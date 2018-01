Většina médií mu nefandila, většina politických stran mu nefandila... Babiš blahopřál Zemanovi a vyslal vzkaz i SPD

Předseda vlády Andrej Babiš na tiskové konferenci přivítal vítězství Miloše Zemana v prezidentských volbách. Současně si však posteskl nad tím, jak moc je rozdělena česká společnost. Toto rozdělení cítí i sám na vlastní kůži. Rád by to změnil a pokusil se společnost spojit. Na tiskové konferenci si však také postěžoval, že o něm některá média nepíší objektivně. Jasný vzkaz slyšel také Tomio Okamura.

Miloš Zeman podle Andreje Babiše dosáhl velkého úspěchu, a to i navzdory tomu, že většina médií údajně stála proti současnému prezidentovi.

„Myslím, že to nebylo lehké pro něj, protože většina médií mu nefandila a většina tradičních stran mu taky nefandila. Naše hnutí ho podpořilo. Co je důležité, že o tu volbu byl velký zájem,“ ocenil Babiš. Po chvilce si posteskl, že společnost je rozdělená. „Co není dobře, je, že naše společnost je rozdělená. Je rozdělená zhruba na dvě poloviny, jak to vypadá, a myslím si, že ta situace není dobrá,“ doplnil premiér. Jeho slova přenášely kamery České televize.

Předseda vlády je toho názoru, že je třeba českou společnost spojit a bojovat za naše společné zájmy v EU. „Já za sebe můžu slíbit, že to budu zkoušet,“ ujistil Babiš. Doufá, že podporovatelé Jiřího Drahoše budou přístupní nějaké diskusi. „Já jsem tady pro všechny občany,“ dodal. Česko ovšem také potřebuje stabilní vládu, která bude pracovat. Už se těší na spolupráci s panem prezidentem. „Žádný mocenský pakt nikdy neexistoval, to je nesmysl,“ konstatoval.

Pár slov padlo i na adresu Jiřího Drahoše. Babišovi prý bylo líto, že se pan profesor lépe neseznámil s údajně vymyšlenou politickou kauzou farmy Čapí hnízdo. Na podobné problémy prý naráží i u svých odpůrců, u nichž zjišťuje, že neposlouchají argumenty a jen ho nemají rádi. Bohužel o něm prý občané slyší od některých žurnalistů nepravdy, protože někteří novináři jsou aktivističtí. Jsou to spíše aktivisté, než žurnalisté. Prozradil, že se takhle dívá třeba na internetovou televizi DVTV.

Na tiskové konferenci došlo i na referendum o vystoupení z EU. „To by byla katastrofa,“ konstatoval Babiš k možnosti, že by Česko odešlo z EU. Na druhé straně zdůraznil, že čerpáme dotace EU, ale zisky mnohdy plynou do zahraničí. Je třeba mít na paměti obě strany této mince a bojovat za své zájmy. „My se zásadně lišíme s SPD, že nechceme vystupovat z Evropské unie, to by na nás mělo devastující dopady,“ varoval předseda vlády občany.

