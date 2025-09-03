Věta, že si Babiš za ránu holí může sám, vyvolala odvetu

Anketa
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Andrej Babiš 1. září 2025 na mítinku v Moravskoslezském kraji byl napaden mužem, který ho udeřil holí. Útočník byl zadržen policií a případ je vyšetřován. Šéf strany PRO Jindřich Rajchl na sociálních sítích, zejména na platformě X, upozorňuje, že reakce některých médií a novinářů na tento incident byly podle něj laxní a že se útok snaží zlehčovat. Konkrétně zmiňuje novináře Zdeňka Šarapatku, jenž v příspěvku na platformě X označil útok za dva údery holí přes záda a kritizoval obskurní tirádu hnutí ANO o atentátu.
„... a jste za voly, Andreji Babiši, Karle Havlíčku, Aleno Schillerová a spol. Vyřčené motivy toho pána pro dva údery holí přes záda arogantního, prolhaného gaunera a naprosto pokorná sebereflexe teď předčí tu vaši obskurní tirádu a průhledný scénář o ‚atentátu‘ s bezmála vražedným úmyslem à la Šakal. Jste největší špindíry kampaně...“ napsal na sociální síti Šarapatka.
...a jste za voly, @AndrejBabis, @KarelHavlicek_ , @alenaschillerov a spol. Vyřčené motivy toho pána pro dva údery holí přes záda arogantního, prolhaného gaunera a naprosto pokorná sebereflexe teď předčí tu vaši obskurní tirádu a průhledný scénář o "atentátu" s bezmála vražedným… pic.twitter.com/yk0BVMjijW— zdeněk šarapatka (@zdeneksarapatka) September 2, 2025
Železem přes hlavu— zdeněk šarapatka (@zdeneksarapatka) September 1, 2025
Berlí do zad. Do zad i přes hlavu. Jednou. Sedmkrát, jako u Sarajeva. Vyber si: „trhák“ kampaně hned našel své titulky. Zda vztekloun o berlích psychicky nezvládl záplavu z kanálu, co Babiš vypouští na volební rivaly při štaci zloděje za mocí, prozatím nevíme.… pic.twitter.com/zc7SAKlv3e
Rajchl Šarapatkovi vytýká, že jeho vyjádření jen odrážejí předsudky vůči Babišovi a jeho politickému táboru. „Je nepřípustné, aby novináři zlehčovali fyzický útok na politika, jen proto, že nesdílejí jeho názory. To je ukázka pokrytectví a dvojího metru,“ napsal Rajchl na svém facebookovém profilu, kde jeho prohlášení získalo široký ohlas.
Jindřich Rajchl dále porovnává případ Babiše s kauzou učitelky Martiny Bednářové, která byla v roce 2024 odsouzena k podmíněnému trestu odnětí svobody za své výroky o konfliktu na Ukrajině, pronesené během vyučování. Bednářová byla propuštěna ze zaměstnání a její případ vyvolal širokou mediální pozornost včetně zveřejnění její fotografie a veřejné kritiky. „Ona je ovšem těžkým zločincem, jenž se dopustil toho nejstrašnějšího trestného činu – odchýlila se od názoru strany a vlády v názorech na konflikt na Ukrajině. Zatímco tento milý pán jen fyzicky zaútočil na bývalého premiéra této země.“ Rajchl argumentuje, že útočník figurující v incidentu s Babišem naopak získal sympatie a pochopení zejména z liberálního tábora. „Pokud má mít naše země alespoň šanci na návrat ke slušnosti a důstojnosti, tak tihle psychicky narušení fanatici prostě a jednoduše nesmějí vyhrát,“ uzavírá úvahu Rajchl.
Na sociálních sítích také padlo, že Babiš celý incident zveličuje.
„Kdyby to nebyl AB, tak by bylo co? Naprosto nic, že? Spravedlnost je v tomhle případě slepá. Udělat z ničeho velký problém umí Babiš nejlépe. Já toho pána chápu. Ono vydržet Babišovy lži opravdu už nejde. Není řešení ho vzít berlí, ale všechno má své meze a ty už dávno překročil,“ poznamenala jedna z voliček vyjadřujících se k tématu.
Místopředseda uskupení Nezávislí Petr Drozdík připomněl, že před lety věnovala hůl tehdejší karlovarská hejtmanka za hnutí ANO Jana Mračková Vildumetzová. Narážela na kauzu, ve které Zeman coby prezident pozvedl hůl na někdejšího premiéra Bohuslava Sobotku. Sám prezident k tomu tehdy řekl, že jen ukazoval Bohuslavu Sobotkovi, kde jsou dveře.
„Oni vědí, že šíří nenávist, která může eskalovat k násilí a k radikalizaci společnosti. Politici by měli být příkladem zdravé rétoriky, řešit fakta, vize pro Českou republiku a její občany. Protože jednou dáš symbolicky hůl na premiéra, jednou budeš obhajovat u soudu výrazy jako ‚hodit do řeky, postavit ke zdi‘, či stalking... a část veřejnosti to začne chápat jako to, co po svých voličích chceš,“ upozornil Drozdík.
Oni vědí, že šíří nenávist, která může eskalovat k násilí a radikalizaci společnosti.— DROZDÍK Petr ???? (@drozdik_petr) September 3, 2025
Politici by měli být příkladem zdravé rétoriky, řešit fakta, vize pro Českou republiku a její občany.
Protože jednou dáš symbolicky hůl na premiéra, jednou budeš obhajovat u soudu výrazy jako… pic.twitter.com/IqcVvcXFKm
Pro server ParlamentníListy.cz se k incidentu vyjádřil i publicista Petr Holec:
„Šarapatka je Goebbels fialovské éry a tábora, nyní už oficiálními slovy vládního cenzora Otakara Foltýna prototyp svině. A taky člověk, co se vzdal vlastní odpovědnosti. Není ale společensky úplně bezcenný. Psychiatrům by mohl posloužit v pochopení jistých deviací, a tím by se mohl aspoň částečně vykoupit. Záměrně říkám jen částečně,“ sdělil Holec serveru ParlametníListy.cz
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Martin Huml