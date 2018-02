Věřím, že novináře mohla zavraždit italská mafie, ta je velmi brutální, prohlásil v ČT Stropnický

Hostem středečního pořadu Interview na ČT24 byl ministr zahraničí v demisi Martin Stropnický (ANO), který prozradil, co si myslí o tom, že podle slovenských médií může mít v zavraždění investigativního slovenského novináře Jána Kuciaka prsty italská mafie, nebo jak vidí budoucí vztahy mezi Českem a Tureckem, když český soud pustil na svobodu zadrženého kurdského politika.

Slovenský policejní prezident Tibor Gašpar uvedl, že ve vyšetřování vraždy novináře se intenzivně věnují té nejpravděpodobnější variantě související s některými občany státní italské příslušnosti, kteří žijí a podnikají na Slovensku. Dále Gašpar sdělil, že ohledně vraždy novináře Kuciaka, který psal o působení italské mafie na Slovensku, je obviněna už jedna osoba, i když okruh obviněných zřejmě bude širší. Policie sice koná, ale někteří tvrdí, že policejní prezident ohrožuje nezávislost vyšetřování, a chtějí, aby odstoupil. Podobně velký tlak je vyvíjen i na některé slovenské politiky.

Evropský parlament dnes držel za zavražděného novináře minutu ticha a policejní prezident Slovenska už včera naznačil, že případ má také i českou stopu. Martin Stropnický uvedl, že nemá však informace o tom, že by česká vláda spolupracovala s vládou slovenskou. „Je to hlavně na policejních orgánech, nemám informace o přímé spolupráci, jsme ale připraveni pomoc a součinnost rozhodně poskytnout,“ uvedl.

Kvůli vraždě novináře Jána Kuciaka dnes na Slovensku rezignoval ministr kultury, který řekl, že se sám nemůže smířit s tím, že v době, kdy on seděl na ministerském křesle, byl zavražděn novinář. To, že opozice požadovala odchod policejního prezidenta i ministra vnitra a rezignoval ministr kultury, vnímá Stropnický jako mimořádnou ukázku charakteru. „Byl jsem tím ale překvapen, zároveň to plně chápu,“ dodal.

V souvislosti se zavražděním slovenského novináře Jána Kuciaka píší slovenská média o italské mafii, podle slov Stropnického je možné, že italská mafie má skutečně tak dlouhé prsty. „O této mafii se ví, že je mimořádně mocná a brutální. Tato mafie se zabývá vydíráním, často obchodem s odpadky, nevylučuji ani drogy, prostituci,“ sdělil Stropnický.

Dále se vyjádřil Stropnický i k dalšímu aktuálnímu tématu, kterým je Turecko, jež totiž zaslalo včera Česku protestní nótu kvůli tomu, že český soud pustil na svobodu zadrženého kurdského politika. Z turecké strany nyní zaznívají ostrá slova o podpoře terorismu. Jestli jsme kvůli tomu s Tureckem v diplomatické válce, ale ministr zahraničí v demisi vylučuje. „Reakce podobného typu však byla očekávána, byl to snad mluvčí vlády, který publikoval tak ostrou zprávu vůči nám, a na to jsme ostře reagovali i my,“ připomněl.

„Toto rozhodnutí odporuje mezinárodnímu právu a evropské úmluvě o vydání, svědčí o podpoře teroristické organizace a bude mít negativní dopad na vztah Turecka s Českou republikou,“ vyjádřil se turecký ministr spravedlnosti Bekir Bozdag. Turecko je stejně jako Česko členem Severoatlantické aliance, podle Stropnického však nejsme jediní, kdo prošel roztržkou s Tureckem. „Nejsme jediní, řada států na tom byla podobně, tyto státy nám nabízejí i jistou součinnost, aby nám řekly, jak se u nich poté vztah s Tureckem vyvíjel, některé se s Tureckem nebavily třeba rok a půl,“ upřesnil a dodal, že je pro něj důležité, že se potvrdilo, že jsme právní stát a soudce rozhodl bez ohledu na to, jestli se to někomu bude hodit víc, nebo míň.

Co se týká nynějšího vztahu Česka s Tureckem, je Stropnický přesvědčen o tom, že ještě nějaký čas potrvá verbální ostřelování. „My jsme nabídli tureckému velvyslanci v Praze, aby navštívil ministerstvo spravedlnosti, kde mu náměstek celou tu věc ještě znovu vysvětlí a upřesní, jaký je náš právní rámec, náš velvyslanec v Ankaře předvolán na ministerstvo zahraničí Turecka nebyl,“ uzavřel s tím, že si nemyslí, že to potrvá dlouho, a i přes všechny ty problémy a tenze věří, že se to časem srovná.

autor: nab