánovaně pomstil. Je podezřelý, že v sobotu usedl do auta, rozjel se do míst, kde byly nalezeny kufry s tělem dívky, a začal střílet do černochů na ulicích. Nesmyslně střílel do lidí, kteří s vysokou pravděpodobností neměli s bestiálním a zavrženíhodným činem nic společného. Šest lidí zranil. Policie ho zadržela o dvě hodiny později. Omotal se italskou vlajkou a při zadržení nekladl odpor. Další vyšetřování ukázalo, že je napojen na italskou krajní pravici. Podle policie koketoval s fašismem a nacismem.

„Incident odsoudili politici napříč stranami. Podle premiéra Gentiloniho nenávist a násilí Italy nerozdělí. Předsedové protiimigračních stran Liga severu a Bratři Itálie čin sice odsoudili, zároveň ale varovali před imigrací, která je podle nich příčinou střetu Italů s cizinci,“ napsala ČTK.

Napětí v Itálii rostě krátce před parlamentními volbami. Ty se v zemi konají 4. března a uprchlická krize je stěžejním tématem předvolební kampaně.

