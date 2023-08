Velvyslanec na koberečku. Požadavek na vděk Ukrajinci neskousli

reklama

„Během jednání bylo zdůrazněno, že výroky o údajném nevděku Ukrajinců za pomoc Polské republiky neodpovídají skutečnosti a jako takové jsou nepřijatelné," uvedl v tiskové zprávě mluvčí ministerstva zahraničí Oleg Nikolenko.

V rozhovoru pro polská média se Przydacz mimo jiné vyslovil pro prodloužení zákazu Evropské unie ohledně vývozu ukrajinského obilí a dalších surovin s tím, že je potřeba zejména hájit domácí zemědělce.

Przydacz rovněž uvedl, že Ukrajina má od Polska velkou podporu a měla by začít oceňovat všechno, co Polsko v posledních měsících a letech pro Ukrajinu udělalo. „Ukrajina by si měla začít vážit toho, co pro ni Polsko dělá," uvedl doslova.

Na to reagoval zástupce vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Sybiha: „Kategoricky odmítáme pokusy některých polských politiků vnutit polské společnosti nepodloženou myšlenku, že Ukrajina si neváží pomoci Polska,“ uvedl s tím, že Ukrajina Polsku a jeho spojencům děkuje každý den.

„Jsou to Ukrajinci, kdo chrání hodnoty a bezpečnost našeho regionu, a dělají to také v zájmu Polska a celého svobodného světa," dodal Sybiha s tím, že podpora Ukrajiny není pro ostatní země charita, ale investice.

Jak upozorňuje server Politico.eu, nejde o první případ, kdy některý z ukrajinských spojenců naznačil, že by Kyjev měl být za pomoc vděčnější. V projevu k novinářům na summitu NATO ve Vilniusu na začátku letošního léta uvedl britský ministr obrany Ben Wallace, že „Ukrajina musí svým spojencům projevit vděčnost, aby si udržela dlouhodobou veřejnou a politickou podporu Západu.“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na to reagoval slovy, že nechápe, kolik toho ještě může pro vyjádření díků udělat. „Může mi napsat, jak chce, abychom mu poděkovali, abychom mu plně vyjádřili vděčnost. Můžeme si dát záležet na tom, abychom se každé ráno probudili a poděkovali mu," uvedl ironicky Zelenskyj.

Vadym Prystaiko, ukrajinský velvyslanec ve Spojeném království, kritizoval Zelenského sarkastickou reakci s tím, že tón ukrajinského prezidenta není zdravý. Prystaiko byl brzy poté propuštěn.

